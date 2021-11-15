Екатерина Фризоргер: Ваша собака не должна никого кусать!

И детей своих тоже обесценивать нельзя! Работая с собаками я постоянно сталкиваюсь с откровенной безалаберностью владельцев, когда вижу, что потенциально опасную собаку оставляют с детьми… Ну как?! Как можно позволить ребёнку тискать собаку, которая может огрызнуться на хозяина или постороннего человека? Задумайтесь пожалуйста! Я это пишу не для того, чтобы вас обидеть… Я искренне умоляю задуматься об окружающих и близких! Они не должны страдать от ваших питомцев!

Если вы любитель и считаете, что ваша собака самая добрая на свете… просто наденьте на нее намордник, когда идёте к врачу! Ну и хорошо, что она добрая… Ну и что, что намордник ей не нужен, по вашему мнению… Это не унизительно! Это забота и культура… Так точно всем будет спокойнее. Но ведь просьба ветеринара надеть намордник зачастую оскорбляет владельцев! Я не шучу! Я знаю множество историй, когда люди меняли врача, потому что тот боялся их собаку. Врач - человек! И это не трусость… это нормальная забота о себе! Так же как и тренер, не обязан лезть голыми руками в пасть к тигру. Если у профи есть хотя бы доля сомнения, и он просит надеть намордник – это не должно вас унижать и обижать! Как правило, все эти просьбы основаны на опыте и хорошей интуиции специалиста. И если вас попросили, то просто наденьте намордник... Не нужно начинать часовой рассказ о том, что ваша собака и мухи не обидит и убеждать специалиста в том, что он заблуждается. Просто наденьте намордник! А ещё лучше, наденьте его до просьбы, просто из уважения. А вот если вас попросят его снять – это уже другой вопрос.