Екатерина Фризоргер: Ваша собака не должна никого кусать!

Екатерина Фризоргер – инструктор-дрессировщик, судья первой категории Российской лиги кинологов и мастер спорта по кинологическим видам спорта. У себя на страничке в Фейсбуке она написала пост из разряда "не могу молчать". Мнение кинолога вызвало бурную реакцию и мы решили опубликовать его и на сайте ТВ2. Далее приводим размышления Екатерины Фризоргер полностью.
Екатерина Фризоргер
Сегодня поняла, что просто обязана написать это. Хочу, чтобы меня услышали!
Люди!!! Собаковладельцы!!! Фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили» подразумевает под собой не только заботу о своём животном в прямом смысле, но и заботу о всем окружении, с которым так или иначе соприкасается ваша собака! Да! Нельзя в попу целовать и залюбливать свою собаку и при этом плевать на окружение, которое может страдать или испытывать дискомфорт от вашей любимой и самой прекрасной на свете собачки!
Я начну с самого страшного, а потом уже про мелочи. Ваша собака не должна никого кусать! Вы несёте за это ответственность! Понимаете? Это ответственность! Укус – это не вопрос случайности, несчастного случая, недоразумения, невезения, ошибки чужого человека, непредсказуемости, стечения обстоятельств и так далее... Это всегда косяк владельца! Всегда! Исключение – это люди, которые своими руками сняли с вашей собаки намордник и залезли к ней в пасть, игнорируя вашу просьбу остановиться. Ну нельзя сказать «Ой», если ваша собака кого-то сожрала… Это не «ой»! Это трындец, капец, звездец! Это уже всё… без пути обратно… вы понимаете? Люди от укусов собак могут умереть, получить инвалидность, уродливые шрамы… понимаете это или нет? И за смертью, инвалидностью, уродством стоит чье-то беззаботное «Ой». А человек жить хотел… хотел быть здоровым и красивым и имел на это полное право, до вашего «Ой».
Ой, я не подумал
Ой, я не успел отреагировать
Ой, я не ожидал
Ой, я не видел
Ой, раньше такого никогда не случалось
Ой, что-то пошло не так
После можно очень много дискутировать, размышлять и даже оправдывать собаку…. Но только не себя! Не вернут здоровье и красоту эти рассуждения!
Большинство укусов происходит тогда, когда владелец их не ожидает от своего питомца! Практически всегда владелец за несколько секунд до укуса уверен в том, что все будет хорошо и ничего не произойдёт. Это практически всегда полная неожиданность для всех! Потому что любитель не может прочитать тело и мысли собаки! Да и не только любитель… даже профи допускают ошибки! Не так давно я общалась с одним человеком про свою собаку и сказала фразу: «Я хочу понять, что у него в голове в этот момент»… там тема была вообще другая, не связана с агрессией… но вот ответ… именно сегодня я вспомнила ярко эти слова: «Кать, да мы иногда не знаем, что в голове у самого родного и близкого для нас человека, а ты про собаку». И ведь так оно и есть! Более того, мы иногда не знаем что в нашей голове «личной» происходит! Но с уверенностью интерпретируем поведение собаки. Но только мы часто ошибаемся, а цена ошибки слишком велика!
Нельзя обесценивать других людей!
И детей своих тоже обесценивать нельзя! Работая с собаками я постоянно сталкиваюсь с откровенной безалаберностью владельцев, когда вижу, что потенциально опасную собаку оставляют с детьми… Ну как?! Как можно позволить ребёнку тискать собаку, которая может огрызнуться на хозяина или постороннего человека? Задумайтесь пожалуйста! Я это пишу не для того, чтобы вас обидеть… Я искренне умоляю задуматься об окружающих и близких! Они не должны страдать от ваших питомцев!
Если вы любитель и считаете, что ваша собака самая добрая на свете… просто наденьте на нее намордник, когда идёте к врачу! Ну и хорошо, что она добрая… Ну и что, что намордник ей не нужен, по вашему мнению… Это не унизительно! Это забота и культура… Так точно всем будет спокойнее. Но ведь просьба ветеринара надеть намордник зачастую оскорбляет владельцев! Я не шучу! Я знаю множество историй, когда люди меняли врача, потому что тот боялся их собаку. Врач - человек! И это не трусость… это нормальная забота о себе! Так же как и тренер, не обязан лезть голыми руками в пасть к тигру. Если у профи есть хотя бы доля сомнения, и он просит надеть намордник – это не должно вас унижать и обижать! Как правило, все эти просьбы основаны на опыте и хорошей интуиции специалиста. И если вас попросили, то просто наденьте намордник... Не нужно начинать часовой рассказ о том, что ваша собака и мухи не обидит и убеждать специалиста в том, что он заблуждается. Просто наденьте намордник! А ещё лучше, наденьте его до просьбы, просто из уважения. А вот если вас попросят его снять – это уже другой вопрос.
Не просто так в курс ОКД (Общий курс дрессировки) входит отношение к наморднику. Это действительно важно, даже для маленького тойчика или шпица и все собаки должны быть к нему приучены. Это культура!
Как то раз услышала фразу: «Не знаю, как его посадить в машину, сожрёт меня… но нужно увезти к врачам, они то дальше уже справятся с ним». Нормально? А врач не человек? Ему это зачем, справляться с вашим питомцем, на которого вы не можете надеть даже намордник, ибо сожрёт… А у врача что, жизни запасные есть или он как в игре вчера сохранился?
Любая собака должна быть приучена к наморднику и она должна спокойно относиться к фиксации и неким неудобствам, которые нужно потерпеть – УЗИ, рентген, когти, прививка, забор крови и т.д… Для этого недостаточно надеть намордник. Если собака будет вырываться и орать, то врач не сможет вам помочь, даже если очень захочет. Это не его обязанность. Врач не занимается укрощением, он лечит и платят ему за это… В стоимость услуг не входят риски жизнью и здоровьем. И многие врачи стесняются попросить надеть намордник, зная, что людей это обижает… Это глупость… нужно просить, требовать и уверенно отказывать в услуге, если есть сомнения хоть какие-то!
Выше я писала про достаточно жёсткие случаи, но далее проговорю и про остальное, раз уж подняла эту тему.
Даже если ваша собака супер добрая, контролируйте её поводком, если она не управляется на 100%... Это неприятно, когда огромная туша на тебя бежит… Да, вы уверены, что она бежит с целью подарить 50 кг нежности и любви прохожему и вам обидно, что в ответ на вас орут. Да, вам обидно, что в вашей доброй ягодке видят зверя и убийцу. Но прохожий имеет на это полное право, он имеет право на то, чтобы вообще не любить собак. И бояться их он тоже может. Не нужно доказывать, что ваша собака добрая, просто держите её на поводке в людных местах.
И даже если ваша собака послушная, гуляет без поводка, позовите её к себе, если видно, что какой-то человек боится пройти или чувствует себя некомфортно. С вас ничего не убудет, а человеку будет спокойно.
Если даже на поводке ваша собака может позволить себе прыгнуть на прохожего – возьмите покороче повод и отведите собаку чуть в сторону, отвлеките её лакомством или игрушкой. Если это невозможно, то просто крепко держите поводок, но не позволяйте собаке прыгать. Это вам может нравиться, когда ваша собака ходит вам по голове, а чужим людям это неприятно! Вот допустим я очень люблю собак, но если на меня прыгают – мне неприятно! Если я сама протянула руки пообщаться, это одно. А если я не хотела этого, а меня толкают в живот, грудь или просто обслюнявили – это не очень приятно. Даже если это будет моя любимая собака, я буду рада этим объятьям только в том случае, если я сама предложила так пообщаться. Только на минуточку… Я люблю собак! И то! Это не значит, что я хочу измазаться во всех слюнях мира, изваляться во всей грязи и собрать все синяки и царапины от когтей. А что говорить про прохожих? Им это точно не в радость!
Товарищи - это не про дрессировку и не про супернавыки. Это про самое простое уважение друг к другу!