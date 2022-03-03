Маргарита Некратова: Позор наш останется с нами

Думаю, самое важное сейчас для тех, кто не избрал позицию кроткого неведения и не впал в гипнотический сон, сохранить здравый рассудок. Нас переполняют разрушительные эмоции. Перечислю свои: стыд, бессилие, отчаяние, гнев, страх, ужас… Это длится седьмой день. Это очень сложно выдержать, потому что для этих эмоций нет выхода.

Мы в плену, в заложниках, и уже невозможно понять, составляем ли мы, даже все вместе, какую-либо значимую силу для того, чтобы вернуть себе свободу (это слово еще не запретили?).

Расскажу, какие мысли меня занимали 23 февраля. Я думала, как бы мне решиться на верхнюю блефаропластику. Как бы вытащить младшего из двоек. Как бы развернуть пошире деятельность по спасению томских деревьев. Как бы побыстрее выучить немецкий. Как бы найти себя уже наконец в каком-нибудь одном деле (ну ладно, будем реалистами - в двух хотя бы). Сегодня мне стыдно за эти мысли. Да, мы мирные маленькие люди. Которые допустили преступление.

Все чаяния взорваны, как центральная площадь города, в которую попал снаряд. Уничтожены простенькие и великие мечты, не только мои, но и всех, кто говорит и думает на русском. Даже если это кровавое безумие удастся остановить в ближайшие дни, позор наш останется с нами.

Я так же, как и вы, не знаю, где искать опору. Понимаю, что должна дать будущее своим детям. Но вряд ли у них есть будущее, если у нас не хватит чувства собственного достоинства. Сейчас я могу решиться только на слова. Слова перестали чего-либо стоить. Крепитесь, друзья. Возможно, мы чуть более мужественные, чем сами от себя ожидаем. И уважаемые люди, кто не разделяет моей боли. Если вы хотите меня переубедить или обвинить в чем-то, потому что читать этот пост вам все-таки чуть-чуть неприятно, у вас есть выбор: отписаться от меня; оставить комментарий из методички, по которой вас уводили в сон; пролистнуть и утопить этот пост в ленте, которой, впрочем, скоро не будет; отдаться этой боли и попробовать ознакомиться с аргументами тех, кому в нашей стране почти полностью уже заткнули рот. Последний вариант - самый мучительный. Но не настолько, как полностью и безоговорочно бесполезное раскаяние. А тем, кто ложится спать, спокойного сна.

Текст взят из телеграм-канала «Глаголом жгу» блогера и активиста Маргариты Некратовой с разрешения автора.