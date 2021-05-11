Кто построил мост через Вах?

Мнения

15 лет назад, в апреле 2006 года, Владимир Путин наложил резолюцию на проект строительства моста через реку Вах. Несколько лет до этого мэр Стрежевого Алексей Трошин, депутат томской облдумы Игорь Чернышев и депутат Госдумы Владимир Жидких добивались от тогдашнего главы Томской области Виктора Кресса активных действий по началу стройки. Лишь в 2014 году, после второй путинской резолюции и нового соглашения между Томской областью и Югрой, мост был достроен.

В 2019 году появилась книга «Стрежевой. Время Первых», где говорится, что Сергей Жвачкин, ставший томский губернатором в 2012 году, «исполнил полувековую мечту стрежевчан и свою личную»: «подговорил» главу ХМАО Наталью Комарову и построил мост через Вах.

Люди из команды Трошина считают, что Жвачкин «переписывает историю».

Фото: transmost.ru

Город-остров

До 2014 года город Стрежевой и от Нижневартовска, что в 60 километрах, и от остальной Томской области был отрезан рекой Вах. Моста не было, а паромная переправа работала по сезону, поэтому круглый год добраться до Стрежевого можно было только по воздуху. Проект моста через реку Вах подготовили еще в 1986 году и планировали реализовать за четыре года, но в 90-е со строительством пришлось повременить.

Депутат и стрежевской старожил Владимир Щербаков вспоминает, что ходившая от одного берега Ваха до другого баржа не перевозила людей и грузы в морозы или в шторм. Когда переправа работала, то небыстро. Можно было приехать и простоять в очереди несколько часов.

Из-за этого к нам долго не заходили сетевые магазины. Фура могла выехать и не доехать или простоять из-за того, что уровень воды играет. Назад вернуться большегрузу тоже было проблематично, — вспоминает Щербаков. — К тому же переправа ложилась в цену из без того недешевых на севере продуктов.

В те же 90-е контроль над переправой через реку установила нижневартовская компания «Союз офицеров». За счет монополии «офицеры» ставили ломовые цены. Переправа на легковой машине стоила 50 рублей, на грузовой — уже 80 рублей.

«Бывшие милиционеры из «Союза офицеров» подмяли переправу и рубили бабло. Не деньги, а именно бабло, потому что все пропитание для Стрежевого везли по дороге из Нижневартовска. И «Томскнефти» на другом берегу Ваха тоже приходилось платить за переправу, поэтому прибыли у «Союза офицеров» были огромные. За решение проблемы взялся мэр Стрежевого Алексей Васильевич Трошин. Именно он начал сбор подписей среди стрежевчан, инициировал обращения к президенту. Активные действия наконец пошли», — говорит другой стрежевской депутат Максим Дягилев, бывший в команде Трошина по строительству моста.

Трошин, Кресс и две путинские резолюции

Алексей Трошин, до мэрства в Стрежевом работавший капитаном катера, знал ситуацию на реке и понимал ее нестабильность. Политическую карьеру Трошин начал как профсоюзный лидер, мэром Стрежевого он стал в 2001 году и в 2005 году начал добиваться связи города с «большой землей».

«Мы прошли весь круг: обращались к соседям из ХМАО, в областную администрацию, правительство РФ и администрацию президента России, пытались найти интерес к проблеме через Федеральное собрание и Союз северных городов», – говорил Алексей Трошин газете «Новые известия» в 2006 году. – Наша проблема была озвучена везде, где только можно. Недавно на обращение стрежевчан к Владимиру Путину пришел ответ из администрации президента. В нем сообщалось, что обращение северян рассмотрено и направлено в Министерство транспорта России. Но в это министерство уже направлены были письма! Если обобщить все ответы, которые мы получили за последние годы, можно сделать один вывод: сегодня никто не «против», но и нет никого, кто был бы «за».

В том же 2006 году на улицы сорокатысячного Стрежевого вышли четыре тысячи человек: требовали бесплатной переправы и строительства моста. Алексей Трошин в очередной раз тогда обратился к главе региона Виктору Крессу, а Кресс – к Владимиру Путину, прилетевшему в Томск на встречу с Ангелой Меркель. Путин наложил резолюцию на строительство моста, «Союз офицеров» убрали от переправы, а в 2007 году ХМАО, Томская область и федеральный центр заключили трехстороннее соглашение о стройке: ХМАО должен был оплатить половину стоимости моста, другую половину делили между собой Томская область и федерация.

Через год Алексей Трошин скоропостижно умер.

Фото: газета «Новые известия»

Мост начали возводить в августе 2009 года, но почти сразу стройку заморозили: Томская область внезапно отказалась вносить деньги по договору. Тогда в стройку уже вложили 2 млрд рублей и возвели опоры, но после добавили в проект подъездные пути и цена моста выросла до 8,9 млрд рублей. Задерживалась стройка отчасти из-за того, что необходимый стрежевчанам мост, как говорил Виктор Кресс, формально строился на территории Югры. «Впору этот вопрос записать в Книгу рекордов Гиннесса – мост нужен нам, Томской области, а строить его надо на территории другого субъекта федерации», — говорил томский губернатор.

В 2010 году Виктор Кресс пообещал, что мост достроят в течение двух лет, а в 2011 вновь попросил Владимира Путина, тогда премьер-министра, о федеральном финансировании. Путин согласился, выделил деньги и поручил тогдашнему министру транспорта Игорю Левитину вместе с Томской областью и Югрой найти решение и закончить стройку. После второй путинской резолюции решение проблемы, как утверждает Максим Дягилев, «пошло с новой силой».

В 2012 году Виктора Кресса на посту губернатора Томской области сменил Сергей Жвачкин. В июне того же года новый губернатор подписал соглашение о продолжении приостановленной стройки с главой Югры Натальей Комаровой. По новому соглашению ХМАО должен был вложить в стройку до 2014 год почти 2,3 млрд рублей, а Томская область — около 456 млн рублей.

Осенью 2014 года строительство моста через Вах было окончено. «Открытие моста через реку Вах — действительно историческое событие для Стрежевого, Александровского района да и всего региона, — говорил на открытии Сергей Жвачкин. — Наши северяне ждали мост почти полвека — со дня основания нефтеграда. Мы с Натальей Владимировной Комаровой не стали дожидаться торжественного запуска этого объекта, а решили открыть его для людей сразу, как это станет возможным. Уверен, мост через Вах не только облегчит жизнь стрежевчан и александровцев, но и значительно укрепит наши отношения с югорскими партнерами, связи Сибири и Урала».

Фото: пресс-служба администрации Томской области

Владимир Щербаков вспоминает, что почти сразу после открытия моста в Стрежевой зашли крупные магазины: «Магнит», «Светофор», «Пятерочка». Многие местные предприниматели тогда не выдержали конкуренции, но зато значительно подешевели продукты и непродовольственные товары.



«Однако с Томской областью этот мост соединения не дал, и Стрежевой все равно остался тупиковым. Для поездки на юг нужно переправиться через Обь, а через Обь как была переправа с баржей и катером, так она и осталась. Но вот в попасть в Нижневартовск за продуктами, в больницу или на поезд стало гораздо проще. Этот мост, я думаю, спасет Стрежевой от вымирания, — рассуждает городской депутат Владимир Щербаков. — Работы в городе мало, зарплаты маленькие, люди продают квартиры и уезжают. Но в часе езды богатый Нижневартовск, и Стрежевой благодаря мосту может стать вроде как спальником: устроится человек в Нижневартовске на месторождение, а здесь купит квартиру тысяч за 800 и будет так работать».

Приватизация истории?

Мост открыли семь лет назад, но недавно вокруг него вновь пошли споры: стрежевской депутат Максим Дягилев и депутат томской облдумы Игорь Чернышев, начинавшие стройку вместе с покойным Алексеем Трошиным, считают, что Сергей Жвачкин присваивает себе всю заслугу мостостроительства и «переписывает историю».

Вроде здорово, что появился наконец мост через Вах. Но я открываю книжку «Время Первых», а там написано, что Жвачкин подговорил Комарову и они за полтора года построили мост через Вах. Выходит, что нет в книге людей, которые стояли у истоков и первыми искали решение проблемы, — возмущается Максим Дягилев. — И возразить Жвачкину некому: кого-то уже нет в живых, кто-то не хочет конфликтовать. Нужно это по факту только людям, которые в Стрежевом живут и хотели бы, чтобы история не переписывалась.

Депутат гордумы Стрежевого Владимир Щербаков утверждает, что стройка в 2012 году с приходом Сергея Жвачкина ускорилась. «С какого-то момента вокруг моста было очень много разговоров, но движения стройки не было. Реально сдвинул это дело с места именно Жвачкин в 2012 году», — говорит депутат.