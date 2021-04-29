Комфортная среда: как использовать нацпроект в интересах ЕР

Мнения

Единая Россия в очередной раз в своих предвыборных целях использовала федеральный проект. В этот раз федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Казалось бы, ничего нового. Административный ресурс всегда был основным инструментом предвыборной кампании партии власти. Но! Вдруг в этом году общественность возмутилась!

Началось все с депутата Томского района от ОНФ Екатерины Родионовой. Она с активистами предложила свой проект в Зоркальцевском сельском поселении. Они прошли все круги чиновничьего ада, разработали визуализацию проекта, для чего пришлось освоить AutoCAD, требования менялись, приходилось переделывать. Но, удача! Проект попал в рейтинговое голосование. И тут-то Екатерина обнаружила, что у проекта есть куратор, депутат облдумы от Единой России Юрий Дроздов. Об этом она и рассказала у себя в телеграм-канале.

Похожую ситуацию у себя на канале описал депутат от ЛДПР Денис Гесполь, только по территории Южных ворот. Там куратор Владимир Резников.

Возмущение и обида районных депутатов и общественников понятны. Когда ты что-то делаешь в не самых комфортных условиях, и достигаешь результата, и вдруг приходит некто и говорит: «Теперь я тут буду за все отвечать», за практически полностью сделанное дело другими. Вишенкой на торте стали логотипы «Единой России» на информационных материалах федеральной программы.

Представители партии власти пояснили ситуацию в том ключе, что ФКГС — это проект «Единой России», который именно они продвинули в Госдуме большинством голосов. И раз уж это их проект, то они назначили своих кураторов, чтобы те следили за тем, чтобы программа реализовывалась. На вопрос, почему за шесть лет программы только в этом году решили назначить кураторов, единороссы ответили, что кураторы были всегда. Но это значит, что раньше это было сугубо внутрипартийное поручение, а теперь кураторы стали публичны.

В общем, что я хочу сказать.

У всего есть причина. И все является следствием какого-либо события. Так вот, у этого скандала несколько причин, есть дальние, есть ближние.

Дальние причины лежат еще в нулевых годах, когда «Единая Россия», изменяя межбюджетные отношения и избирательное законодательство, сформировала систему монополизации власти и бюджета федеральным центром. В результате у муниципалитетов нет денег на решение своих инфраструктурных проблем, в том числе нет средств на благоустройство. И та же «Единая Россия» с широкого плеча придумывает федеральную программу большинством голосов. Когда тем же большинством голосов она могла бы поддержать многие законопроекты, направленные на перераспределение бюджетных средств в пользу регионов и муниципалитетов. И тогда не пришлось бы принимать подобные программы. Хотя и пиариться было бы не на чем.

Из ближних причин это, конечно, выборы. Есть у меня обоснованное ощущение, что все кураторы окажутся кандидатами в облдуму от ЕР именно от того округа, на котором курируемая в рамках программы территория. Ну, и гордума в ее нынешнем виде до сих пор герой страшных снов местной партии власти. И риск получить что-то хоть немного похожее на состав гордумы заставляет принимать решения, которые, на мой сугубо субъективный взгляд, приведут к противоположному от ожидаемого результату.