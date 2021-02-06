Как стать студентом на час: документальный спектакль в ТЮЗе

Мнения

Собрались мы камерной ТВ2шной компанией и сходили в прошедшую среду на спектакль ТЮЗа «студенТЫ».



Спектакль этот совсем еще юный, поставлен он меньше полутора лет назад (премьера состоялась 29 августа 2019 г.). И, учитывая, что последний год не очень благоволил массовым мероприятиям и играли спектакль всего несколько раз, его явно еще ждут метаморфозы и устаканивания. А потому сейчас, пока постановка еще свежа, не закостенела и не обрела свою стабильную форму, смотреть спектакль особенно любопытно. И через пару-тройку лет будет интересно увидеть его вновь уже более зрелым.

«студенТЫ» спектакль документальный – вербатим. Истории героев взяты из реальной жизни и замечательно переданы актерами ТЮЗа. В их основе рассказы людей, которые по воле судьбы однажды сделались томскими студентами. Это студенты разных поколений и даже, можно сказать, эпох, разных томских вузов и факультетов, с разным отношением к учебе и жизни, успешные в своем студенчестве и не очень.



Они раскрываются в монологах через фрагменты историй об учебе и быте. И все эти кусочки складываются в единую мозаику томского студенчества.

По ходу повествования ты постоянно ловишь себя на том, что хорошо знаешь, о чём ведут рассказ герои. Все эти зарисовки из студенческой жизни такие родные. И если что-то происходило не лично с тобой, то с кем-то из твоих друзей, знакомых или родных. Все эти байки про изгнание из общаг, боязнь экзаменов, про любимых и нелюбимых преподов, про рано женившихся одногруппников, вынужденные академические отпуска, загородные практики студентов-естественников, творческие мучения студентов-музыкантов и студентов-художников, про ребят, приехавших учиться из деревень, которым родители присылали для выживания вместо денег продуктовый паёк, а те обменивали мясо и картошку на одежду – всё это знакомо, пожалуй, каждому томичу. Ведь студенты – это жизнь города, его пульс. И кажется совершенно естественным, что в именно в Томске должен был появится спектакль про них.

«студенТЫ» дают возможность взглянуть на Сибирские Афины глазами девушки, приехавшей учиться в Томск из Италии, её рассказ один из самых трогательных и необычных, на мой взгляд. Хотя все участники действия хороши по-своему.

Отдельно стоит сказать про декорации к спектаклю. Три больших экрана расширяют пространство сценического действия и физически, и информационно, показывая городские пейзажи, знакомые каждому местному студенту, сопровождая шутки и монологи тематическими иллюстрациями, небольшими видео и мемами. На экранах также демонстрируется крупный план действующего рассказчика, это позволяет зрителям даже на галёрке хорошо рассмотреть говорящего и оценить актерскую игру.

Знаково, что элементы декорации перекочевали на подмостки театра из сердца студенческого Томска – Университетской рощи, и многие жители города наверняка их узнают.