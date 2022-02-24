Как начиналась история Большого томского трамплина

Инициатор проекта «Трамплин-парка» Эдуард Симкин об истории томского трамплина.

В Томске, 21 декабря, в восточной окраине города, в поселке Степановка, состоялось торжественное открытие 70-метрового лыжного трамплина», — с таким заголовком вышла газета «Красное знамя» 23 декабря 1958 года. В 1954 году по проекту томича, члена команды сборной СССР по прыжкам с трамплина Николая Тетерина, было принято решение о строительстве на горе поселка Степановка 70-метрового трамплина. Проект предусматривал строительство эстакады с лифтовой башней, теплушки для обогрева спортсменов, судейской вышки, трибуны для зрителей, лыжной базы.

После открытия, в декабре 1958 года Томский трамплин стал одним из лучших 70-метровых трамплинов в Советском Союзе. Одновременно было возведено еще четыре малых трамплина мощностью от 10 до 40 метров. Рядом находилась гоночная лыжная трасса с дистанцией до 30 километров, которая проходила по территории нынешнего Академгородка. В дальнейшем у подножия трамплина активно развивалась инфраструктура, были построены помещения для спортшколы олимпийского резерва, гостиница, котельная, деревянные бараки, в которых проживал персонал обслуживающий трамплин. Здесь же было основано спортивное общество «Спартак», построен одноименный стадион.

Трамплин 1962 год Трамплин 1962 год

Уже в семидесятых годах, в период строительства первых корпусов Института оптики атмосфер, при поддержке председателя Томского горисполкома Геннадия Калабы, в лесном массиве была прорублена дорога, ведущая к подножию трамплина. В последующем эта дорога получила название — улица Королева. По ней проходил автобусный маршрут до стадиона «Спартак». Имелось грунтовое ответвление дороги от улицы Королева в сторону судейской вышки, по которой гуляют отдыхающие и в наши дни.

Прыжок Сергея Отепко, мастера спорта международного класса. Прыжок Сергея Отепко, мастера спорта международного класса.

Комплекс Степановских трамплинов в Кировском районе и прилегающая к нему территория с лыжными трассами, до конца семидесятых годов оставались главным центром в стране по подготовке спортсменов по зимним видам. Это было время расцвета томского лыжного спорта. Здесь была создана специализированная школа олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и двоеборью, которая подготовила многих известных мастеров входивших в состав сборной команды союза. На большом трамплине проводились чемпионаты и первенства СССР. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены, защищавшие честь нашей страны на зимних Олимпийских играх 1960 года (США).

Болельщики на чемпионате СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, Томск 1963 год. Болельщики на чемпионате СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, Томск 1963 год.

В марте 1971 года на большом трамплине проходил чемпионат СССР по двоеборью, где отбиралась олимпийская команда в Саппоро (Япония). Обладателем золотой медали тогда стал ленинградец Александр Зайцев, который ранее проживал и тренировался в Томске, и на томском трамплине сделал свой первый прыжок. На этих же соревнованиях бронзовым призером стал томич Юрий Голов.

Именно Юрий Голов, уже в девяностые годы был главным инициатором восстановления большого трамплина. Как вспоминал Юрий Викторович, в марте 1974 года на всесоюзных соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью приняли участие «летающие лыжники» из Германской Демократической Республики, что вызвало огромный интерес у томичей. За ходом соревнований наблюдало более 20 тысяч зрителей.

Чемпионат ЦС "ДИНАМО" с участием спортсменов из ГДР Чемпионат ЦС "ДИНАМО" с участием спортсменов из ГДР

В соответствии с требованиями Международной федерацией лыжного спорта в 1975 году была проведена реконструкция трамплина и площадки приземления лыжников. Делалось всё вручную, лопатами, руками ребят и тренеров, при участии спортсменов-олимпийцев.

В 1978 году с правой стороны от трамплина к судейской вышке была проведена электролиния, установлена канатная дорога. Построен стартовый домик и гараж. Для организации тренировок спортсменов и доступа зрителей была очищена территория от кустарников, поросли осины и черемухи, проложены тропинки. По улице Королева, до подножия трамплина был уложен новый асфальт. На этом участке уже в наши дни планируется обустройство зоны семейного отдыха, а на руинах бывшего гаража — музея истории достижений спортсменов по зимним видам спорта. Здесь же, в начале восьмидесятых, планировалось строительство нового 90-метрового трамплина-гиганта. Но данный план так и не был реализован. В годы перестройки Большой трамплин, некогда бывший гордостью города, был передан профсоюзам, а затем продан за 350 тысяч рублей частникам. «Это и стало окончательным приговором для нашего трамплина», — вспоминал Юрий Голов.

Малая судейская будка. Тогда и сегодня Малая судейская будка. Тогда и сегодня

Как рассказывал Юрий Викторович, его друг, финн Аатто Лампиапиая, член президиума Всемирной федерации лыжного спорта приезжал в Томск в 2004 году. Печальное состояние трамплина потрясло финна. В тоже время он восхитился местом расположения и самой природой, был готов вложить деньги в восстановление старого и строительство нового 90 метрового трамплина. Аатто загорелся идеей в 2007-2008 году провести в Томске чемпионат мира, но в связи с продажей трамплина реализовать проект не удалось.

Со временем трамплин, как и территория прилегающая к нему, превратились в «памятник» безразличия и беспечности. На протяжении многих лет ветераны спорта, действующие спортсмены и небезразличные жители города неоднократно обращались к руководителям области и города, депутатам областной и городской Думы с просьбой о восстановлении Большого трамплина. И вот в мае 2020 года, в администрации города Томска был утвержден план мероприятий по реконструкции и созданию зоны отдыха и спорта «Трамплин».