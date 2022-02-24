Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Мнения
  3. Как начиналась история Большого томского трамплина
Мнения

Как начиналась история Большого томского трамплина

ТВ2 ТВ2

Инициатор проекта «Трамплин-парка» Эдуард Симкин об истории томского трамплина.

В Томске, 21 декабря, в восточной окраине города, в поселке Степановка, состоялось торжественное открытие 70-метрового лыжного трамплина», — с таким заголовком вышла газета «Красное знамя» 23 декабря 1958 года. 

В 1954 году по проекту томича, члена команды сборной СССР по прыжкам с трамплина Николая Тетерина, было принято решение о строительстве на горе поселка Степановка 70-метрового трамплина. Проект предусматривал строительство эстакады с лифтовой башней, теплушки для обогрева спортсменов, судейской вышки, трибуны для зрителей, лыжной базы. 

После открытия, в декабре 1958 года Томский трамплин стал одним из лучших 70-метровых трамплинов в Советском Союзе. Одновременно было возведено еще четыре малых трамплина мощностью от 10 до 40 метров. Рядом находилась гоночная лыжная трасса с дистанцией до 30 километров, которая проходила по территории нынешнего Академгородка. В дальнейшем у подножия трамплина активно развивалась инфраструктура, были построены помещения для спортшколы олимпийского резерва, гостиница, котельная, деревянные бараки, в которых проживал персонал обслуживающий трамплин. Здесь же было основано спортивное общество «Спартак», построен одноименный стадион. 

Трамплин 1962 год
Трамплин 1962 год

Уже в семидесятых годах, в период строительства первых корпусов Института оптики атмосфер, при поддержке председателя Томского горисполкома Геннадия Калабы, в лесном массиве была прорублена дорога, ведущая к подножию трамплина. В последующем эта дорога получила название — улица Королева. По ней проходил автобусный маршрут до стадиона «Спартак». Имелось грунтовое ответвление дороги от улицы Королева в сторону судейской вышки, по которой гуляют отдыхающие и в наши дни.

Прыжок Сергея Отепко, мастера спорта международного класса.
Прыжок Сергея Отепко, мастера спорта международного класса.

Комплекс Степановских трамплинов в Кировском районе и прилегающая к нему территория с лыжными трассами, до конца семидесятых годов оставались главным центром в стране по подготовке спортсменов по зимним видам. Это было время расцвета томского лыжного спорта. Здесь была создана специализированная школа олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и двоеборью, которая подготовила многих известных мастеров входивших в состав сборной команды союза. На большом трамплине проводились чемпионаты и первенства СССР.

В этих соревнованиях принимали участие спортсмены, защищавшие честь нашей страны на зимних Олимпийских играх 1960 года (США). 

Болельщики на чемпионате СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, Томск 1963 год.
Болельщики на чемпионате СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, Томск 1963 год.

В марте 1971 года на большом трамплине проходил чемпионат СССР по двоеборью, где отбиралась олимпийская команда в Саппоро (Япония). Обладателем золотой медали тогда стал ленинградец Александр Зайцев, который ранее проживал и тренировался в Томске, и на томском трамплине сделал свой первый прыжок. На этих же соревнованиях бронзовым призером стал томич Юрий Голов. 

Именно Юрий Голов, уже в девяностые годы был главным инициатором восстановления большого трамплина. Как вспоминал Юрий Викторович, в марте 1974 года на всесоюзных соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью приняли участие «летающие лыжники» из Германской Демократической Республики, что вызвало огромный интерес у томичей. За ходом соревнований наблюдало более 20 тысяч зрителей.

Чемпионат ЦС "ДИНАМО" с участием спортсменов из ГДР
Чемпионат ЦС "ДИНАМО" с участием спортсменов из ГДР

В соответствии с требованиями Международной федерацией лыжного спорта в 1975 году была проведена реконструкция трамплина и площадки приземления лыжников. Делалось всё вручную, лопатами, руками ребят и тренеров, при участии спортсменов-олимпийцев.

В 1978 году с правой стороны от трамплина к судейской вышке была проведена электролиния, установлена канатная дорога. Построен стартовый домик и гараж. Для организации тренировок спортсменов и доступа зрителей была очищена территория от кустарников, поросли осины и черемухи, проложены тропинки.

По улице Королева, до подножия трамплина был уложен новый асфальт. На этом участке уже в наши дни планируется обустройство зоны семейного отдыха, а на руинах бывшего гаража — музея истории достижений спортсменов по зимним видам спорта. Здесь же, в начале восьмидесятых, планировалось строительство нового 90-метрового трамплина-гиганта.  Но данный план так и не был реализован. В годы перестройки Большой трамплин, некогда бывший гордостью города, был передан профсоюзам, а затем продан за 350 тысяч рублей частникам. 

«Это и стало окончательным приговором для нашего трамплина», — вспоминал Юрий Голов.

Малая судейская будка. Тогда и сегодня
Малая судейская будка. Тогда и сегодня

Как рассказывал Юрий Викторович, его друг, финн Аатто Лампиапиая, член президиума Всемирной федерации лыжного спорта приезжал в Томск в 2004 году. Печальное состояние трамплина потрясло финна. В тоже время он восхитился местом расположения и самой природой, был готов вложить деньги в восстановление старого и строительство нового 90 метрового трамплина. Аатто загорелся идеей в 2007-2008 году провести в Томске чемпионат мира, но в связи с продажей трамплина реализовать проект не удалось.

Со временем трамплин, как и территория прилегающая к нему, превратились в «памятник» безразличия и беспечности. На протяжении многих лет ветераны спорта, действующие спортсмены и небезразличные жители города неоднократно обращались к руководителям области и города, депутатам областной и городской Думы с просьбой о восстановлении Большого трамплина. И вот в мае 2020 года, в администрации города Томска был утвержден план мероприятий по реконструкции и созданию зоны отдыха и спорта «Трамплин».

О реализации плана реконструкции большого трамплина и прилегающей к нему территории, читайте в следующем материале.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.