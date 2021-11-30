Страсти вокруг перспективы повсеместного введения QR-кодов накаляются с каждым днем. Так, под постом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о необходимости обсудить введение QR-кодов для междугородних поездок и посещения общественных мест, меньше чем за неделю пользователи оставили почти 700 тысяч комментариев, большинство из которых — гневные. Сегодня в областную администрацию в Томске пришли более ста человек, чтобы подписать обращение к местным депутатам голосовать против законопроектов о QR-кодах. Главный редактор ТВ2 Виктор Мучник, наблюдая за дискуссиями в соцсетях, опубликовал накануне в своем FB-аккаунте пост на тему происходящего. Делимся им в рубрике «Мнения»:
"...вы ничего про них незнаете. если людям предлагают деньги и другие блага для того ,чтобы они только шырнулись,значит им что то нужно от этих людей....я добровольно не согласна быть нано роботом и товаром'рабом. мои деды не для этого воевали с фашистами......"
Почему их приветствую? А тут просто все. Нравится мне, что наш «глубинный народ» вдруг так проникся темой прав человека. Начальство наше столько лет этот самый народ взращивало, холило и лелеяло, кормило его плоской землей, таврическими викториями и сирийскими скрепами. И было «глубинному народу» к удовольствию начальства глубоко пофиг на убиваемую свободу слова, уничтоженные выборы, изуродованную с особым цинизмом конституцию, пытки в тюрьмах, тотальное воровство... На то, что каких-то очкариков винтят и метелят на каких-то пикетах. А тут вдруг про права человека стало доходить вот таким причудливым образом. Через мозг не доходило. А через что-то... другое... доходит. Возможно.
И посмотрели они друг на друга. Начальство и глубинный народ. В володинском твиттере. В других разных коммуникационных средах. И, кажется, друг другу не очень понравились.
Так что решения партии и правительства приветствую и одобряю. Я бы назвал эту затею с кьюар-кодами школой политического просвещения. Оно, политическое просвещение, как учил Владимир Ильич — это «очень трудное искусство». Но я надеюсь, что именно сейчас российское начальство, совершенно того не желая, овладевает этим искусством в полной мере. Флаг в руки!».