«И посмотрели они друг на друга. Начальство и глубинный народ. В володинском твиттере...»

Страсти вокруг перспективы повсеместного введения QR-кодов накаляются с каждым днем. Так, под постом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о необходимости обсудить введение QR-кодов для междугородних поездок и посещения общественных мест, меньше чем за неделю пользователи оставили почти 700 тысяч комментариев, большинство из которых — гневные. Сегодня в областную администрацию в Томске пришли более ста человек, чтобы подписать обращение к местным депутатам голосовать против законопроектов о QR-кодах. Главный редактор ТВ2 Виктор Мучник, наблюдая за дискуссиями в соцсетях, опубликовал накануне в своем FB-аккаунте пост на тему происходящего. Делимся им в рубрике «Мнения»:

"...вы ничего про них незнаете. если людям предлагают деньги и другие блага для того ,чтобы они только шырнулись,значит им что то нужно от этих людей....я добровольно не согласна быть нано роботом и товаром'рабом. мои деды не для этого воевали с фашистами......"

«Это вот про кьюар-коды злополучные, понятно. Набрел в одной ветке. Очень типичное. И нано-роботы, и деды, которые воевали. И "они" эти самые, которым что-то нужно. Рептилоиды и масоны. В общем, что имею сказать. Очень я одобряю эту государственную инициативу. И вовсе не потому, что верю в ее эффективность. Не верю. Потому что уже торгуют кьюар-кодами вовсю. И потому что из десятка примерно мест, где я должен был его предъявить - проверили только в двух. "Строгость российских законов умаляется ..." и будет умаляться. Всегда. Не Германия, чай...

Автор: ТВ2

Да и про пресловутый коллективный иммунитет, кажется, уже скоро прекратят говорить. Похоже, нам с этим счастием жить долго. Ну, как с туберкулезом жило человечество во времена "Волшебной горы" какой-нибудь. Или как полвека уже с ВИЧ живем. Разумеется, протоколы лечения будут совершенствоваться. Ну, и вирус меняться будет, понятно (по-моему, чтобы эту перспективу сейчас предположить с достаточной уверенностью, можно не быть вирусологом). Конечно же, я сам привился. Спутником. И родные все. Если есть вероятность переболеть легче, то стоит ее использовать, полагаю. В молодости ездил в археологические экспедиции — и в голову не приходило манкировать прививкой от энцефалита. Болезненной, неоднократной. И не дающей стопроцентных гарантий. Но хорошо понимал, проживая в наших краях, меру риска. Видел результаты болезни. Это как-то неплохо мотивировало. А в прошлом году, переболев ковидом, сравнительно со многими даже и не тяжело, повторять этот экспириенс не хочу. Человечество прививается уже больше тысячи лет так-то (если отсчитывать от первых китайских и индийских опытов вариоляции). И большинство нынешних антипрививочников прививались сами. И детей прививали. Так что убежден, что прививаться, если нет противопоказаний, стоит. Однако же в то, что кьюар-коды в России будут сколько-то эффективны, не верю.

Почему их приветствую? А тут просто все. Нравится мне, что наш «глубинный народ» вдруг так проникся темой прав человека. Начальство наше столько лет этот самый народ взращивало, холило и лелеяло, кормило его плоской землей, таврическими викториями и сирийскими скрепами. И было «глубинному народу» к удовольствию начальства глубоко пофиг на убиваемую свободу слова, уничтоженные выборы, изуродованную с особым цинизмом конституцию, пытки в тюрьмах, тотальное воровство... На то, что каких-то очкариков винтят и метелят на каких-то пикетах. А тут вдруг про права человека стало доходить вот таким причудливым образом. Через мозг не доходило. А через что-то... другое... доходит. Возможно.

И посмотрели они друг на друга. Начальство и глубинный народ. В володинском твиттере. В других разных коммуникационных средах. И, кажется, друг другу не очень понравились.