Грабли 2: Не отказаться ли Томску от статуса исторического поселения?

Я, честно, уже устал повторять эти слова. Но, я вынужден. Итак. Уникальность Томска не в наличии памятников архитектуры, и не они одни составляют то самое историческое и культурное наследие. Сами по себе памятники, как бабочки приколотые булавкой к подушечке, в коллекции. Томск уникален исторической средой, атмосферой прошлого. Тем непередаваемым ощущением себя частью большого народа, большой истории, большой страны.





А состоит историческая среда из всего, что несёт на себе след времени. Это и памятники, и дома между ними, и виды с определенных точек, и булыжная мостовая, и заборы с воротами и со всем, что включается в гармоничную ткань исторического города.





Так уж вышло, что в Томске, в силу исторических перипетий, эта историческая среда сохранилась. И это создаёт уникальность города в мировом масштабе.





Ну, вот, ещё раз я это проговорил и написал. А зачем? Видимо, потому, что на сегодняшнем заседании градостроительного комитета гордумы в очередной раз прозвучал вопрос: «Не отказаться ли нам от статуса Исторического поселения Федерального значения».







Правда, вторая часть этого названия указывает на то, что ни городские, ни областные власти этого сделать не могут, не их уровень, всё-таки, значение федеральное. То, они предлагают, в очередной же раз, сократить границы. Поймите же! Историческое наследие - это не дело живущих сейчас, и уж тем более не нынешней власти. Томск — это факт мировой культуры, и наследие будущих поколений. Наша с вами задача просто это сохранить! Это не наше! Это не принадлежит нам! И не может зависеть от сиюминутных задач.





Во Франции есть город Лилль. Его центр был сформирован ещё в средние века. И, как и положено, средневековому городу, там очень узкие улицы. Порой настолько узкие, что даже два человека не разойдутся. Естественно, по городу крайне неудобно перемещаться на автомобиле. Там центр и закрыт для автомобилей. И там по некоторым маршрутам невозможно обойти центр. А проехать его насквозь, нереально. И люди там очень от этого страдают. На самом деле, нет. Жители привыкли, а туристы затем и едут в Лилль, чтобы ощутить, пусть и лишь визуально, атмосферу европейского средневекового города. А как бы было замечательно, снести все эти мешающие здания, совершенно не пригодные для современной жизни, расширить дороги, по шесть полос в одну сторону. Застроить современным, комфортным жильем! Но, что-то лилльцы не спешат. Видимо, потому, что понимают, они не хозяева этому. Это не для них. Это для будущих поколений. И каждое новое поколение также будет это сохранять для потомков. В этом и есть то, за что нас потом, чуть-чуть, будут вспоминать. За то, что сохранили то, что нам досталось от прошлых поколений. Ведь слава Герострата сомнительна. Не стоит об этом забывать.