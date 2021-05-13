Гордума — место для дискуссий: общественникам дали возможность вступиться за историческое наследие Томска

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По результатам последних муниципальных выборов Дума города Томска стала местом для дискуссии. Сегодня на заседание постоянной комиссии по рассмотрению вопросов о сохранении, использовании и популяризации объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, пригласили председателя томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Марию Бокову. Попросили рассказать о том, что все-таки происходит со злополучным «проектом исторического поселения федерального значения города Томска» .

Фото: ТВ2

Сначала Мария Бокова рассказала депутатам о том, что такое Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и почему к мнению этой некоммерческой организации прислушивается президент России. Ей пришлось это сделать, потому что ранее на заседании гордумы, где депутаты чуть не подрались из-за границ исторического поселения Томска, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина практически обвинила «некую некоммерческую организацию» в затягивании сроков утверждения границ исторического поселения Томска. Речь шла, конечно, об обществе охраны памятников.

Далее Мария Бокова предоставила депутатам письмо из Минкульта, которое подтверждает, что проект сохранения исторического наследия в Томске вновь отправлен на доработку. О чем Минкульт уведомил и комитет по охране объектов культурного наследия Томской области и лично губернатора Томской области.

Напомним, что ранее глава комитета Елена Перетягина на комитете в Думе опровергала информацию о том, что Министерство культуры РФ вернуло проект границ исторического поселения Томска на очередную доработку. В конце апреля она сообщала, что все идет по плану и проект будет утвержден во вновь обозначенный срок до июля 2021 года. Напомним, первый срок, когда по поручению президента Владимира Путина губернатор Томской области Сергей Жвачкин должен был обеспечить принятие проекта границ исторического Томска, был обозначен до 31 мая 2019 года.

На этот раз глава госоргана по сохранению культурного наследия Томской области не стала спорить, что проект требует доработки, но попыталась возложить ответственность на общественную организацию ВООПИиК. Мысль была примерно такой — поскольку общественникам не нравится, что из проекта сохранения исторического Томска были выкинуты ограничения по высоте застройки и материалам для строительства в исторических районах, то пусть они сами вместе с разработчиком проекта «Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими»(ЦНРПМ) и вносят корректировки в проект.

Напомним, что еще в марте 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ исторического поселения Томска, признал проект качественно выполненным и обязал мэрию заплатить ЦНРПМ около 9 миллионов рублей. Будет ли теперь ЦНРПМ безвозмездно что-то дорабатывать никто не знает. По крайней мере комитет по охране объектов культурного наследия Томской области в лице Елены Перетягиной отказался от участия в переговорах с ЦНРПМ. Видимо, этим придется заняться общественникам.

Фото: ТВ2

В итоге, вопрос о том, кто и когда поправит проект сохранения исторического наследия Томска фактически повис в воздухе. Выполнение поручения президента опять отложилось на неопределенный срок. Депутаты приняли решение держать руку на пульсе и вернуться к теме сохранения исторического наследия Томска в июне 2021 года.

Краткая история вопроса: В 2010 году Томск был наделен статусом исторического объекта федерального значения, но документы, как во многих других исторических поселениях, оформлены не были. Проблемы со статусом начались с «надчеловеческого проекта» губернатора Сергея Жвачкина «Томские набережные». При его разработке питерские проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения. Этот статус мешал строительству высотных зданий в районе Татарской слободы и других исторических местах города.

Информация о том, что с Томска хотят снять статус исторического города, просочилась из стен обладминистрации наружу, и градозащитники забили тревогу. Мэрия поспешила заявить, что власти Томска против снятия с города статуса. В этот же момент городские чиновники обнаружили, что границы исторического поселения не определены. Администрация города провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были по условиям контракта еще в 2016 году. Однако администрации Томска границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению Ивана Кляйна, могли помешать развитию города.

В результате в январе 2018 года мэрия обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт и взыскать с подрядчика ЦНРПМ 9,5 млн рублей. Подрядчик подал встречный иск на ту же сумму. В итоге суд принял решение в пользу мэрии и обязал подрядчика выплатить 8,3 млн рублей. Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Арбитражный суд. 4 марта 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ ООО «Валбэк-Ру» и ФГУП ЦНРПМ. В феврале того же года президент Владимир Путин поручил губернатору Сергею Жвачкину к 31 мая решить вопрос с обеспечением сохранности культурных объектов региона. После этого Сергей Жвачкин 1 апреля 2019 года заявил, что принятию «замечательного проекта» мешали «бюрократические проволочки». Через месяц, 7 мая 2019 года, Градостроительный совет утвердил многострадальный проект.

Однако позже выяснилось, что из последней редакции проекта (прошедшей судебную экспертизу и, по мнению томских градозащитников, являющейся единственной легитимной) куда-то исчезла часть ценных домов. Количество сохраняемых объектов было сокращено с 1591 до 1084. ВООПИиК не согласился с этим, вышел скандал и проект, отправленный в Минкульт, вернулся в Томск на доработку.