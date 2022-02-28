«Это наша земля, которая плачет»: как дети рисуют войну

«Этот рисунок должны увидеть все!

Случайно познакомилась с потрясенной женщиной, чья дочь и девятилетняя внучка сейчас в Киеве. Родные переехали в Москву семь лет назад. Рядом с Киевом, в г. Буча, осталась квартира и нерешенные дела, которые они надеялись завершить, отправившись на Украину 22 февраля…

Сейчас они ночуют в подвале многоэтажного дома, с трудом находят еду, так как в пустой квартире никаких запасов нет. Вчера, когда вышли из подвала за теплыми вещами, попали под обстрел, Повезло, что никто не пострадал.

Мирослава так объяснила маме свою картинку. Глобус — это наша земля, которая плачет. Наверху зеленые как шипы — это коронавирус. Внизу — это человечки, которые прячутся в бомбоубежище. Справа — танк. Выше его — обычный рядовой человек, который умирает на войне. Слева — человек в крови, это военный человек. Огни вверху слева — это то, что нас вокруг бомбят… «Нашу землю одолел коронавирус и война», — поясняет ребенок.

С обратной стороны девочка написала имя, фамилию и рядом «я в Киеве, идет война 24.02.2022 г. 12:22 время»

Мать и бабушка плачет, молится, ходит в церковь, собирается писать президенту, чтобы выпустили самых дорогих домой… А что делать? Связи с любимыми нет, свет у них отключили, телефон разрядился».