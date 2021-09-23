Эльман Юсубов: Все ждут таинственного транзита власти

От редакции: Бывший глава регионального избиркома Эльман Юсубов опубликовал статью «Выборы 2021: в историко-правовом и литературном жанре». Приводим ее текст в некотором сокращении. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Замысел этой статьи родился задолго до всех событий, связанных с началом и окончанием избирательных компаний 2021 года. Мой верный друг и соратник Владимир Жидких настоятельно попросил включиться в избирательный процесс в новом статусе и написать данное сочинение на основе осмысления научных знаний, положений законодательства и траекторий правоприменения. После долгих сомнений и размышлений, было принято положительное решение. Приоритетом было желание исследовать трансформацию публично-правовых интересов общества и государства в частные или узко-корпоративные векторы развития политико-институциональной организации нашего общества. Это замечание особо актуально в связи с тем, что должностные лица, курирующие политический блок в исполнительной власти, особо трепетно радеют за свой коэффициент личной эффективности. Между тем политика эффективности особенно или жизненно необходима для адаптации к происходящим изменениям и для эффективного решения всеобщих проблем, а не только одного чиновника или его ближайшего окружения.

Ограничения как своеобразие

Социально-политическую жизнь Томской области накануне избирательной кампании можно выразить словами «Стабильная нестабильность». Последние месяцы 2020 года и все последующее время эта фигура речи была константой и аксиомой политической жизни нашего региона. Итак, состояние избирательного законодательства ко дню назначения выборов, можно характеризовать не как регулятивное, а скорее, как ограничительное. Подобный вывод основан не только на формальных нормах федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан, но и на последующем правоприменении. Окончательная редакция ограничительных норм избирательного законодательства сформировалась накануне назначения выборов. В соответствии с новыми положениями закона в выборах в качестве кандидатов в избирательном процессе не могут участвовать многие наши соотечественники. В частности, граждане, которые участвовали в реализации целей и форм деятельности организаций, признанных экстремистскими. Перечислением всех ограничительных положений заниматься нет необходимости, так как они публично обнародованы и доступны. Председатель ЦИК России Элла Памфилова в одном из интервью заявила о наличии пятидесяти оснований, ограничивающих право быть избранным. Согласно Конституции РСФСР 1918 года таких групп было в пределах одного десятка (ст.23).

Иначе говоря, предпринятая в наше время всеобщая зачистка политического пространства оказалась крайне эффективной. Подавляющее большинство известных, оппозиционно настроенных потенциальных кандидатов, было исключено из избирательного процесса уже на стадии выдвижения и регистрации. Другая часть, которая прошла через это сито, была снята в ходе избирательной кампании. Согласно предварительным данным, были отменены регистрации более двухсот кандидатов. Характерно то, что избиркомы в этом процессе скорее выступали статистами и принимали решения на основе сведений, полученных из разных федеральных структур. Представляется, что никто особо не удосужился ответом на вопрос, в какой степени тяжесть содеянного соответствует (пропорционально) мере ответственности. Нельзя же за наличие в собственности одной или десяти обыкновенных акций иностранных компаний, не приносящих дохода, лишать гражданина России право принимать участие в управлении делами государства (ст.32 Конституции РФ).

Автор: с личной страницы Максима Забелина. Два снятых кандидата: Максима Забелина не допустили до выборов из-за участия в митинге в поддержку Алексея Навального. Павел Грудинин был снят из-за наличия в собственности акций иностранных компаний

В этих условиях даже самые верные и убежденные оппозиционеры и им сочувствующие лидеры открыто и многократно до дня голосования признали легкую победу партии власти, к которой относят «Единую Россию».

Собственно говоря, так и произошло. Ощущение предстоящей победы наступило задолго до самой победы. Это означает укрепление статуса правящей бюрократии и ее сторонников в ближайшие годы. Однако бесконечное упоение победой способно сформировать иллюзию непобедимости, которая, в свою очередь неизбежно трансформируется в технологию гордыни и достигнутой вершины политического совершенства.

Вторым ограничительным фактором стала пандемия. Ковид сильно повлиял на качество и содержание всей избирательной кампании. Особенно это проявилось в информационно-агитационной сфере, как механизме стимулирования участия граждан на всех стадиях избирательного процесса, а не только на стадии голосования. Практически все партийные мероприятия по выдвижению кандидатов проводились в ограничительном режиме, была запрещена массовая агитационная работа и встречи с избирателями. При этом, противоэпидемиологические рекомендации общефедерального уровня не содержат запрет публичных мероприятий и не препятствуют их проведению. Региональные власти ввели также ограничения, которые фактически отменили конституционное право гражданина на участие в митинге. Изучение региональной практики регулирования и правоприменения выявило пестроту трактовок нормативно-правовых основ санитарно-эпидемиологических требований. Имеет место также избирательный принцип их реализации в зависимости от политических пристрастий и предубеждений.

Автор: Томское отделение ЕР

В этих условиях практически осталось без внимания перманентное ухудшение социально-экономического положения и материального благополучия избирателя. Наиболее наглядным признанием актуальности этой проблемы явилось решение президента России о выделении дополнительных финансовых средств для поощрения пенсионеров и блока силовиков. Это, в принципе весьма традиционное решение главы государства, не вызвало бы дискуссию, если бы было объявлено не на съезде партии Единой России.

Характерно то, что выбор адресата денежной поддержки носит не только адресный, но и технологический характер. Общеизвестно, что пенсионеры через социальные службы или организации ветеранов, как правило, голосуют «на дому» по предварительно составленному списку и в заранее определенное время. Независимые наблюдатели весьма робко и смиренно подобную практику считают контролируемым голосованием. Силовики голосуют в соответствии с присягой, а верность присяге должна быть вознаграждена. В этой связи и в силу любопытства давайте зададимся вопросом: «А почему среди адресатов Президентского решения нет студентов и аспирантов?». Ведь они тоже обладают социальным статусом с низким материальным благополучием.

Уважение избирателя как обязанность

Публичная политика, став неожиданно распространенной профессией, должна стать и специальностью. Это как у Макса Вебера, который говорил о политике, как о профессии и призвании. Разграничить эти два понятия довольно легко. Профессия – это трудовые занятия, деятельность, а специальность – особый вид квалифицированной трудовой деятельности. В наши дни больше говорят о нормах компетентности и умения, а не просто о наборе знаний. Именно для определения компетентности, то есть способности, и проводятся выборы. Политикой должен заниматься не каждый желающий профессионал. Общество обязано призвать к политической деятельности морально признанного авторитета, чьи личностные качества соответствуют ценностям общества и государства. Избирательная кампания является важным легальным механизмом допуска к власти. Эта стадия притязаний на политическую деятельность требует максимально уважительного отношения к нашим гражданам. Исходным пунктом здесь является признание и почтительное отношение соотечественникам. Это не просто красивые слова или словесные украшения. В них заложено вера и доверие людей в политико-правовые учреждения. Минимальным стандартом уважительного отношения к избирателям является неприменение или отказ от применения манипулятивных технологий.

Для этого необходимо хотя бы не обманывать наших граждан своими предвыборными чрезмерными невыполнимыми обещаниями, торжественными клятвами о скором решении проблем жизни. В этой связи нужно обратить внимание на свершившийся факт, а, именно, как депутаты Думы города Томска дружно выдвинулись в областную Думу и Государственную Думу России. Как же так, товарищи и господа? Имеем право вполне нейтрально спросить у Вас, а где выполнение обещаний годичной давности. Неужели Вы преуспели, а мы не заметили? Очень странной формой неуважения или манипуляцией нужно признать выдвижение и регистрацию одновременно через партийные списки и в одномандатном округе. Совсем уже безответственным поведением является выдвижение и регистрация одного и того же человека на выборах в областную Думу и Государственную Думу России. В данном случае кандидат обманывает, как себя, так и общество, так как убежден в том, что не будет избран.

Автор: Медуза. Признана СМИ-иноагентом

Однако несуразица и безответственность не только в этом. Гипотетически можно допустить, что избиратели окажут этому кандидату доверие и изберут одновременно в оба парламента. Каковы последствия этого возможного юридического казуса? Ответ на вопрос содержится в Конституции России (ст. 97). Впрочем, это явление не отличается новизной, сложилась как традиция еще в 90-х годах и продолжается по сей день.

Автор: Медуза. Признана СМИ-иноагентом

Политические партии

Политические партии оказались в довольно странной ситуации. По всем внешним количественным показателям на выборах в обе Думы конкуренция была приличная и достойная уважения и признания. Однако не менее очевидным является и факт добровольного отказа от борьбы за первое место в парламентском рейтинге. Согласно традиции, все были солидарны с притязаниями «Единой России» на безоговорочную победу. В межпартийных дискуссиях и прогнозах многочисленных экспертов предметно обсуждались только борьба за второе место (КПРФ или ЛДПР). «Справедливая Россия» и ее оппоненты Пенсионеры, «Новые люди», «Яблоко» возжелали ограничиться малым, то есть преодолением 5% барьера. Это означает, что не все готовы или не все хотят стать новой партией власти.

«Мал золотник, да дорог» — эта старинная русская поговорка во всей своей красе раскрывает истинную цель региональной партийной бюрократии. Для ее личного успеха малый 5% успех связан с одним-двумя мандатами «на вес золота». Подобное стартовое преимущество «Единой России» помноженное на административный ресурс, финансовую мощь, организационную структуру, способность эксплуатировать исполнительную власть, государственные медиа и многочисленные аффилированные некоммерческие организации и т.д. обеспечили устойчивое превосходство партии власти. Обратите внимание, у нас сложился новый парламентский слоган «партия власти», а не «партия парламентского большинства» и пусть «мудрые» политтехнологи разъясняют принципиальное различие одного от другого.

Политические партии давно усвоили одну непреложную заповедь. На выборах партийные программы обустройства нашего будущего не имеют значения. История наша доказала, что программы является декларативными и соответствуют принципу «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Впрочем, одна тенденция очевидна, и она выражается в ярком историческом нарративе неуклонного сочетания и эксплуатации достижений прошлого и отнесением этих заслуг только к себе. Коммунисты назначили себя лидерами протеста всех времен, присвоили достижения советских коммунистов и мечтают о советской экономической системе. «Единой России» вообще ничего не стоило буквально приватизировать все наши достижения за последние два десятилетия, но при этом молчаливо отречься от пенсионной реформы. В призыве «Поможет только ЛДПР» выразилась вся манипулятивная миссия данного лозунга, а его необъективность подчеркивает ключевое слово «только». Аполитичные пенсионеры и либеральная «Партия Роста» вместе с КПРФ возжелали вдруг отмены пенсионной реформы. В этих условиях неожиданным стало «сервильное» обещание перемен и об этом декларировали «Яблоко», «Партия Роста», «Справедливая Россия». Мол, следует предостеречь новых молодых «реформаторов» и напомнить, что перемены полностью исключают «обнуление власти» (КПРФ), так как ее источником является наш многонациональный народ. Партии по сути своей обязаны абсорбировать общественные идеи и в повседневном союзе с большинством граждан России формировать социально-правовой порядок. Этим самым способствовать постоянному ослаблению напряженности и преодолению противоречий. В этом деле эмоциональная, идеологическая и функциональная отрешенность недопустима. Избирательная кампания 2021 года подтвердила ортодоксальность и архаичность партийной системы России. Следовательно, она не способна создать реальную перспективу будущего и подлинность слова и дела. Идеи и идеологемы, изложенные в слоганах, призывах и программах существуют в абстрактном мышлении и служат извлечению материальной выгоды авторами-политтехнологами из избирательных фондов политических партий.

Информирование. Агитация

В целом, избирательная кампания 2021 года не стала для государственных СМИ нашей области системообразующим информационным поводом. Попытки в региональных новостях обнаружить сюжеты, репортажи или просто краткую информацию о выборах были обречены на неудачу. Особой предвыборной информационной активности мы не заметили. Иначе говоря, наступило томское время полного или относительно полного управляемого информационного сопровождения. Лишь частные телеграмм-каналы, как кухонные и дворовые формы коллективного общения, восполнили этот процедурный пробел. Дебаты в электронных средствах массовой информации в перспективе нуждаются в радикальном обновлении.

Избирательная кампания доказала: классические СМИ утратили былую роль авангарда свободы слова. Современные кандидаты уже живут в телеграмм-каналах и при их помощи создают мир информации, объясняющий почему надо голосовать так, а не иначе.

Официальные СМИ нашего региона скорее утратили свой былой потенциал и не закрепились, как главные субъекты информационно-агитационной деятельности в период выборов. Старый фарватер оказался слишком свободным и непосильным для современных кораблей. Постоянное взаимодействие административного давления и обывательской психологии «как бы чего не вышло» неминуемо искажает ценность свободы мысли, свободы слова и информации.

«Мобильный избиратель»

Одним из значимых достижений современной избирательной системы с полным основанием признается юридически и практически разумный и оправдавший свою эффективность сервис «Мобильный избиратель». Идея абсолютно простая и сводится к тому, что избиратель приобретает возможность проголосовать на любом избирательном участке по месту своего нахождения в дни голосования по законом установленной процедуре подать заявление. Простота и доступность мобильного избирателя создали благоприятные организационно-правовые условия для реализации избирательного права.

Избирательная кампания 2021 года доказала, что самоослепление политтехнологов в наложении на административное давление исполнительной власти сметает все на своем пути. Можно, о чем угодно говорить, но это не главное. Самое важное и необходимое – чтобы сказанное было усвоено. В кабинетах нашей власти циркулирует и передается из уст в уста словосочетание «я Вас услышал(а)». Этот чиновничий софизм создает иллюзию мнимого единения с собеседником и порождает конкретную бюрократическую ситуацию абстрактного недопонимания. Именно это произошло с мобильным избирателем как символом отмены крепостного избирательного права и свободы участия в выборах. Подтверждением этого являются высокоорганизованные и административно контролируемые походы избирателей на конкретные участки в первый день трехдневного голосования. Вот в этот день и произошло единение политтехнологов и административной машины.

Заключение

Итак, итоги и результаты известны. Предвосхитив события, мы сделали вывод: ощущение победы пришло раньше самой победы. Предрешены две главные интриги: в федеральном парламенте «Единая Россия» обрела статус конституционного большинства, а в нашей области безоговорочное торжество безталанного административного стиля управления при голосовании на дому и по «Мобильному избирателю». Пять партий будут представлены в федеральном и областном собрании. Даже, если шесть – это сильно не изменит ситуацию. Автор категорически не приемлет принцип математизации народовластия. Поэтому не имеет значения, с каким результатом, выраженном в процентах и абсолютных цифрах, завершилась избирательная кампания. В этой связи обратите внимание на один парадокс: вот уже больше года все социологические службы и экспертные группы вещали только о 30% поддержке «Единой России», а она вопреки этой дискуссии продолжала претендовать на конституционное большинство. Это собственно говоря и случилось.

Гораздо важнее другое – в Томской области постоянная оптимизация государственного управления для достижения персональной или корпоративной лояльности сформировала искаженную легитимность самой внутренней политики и стиля государственного управления в этой сфере. Формально, многие демократические конституционные институты и процедуры присутствуют. Но это не означает, что здесь реально функционирует политическая и правовая культура. Напротив, происходит постоянное выстраивание некой вертикали, при которой единственный центр принятия решения монополизирует все институты и замораживает процедуры. Усталость политической бюрократии области очевидна, и уже не только по выражению лица, но и по-тихому и весьма заметному кухонному недовольству. Все обсуждают и ждут таинственного транзита власти, хотя транзит власти – явление недопустимое, так как власть всегда находится в монопольном ведении государства. Очевидно, что все имеют ввиду транзит конкретного чиновника, наделенного правом временно исполнять властные полномочия.

Практика политической жизни в целом и избирательных кампаний в особенности дают достаточно оснований для вывода о наличии политттехнологической деспотии, которая выводит самостоятельность граждан и общества за рамки социального бытия. «Новый деспотизм», как форма политтехнологического отчуждения людей, приобретает новое измерение. В этих условиях нужно ждать и терпеть не просто каких-то «новых людей», а верить в новое поколение. Речь идет о новом поколении не только в моральном высоком и положительном смысле слова, но и о том, что имеет определенное ценностное социальное отношение. Автор глубоко убежден политическая система России должна обязательно преобразиться. Причины этих преобразований в недрах нашего общества, а движущей силой является наш многонациональный народ. Именно ему предстоит на основе конституционных норм и своей исторической мудрости формировать новые отношения, и всякое устаревшее и неэффективное исправить в учебниках нашей истории.