Экстренное усиление сработало: подводим итоги года для «Томи»

Если в европейских чемпионатах матчи продолжаются вплоть до Нового года, то в России уже можно подводить итоги первой части сезона. К тому же недавно «Томь» официально обозначила задачи на концовку турнира и объявила об изменениях в составе. Уйти на зимние каникулы на подъеме у команды Сергея Жукова не получилось: 3 ничьих, победа и поражение в последних 5 матчах. В итоге к концу ноября томская команда опустилась на 14 место в таблице, но назвать этот результат провальным нельзя.

Все должно было быть хуже

Во-первых, «Томь» сейчас находится гораздо ближе к топ-10 (попадание в него клуб недавно заявил как задачу на сезон), чем к зоне вылета: до нее 7 очков, тогда как до первой десятки всего 2. Во-вторых, клуб узнал о том, что остается в ФНЛ, за неделю до старта чемпионата — после объявления о понижении в классе «Чайки» за договорные матчи. «Мы изначально собирали состав под задачу выхода в ФНЛ. Сейчас будем вносить коррективы и экстренно усиливаться», — рассказывала тогда гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова. Во многом злую шутку с томской командой сыграла ошибка судьи в выездном матче с хабаровским СКА: арбитр не заметил, что после удара головой Ильи Зуева мяч от перекладины отскочил за линию ворот. Игра закончилась вничью, а «Томь» потеряла два очка, которых по итогам сезона не хватило, чтобы покинуть зону вылета и не надеяться на нефутбольные факторы. У игроков, которых для борьбы за победу в ПФЛ привел с собой из «Сатурна» Сергей Жуков, почти не было опыта игры в ФНЛ. Всего примерно четверть футболистов практически не выступала на таком уровне раньше. При этом «Томи» удалось подписать нескольких сильных футболистов: Ставпца, Кирсанова, Гордюшенко, Зуйкова (хоть последний и находится не в лучшей форме на протяжении всего сезона). Долгое время сайт Transfermarkt оценивал состав томской команды как самый дешевый в лиге — сейчас «Томь» по этому показателю поднялась на предпоследнее место, обогнав липецкий «Металлург», который только в этом сезоне поднялся из ПФЛ. В том числе поэтому от томской команды многого не ждали. Это отмечал и специализирующийся на ФНЛ спортивный журналист Сергей Ильев, обративший внимание на то, что «от зоны вылета, куда томичей отправляли все, они по очкам гораздо дальше, чем от 10-го места».

Первые на выход

В этом сезоне «Томь» забивает как раз на уровне команд из топ-10 лиги, правда пропускает при этом на уровне команд из зоны вылета. Наиболее проблемные позиции уже готовятся закрывать: «Томь» активно ищет вратаря, недавно команда официально попрощалась с беларусом Денисом Садовским, который периодически подменял проводящего ужасный сезон Дмитрия Арапова. Команду покидают также Артем Семейкин (очень надежный в верховой борьбе центральный защитник отвратительно играет ногами: 10 результативных ошибок — третий результат в лиге) и крайний защитник Александр Серасхов. Если на позицию голкипера однозначного претендента пока нет, то в центр обороны почти наверняка подпишут Сергея Обивалина и Даниила Горовых (оба знакомы Жукову по «Сатурну» и очень хотят уйти из своих клубов, идущих в зоне вылета). Открытым остается вопрос о кандидатуре центрального нападающего: из форвардов «Томи» в этом сезоне забивал только Константин Корж, но и он смотрится очень слабо: если считать в минутах, Корж отыграл почти 17 полных матчей, забив в них 3 гола. И если для воспитанников томского клуба Дмитриева и Антипова (последний, кстати, тоже уходит из «Томи») оправданием может служить возраст, то 24-летний Корж, судя по всему, просто не тянет уровень ФНЛ. В отсутствие забивного нападающего отдуваться за всех приходится Александру Ставпцу — правый вингер «Томи» проводит лучший сезон в карьере: на его счету уже 15 мячей, пусть 8 из них и забиты с пенальти. Ближе к зиме Сергей Жуков понял, что держать на поле любого из трех номинальных форвардов бессмысленно, поэтому на позиции центрального нападающего нередко оказывались то Кирсанов, то Кудряшов, то вышеупомянутый Ставпец.

Шансы на сохранение состава