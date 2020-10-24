Два мира — два Ковида

Мнения

Мы давно уже, очень давно, привыкли жить в королевстве кривых зеркал. Взрослые люди знают, если что-то говорится, показывается, активно транслируется, то в реальности может быть совсем наоборот. С советской школы следуем завету Козьмы Пруткова: Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим!

Мы и не верим. Не верим, когда радостные красочные щиты на улице сообщают о славном юбилее Пенсионного фонда с не менее радостными лицами американских пенсионеров, взятыми из клипартов. Мы-то не рады: пенсионный возраст россиянам продлили.

Мы не верим, когда в маршрутках звучит призыв, записанный несколько лет назад: «Расчет осуществляется при входе в автобус». Мы давно не верим ни обещаниям коммунальщиков, ни администрации, ни даже МЧС. Похоже, и мы давно живем в двух измерениях. Есть реальный мир подавляющего большинства и Зазеркалье, которое власть каждодневно создает искусно или не очень мощью всех своих ресурсов. Помните, в советских газетах была рубрика типа «Два мира – два детства»? Вот и у нас два мира: создаваемый властью и реально существующий. Мы к этому привыкли. Но становится страшно, когда это касается здоровья, жизни и смерти нас и наших близких.

Для кого реформы?

Коллапс в организации медицины начался задолго до ковидной истории.

Они: Несколько лет назад торжественно в присутствии всех СМИ торжественно открывали инфоматы в поликлиниках. Всех томичей с радостным событием поздравлял тогдашний заместитель губернатора по социальным вопросам Чингис Акатаев. Современные технологии – в практику. Мы: Т.е. налогоплательщики, оплатившие новшество: Инфоматы во многих поликлиниках не работают уже давно, и в период эпидемии все вынуждены занимать общую очередь.

Они: Не менее торжественно везде и всюду сообщили о возможности записаться на прием к врачу через Интернет. IT-технологии зашли в здравоохранение!

Мы: Короткий период можно было записаться через Интернет. В полночь, когда открывалось расписание. Сегодня информация с сайта той же 10-й поликлиники: Запись на прием с использованием сети Интернет осуществляется на специализированных сайтах федерального подчинения. ОГАУЗ «Поликлиника № 10» самостоятельно не содержит и не обслуживает данные интернет-ресурсы, а также не отвечает за их функциональность». Т.е. приходите завтра, а лучше никогда!

Фото: с сайта поликлиники № 10

Они: Уверенно и долго рассказывали об оптимизации здравоохранения, о создании института семейных врачей, о повышении профилактических мер… Мы: Не могли записаться бесплатно на прием к врачу. Участковые в поликлиниках увольнялись пачками, возник острый дефицит узких специалистов. Старикам отвечали просто: от старости никто не лечит. Или как мне, дочери, в присутствии больной матери ответил кандидат медицинских наук: «К сожалению, у нас в стране нет эвтаназии… Вот вы и мучаетесь». Мы все долго мучались… Кто-то, отчаявшись попасть при необходимости к бесплатному врачу, шел к частнику. Кто-то терпел, пока мог…

Они: Усиливали контроль за работой врачей, работавших на полторы-две ставки или в нескольких местах. Отряд проверяющих рос с каждым годом. Врачи гораздо больше уже переживали за качество отчетности, чем за результат лечения. Мы: Терпеливо сидели в очередях, так как в отведенные восемь минут приема укладывался редкий специалист. Получали шаблонное описание: живот мягкий и т.д., когда нас не успевали даже послушать. До смешного. Невролог на приеме спрашивает: «У нас комп подвис, а вам очень нужен специалист?». Или в одном из описаний врача я подросла в высоту на 20 см и в ширину на 20 кг. Но дальше стало вообще не смешно. Жутко.

Испытания 2020