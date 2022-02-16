Департамент природных ресурсов ответил экологу Сергею Трапезникову

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области публично ответил Сергею Трапезникову на статью «По сути Кнорр уличил своих коллег и губернатора в незнании экономических законов» опубликованную 14.02.2022 года на сайте ТВ2. На подготовку ответа ушло два дня. Это и не удивительно, так как ответ получился основательным. Публикуем его ниже полностью.

1. Автор статьи Сергей Трапезников стоял у истоков разработки первой территориальной схемы обращения с отходами Томской области в должности руководителя Департамента. Разделение территории области на 8 зон деятельности региональных операторов – непосредственно его идея, с негативными последствиями которой регион работает до сих пор.



Анонсированное объединение зон деятельности региональных операторов с 2024 года как раз и призвано оптимизировать потоки отходов с целью их направления на перспективные объекты сортировки и переработки. При этом надо однозначно понимать, что строительство новых объектов для каждой из существующих зон, пять из которых имеют менее 100 тыс. потребителей, потенциальных инвесторов не интересует. Вывоз вторичного сырья на переработку из большинства районов Томской области экономически вряд ли будет когда-либо выгоден с учетом значительных затрат на их транспортирование.



2. Анализ практики других регионов показывает, что из 85 субъектов Российской Федерации в 40 случаях определена одна зона деятельности регионального оператора, охватывающая всю территорию региона, еще в 16 случаях – деление территории на 2 зоны. Томская область вошла в немногочисленные 10 регионов страны, где количество зон деятельности региональных операторов составляет от 7 (Алтайский край) до 24 (Чукотский автономный округ).

В Новосибирской и Омской областях работает только один региональный оператор, в Кемеровской области – два (с учетом наличия в каждой зоне одного крупного города – Кемерово и Новокузнецка). С 1 января 2022 года к реформе обращения с ТКО подключились еще три города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В каждом из них также выбран только один региональный оператор.



На 8 зон деятельности региональных операторов разделена Московская область, но там в каждой зоне проживает более 1 млн (!) потребителей, не считая юридических лиц.



Какая выгода была в разделении Томской области с общей численностью населения чуть более 1 млн. жителей на 8 зон? Эксперты (в том числе в области тарифного регулирования) прогнозировали, что в случае с Томской областью будет работать простая экономическая модель: чем меньше количество потребителей в зоне, тем выше расходы каждого из них. Что сразу проявилось на примере зоны № 3. В г. Кедровом с населением 3000 человек плата граждан с 1 января 2019 года была установлена в размере порядка 220 рублей, что вызвало вполне обоснованное недовольство жителей.



В остальных районах области максимальная плата за вывоз ТКО составила порядка 90-100 рублей и претензии населения, в основном, были связаны с тем, что ранее платеж был меньше, а логистика вывоза отходов на первом этапе еще не была хорошо отлажена (возникали перебои в графике вывоза).

В связи с этим весной 2019 года прозвучало требование Губернатора Томской области С.А. Жвачкина о необходимости принятия мер по снижению платы граждан за услуги по обращению с ТКО.



3. Пытаясь уличить заместителя Губернатора А.Ф. Кнорра в некомпетентности, когда он приводил сравнения величин платы граждан в г. Томске и Томском районе, автор статьи С.Я. Трапезников приводит ссылку на новость на официальном интернет-портале Администрации Томской области от 22 марта 2019 года. В этот период УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» еще не приступило к работе в качестве регионального оператора из-за обжалования результатов конкурсного отбора со стороны Федеральной антимонопольной службы. Работа предприятия началась только со 2 июля 2019 года, после того, как правомерность проведенных конкурсных процедур была подтверждена в судебном порядке. Соответственно предложения Губернатора о снижении платы граждан за вывоз ТКО распространялись на жителей отдаленных районов области, а не на Томск и Томский район. Таким образом, автор статьи вводит читателей в заблуждение относительно достоверности изложенных им фактов.



4. Низкая величина установленных тарифов – единственная причина отказа региональных операторов от работы во 2 и 4 зонах. Об убыточности в уведомлениях сообщали три регоператора, при этом никто из них не указывал, что Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области проводил в отношении них какие-либо незаконные или дискриминационные действия.



Единственным исключением можно назвать ООО «САТП № 1412», которое долго пыталось доказать, что их незаконно лишили статуса регионального оператора, несмотря на то, что решение о прекращении своей деятельности по экономическим причинам в качестве регионального оператора они приняли самостоятельно. Тем не менее решения судебных инстанций все расставили по местам.



К настоящему времени конкурс в 4 зоне проводился уже трижды, и ни одного участника ни разу не было не было заявлено. Все региональные операторы, как томские, так и из соседних регионов, отказываются, только увидев величину планируемого тарифа. Муниципальные предприятия, которые могли бы назначены временными региональными операторами, также мотивируют свои отказы низкой величиной тарифа и готовы возложить на себя такую ответственность только при гарантии компенсации из бюджета всех своих расходов.



5. Автор статьи приводит цитату: «Так сложилось, потому что Департамент природных ресурсов своим приказом от 14 марта 2019 года незаконно установил, что жители индивидуальных домов Томска образуют почти в два раза больше отходов, чем жители таких же домов в Томском районе».



Доводы о незаконности каких-либо документов со стороны С.Я. Трапезникова являются ошибочными. Приказ Департамента об утверждении нормативов накопления ТКО является действующим, несмотря на неоднократные попытки его обжаловать. В основе документа лежат фактические замеры образования отходов, проведенные в течение четырех сезонов в 2017-2018 гг. Фактические результаты замеров легли в основу изменения нормативов накопления ТКО в марте 2019 года для некоторых районов. Но это было продиктовано необходимостью оптимизации платы граждан в муниципалитетах.



В 2022 году в регионе проведут новые замеры, которые позволят более точно определить фактические объемы образования отходов. Замеры будут проводиться в 12 сельских поселениях и в 2 городских округах области. С целью осуществления объективного контроля для участия в замерах будут приглашены представители местных администраций. При проведении замеров в обязательном порядке будет проводиться фотофиксация объема образованных отходов.



6. Дискуссия о необходимости определения экономически обоснованных тарифов для привлечения регоператоров во 2 и 4 зоны продолжается с привлечением всех профильных заместителей Губернатора.



Разрешить ситуацию только указами невозможно, есть определенные требования законодательства, которые должны быть учтены в обязательном порядке. В то же время никакое законодательство не может заставить предпринимателей работать себе в убыток. Даже районные муниципальные предприятия не согласны на предлагаемые сегодня цены без гарантий дополнительного финансирования в случае существенного превышения фактических расходов по сравнению с учтенными в тарифе.



7. Автор статьи ссылается на наличие коррупционного механизма в соглашениях, заключенных с региональными операторами, тем не менее, требование о том, что зоны деятельности региональных операторов должны охватывать всю территорию субъекта Российской Федерации пунктом 7 статьи 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Соответственно действующие соглашения на иных условиях заключены быть не могут.



Фактически речь сегодня ведется фактически только об одном – необходимости привлечения в эту область инвестиций, в первую очередь, в создание инфраструктуры по сортировке и переработке отходов. Вложения при этом оцениваются даже не миллионы, а миллиарды рублей.



8. Действующие региональные операторы в Томской области не имеют утвержденной инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов обработки, утилизации, размещения ТКО, как и планов по их созданию. Фактически их работа сводится только к транспортировке и захоронению отходов. Мероприятия государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области» на деле реализуются за счет бюджетных средств без финансового участия региональных операторов. Найти средства на эти цели субъекты малого предпринимательства, которыми являются все наши региональные операторы, кроме муниципального «Спецавтохозяйства», самостоятельно никогда не смогут.



При этом, в соответствии с проведенным Департаментом опросом, отсутствие инфраструктуры по переработке отходов видится жителям Томской области наиболее актуальной экологической проблемой, требующей первоочередного решения.



Пример – региональный оператор Омской области ООО «Магнит», вложивший за три года работы в развитие новой отрасли обращения с отходами более 2 млрд рублей. За счет инвесторов построены два современных мусоросортировочных завода мощностью по 200 тыс. тонн обработки в год. При этом в 2022 году для жителей благоустроенных домов в сельских районах области размер платы будет варьироваться от 106,65 до 140,79 рубля с человека, в неблагоустроенных – от 93,71 до 123,83 рубля с человека.

Причем в Томской области транспортная логистика гораздо сложнее из-за наличия большого количества труднодоступных и малочисленных населенных пунктов.



9. Предположения автора статьи о нарушении ст. 78 Бюджетного кодекса РФ были уже неоднократно опровергнуты в ответах на его многочисленные жалобы в надзорные органы.



10. Тезисы, изложенные в приведенном С.Я. Трапезниковым письме Департамента в адрес Глав муниципальных образований, имеют под собой четкую правовую основу. Департамент не пытается уклониться от каких-либо своих обязанностей, а разъясняет правильные пути направления информации о выявляющихся проблемах в уполномоченные государственные органы с целью сокращения сроков рассмотрения обращений граждан.



11. Выбор подрядчиков для УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» в соответствии с законодательством происходит на конкурсной основе по результатам торгов, причем часть контрактов разыгрывается отдельно только среди малых предприятий. Следят за этими процессами надзорные органы. Ни один из результатов торгов не был отменен, хотя такие примеры в целом в Российской Федерации имеются.



В свою очередь, отмечаем, что правовую оценку соответствия процедуры проведения торгов действующему законодательству могут давать только специально уполномоченные государственные органы в лице органов прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, судов.



В заключение приводим наглядные иллюстрации, подтверждающие наши слова о низкой величине установленных тарифов, приведенные на одном из совещаний ППК «Российский экологический оператор», где показано сравнение среднего платежа за услуги по обращению с ТКО для граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также средние тарифы региональных операторов для населения с 1 июля 2021 года, ранжированные по субъектам Российской Федерации.