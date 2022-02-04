«Действует ли закон России на главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных?»

В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России; за границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

23 января Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против «Дождя»* и «Новой газеты», также назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей судьи Сайди Янгулбаева. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас», — сказал депутат.

В настоящий момент по решению редакции «Новой газеты» в связи со сложившейся обстановкой Елена Милашина «командирована за пределы России».