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Мнения

«Действует ли закон России на главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных?»

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В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России; за границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

23 января Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против «Дождя»* и «Новой газеты», также назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей судьи Сайди Янгулбаева. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас», — сказал депутат.

В настоящий момент по решению редакции «Новой газеты» в связи со сложившейся обстановкой Елена Милашина «командирована за пределы России».

Публикуем заявление «Синдиката-100» в связи с угрозами от руководства Чечни в адрес журналистов

В связи с угрозами, которые раздаются от руководства Чечни в адрес наших коллег, журналистов «Новой газеты» и «Дождя»* , заявляем о своей солидарности.

Угрозы раздаются не впервые.

Бездействие по этому поводу федеральных структур, в иных случаях демонстрирующих завидную оперативность, представляется показательным.

Так же, как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы РФ.

В этой связи нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данных случаях.

* Телеканал «Дождь», участник «Синдиката-100», включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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