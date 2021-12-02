«Пасту обратно в тюбик не засунешь». Томский блогер Сергей Мальцев об антиQRной консолидации

Молчал, молчал. Но, выпирает!)))
В общем, я свои пять копеек про QR-коды. Точнее, закон о них. В целом, можно точно констатировать, что консервативное большинство, о котором, с завидной регулярностью бухтит нынешняя пропаганда, есть. И не просто есть, оно четко обозначилось в своих базовых характеристиках. Они очень просты. Перечислю.
1. Отсутствие четкой картины мира. Ни научной, ни религиозной. Никакой. Потому, что конспирология, а именно ее проявления мы видим в той части населения, которая про чипирование и цифровой концлагерь, может обосноваться только на такой нестабильной почве. Человек, с ясно сформированной научной картиной мира, отличается критическим мышлением. А оно и есть основной фильтр от всей этой лабуды. Последовательно религиозный человек, тоже защищён от всяческой конспирологии догматом. Он четко знает - всё, что стремится пошатнуть его веру, это всё происки темной силы. И недаром все мировые конфессии и астрологию, и экстрасенсорику, и прочую муть, считают ересью. Не терпят конкурентов.
Ну, а вот плоды советского и, к сожалению, российского недообразования, засилия псевдорелигиозной пропаганды из каждого чайника, культивирования магического мышления, без догматической базы, с "поясом Богородицы", и во всяческих телепрограммах, от "Битвы экстрасенсов", до "Удивительные люди", засилия инфоцыганства, которое уже, скорее, результат. Вот это всё, лже- и псевдонаучность, недорелигия, всё это создало удивительный компост, на котором антиваксерская хрень бодро взошла.
2. Негативный стереотип государства. Ну, это когда люди не ждут ничего хорошего от окружающей действительности. Тут, конечно, опыт поколений. При том, что мой батя до шести лет штанов не имел. Отец - инвалид войны в пятидесятых, работать не может, пенсию не платят, мать работала одна. И трое детей. В деревне, на трудоднях. А мой сын великолепно разбирается в мировых брендах одежды. И абы чего покупать и носить не будет. И, казалось бы, прогресс на лицо. Но, бОльшие возможности поражают новые потребности. И если поколение наших отцов не особо выбирало жизненный путь. И главной целью было выживание семьи. То, поколение наших детей хочет самореализоваться. А не "выживать". Перед ними не стоит такой проблемы. Но, проблемы которые стоят перед ними, их решение не совпадает по вектору с государством российским. Отсюда, нет взаимосвязи между целями государства, и целями тех, кто формирует будущее. Отсюда и этот негативный стереотип. Ну, и само государство последние десять лет делает всё, чтобы позитивной реакции на него не было ни у кого. Весной этого года Левада опубликовало отчёт об исследовании тревожности россиян. Произвола государства и возврата к репрессиям боятся больше, чем нападения преступников. Эти два страха входят в пятерку лидеров. Так что, электорат ничего хорошего от государства не ждет.
3. Горизонтальная самоорганизация. Это вот как раз результат прогресса. Именно антиQRная консолидация отличается этим. Люди организовываются в закрытых чатах. Это не политический протест, который весь был в паблике, потому, что искал массовой поддержки. Этим людям не нужна публичность. Они не стремятся наращивать политический капитал. Они просто боятся. Каждый своего, но, вместе. И репрессивный аппарат бессилен против них. Там нет лидеров. Нет структур и организаций. Не на что и не на кого оказывать давление. Точнее, можно надавить. Только толку не будет. Это как с комарами, раздавил одного, но, остальным на это пофиг, один хрен, летают и кусают. И что делать с этим, совершенно непонятно. Не принять закон нельзя. Это уже просто свойство системы. Может где-то наверху, в бункере, и хотели бы, чтобы региональные парламенты взяли на себя решение завернуть этот закон, тогда можно было бы сказать, вот, мол, федерализм в действии, и если что, мы вам предлагаем, но, вы отказались. Но, система такова, что все спущенное сверху, внизу едросовским большинством принимается безоговорочно. Какие бы дополнительные сигналы сверху ни посылали, система срабатывает на самый ясный и прямой. Если прислали закон на одобрение, то одобрямс! А тонкие намеки, это не сюда.
Так что, закон примут. И он станет ещё одним жупелом для власти, как пенсионная реформа. Оппоненты отпляшутся на ситуации по полной. Соберут все свои очки. Но, вот приведет ли это к по-настоящему серьезным переменам, не знает никто. И я тоже не знаю. Но, пасту обратно в тюбик не засунешь. В 24 году формировать поддержку электората будет ещё труднее, и закон о QR-кодах уже играет в этом важную роль.