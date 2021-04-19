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19 апреля,
2021
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Мнения

«Бирки» некуда лепить: «Синдикат-100» об инициативе «присвоить номера» журналистам, освещающим митинги

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

В полпредства президента России от имени Совета по правам человека рассылают «предложения о порядке работы журналистов на митингах и пикетах». И хотя сами члены СПЧ заявляют, что даже не обсуждали этот документ, позиционируется он как «руководство к действию».

«Бирки» некуда лепить: «Синдикат-100» об инициативе «присвоить номера» журналистам, освещающим митинги
Фото: Медиазона

Главное новшество – введение QR-кодов и номерных знаков для журналистов, которые освещают митинги. Вопреки федеральному закону «О СМИ», журналистов делят на две категории: «патентованных» – тех, кто имеет полное право работать на акциях, и «непатентованных», которых предупреждают: «Ваша деятельность на митинге может быть расценена, как участие». То есть неприкрыто сулят задержания, обыски, административные аресты и, вполне возможно, уголовные дела.


Все это, кстати, оформят люди, вопреки закону скрывающие свои жетоны.


Ограничения вводятся после того, как Роскомнадзор максимально ужесточил требования к работающим на акциях журналистам, заставив редакции суматошно искать неоново-зеленые жилеты и готовить «митинговые» пресс-карты.


Издания «Синдиката-100» заявляют: никакие «номерные знаки», QR-коды и «бирки в ушах», в отличие от бейджей и жилетов, не имеют ни малейшего отношения к закону.

Полномочия журналиста регламентированы ФЗ «О СМИ». Почитайте, пожалуйста, закон.

Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» создано в конце февраля 2020 года по инициативе «Новой газеты» для привлечения внимания к общественно значимым темам и совместного освещения важных для страны проблем. Среди участников: «Новая газета», Znak.com​, «Медуза», Тайга.инфо, «Эхо Москвы», «ТВ2», «Дождь», ТВК, «7×7», «Алтапресс» и другие.

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