Аварийная посадка кампуса на муниципальной земле

Сергей Трапезников, эколог, экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников, эколог, экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

8 декабря 2021 года томские и федеральные средства массовой информации сообщили, что внезапно губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отказаться от выкупа земельного участка для размещения кампуса у ГК «Карьероуправление» Екатерины Собканюк. В бюджет 2021 года было заложено 600 млн. рублей, но как сообщалось в СМИ ранее, непосредственно на аукцион было выделено 117 млн. рублей. Покупка земли все это время казалась почти свершившимся фактом. О выделении земли под кампус губернатор рассказывал на всевозможных презентациях, в том числе в Совете Федерации, в Правительстве РФ, где получал всеобщее одобрение реализации этой новаторской идеи. Более того, был построен сам кампус, правда в виде макета из картона, цветной бумаги и иных подобных материалов.

Автор: Минобрнауки России Автор: Минобрнауки России

И вот 8 декабря стало известно, что процессия чиновников во главе с губернатором с макетом в руках продолжает свой многолетний ход вокруг Томска в поисках земли, где бы можно было разместить этот суперсовременный проект. Напомним, что впервые о строительстве кампуса губернатор заговорил в 2013 году, но тогда он был в рамках «надчеловеческого проекта «Томские набережные» на правом берегу Томи в районе Московского тракта.

После провала гениальной идеи «Томские набережные» и получения отрицательного заключения государственной экспертизы, уже в 2019 году было решено разместить кампус на земельном участке у озера Боярское, выкупив его у ГК «Карьероуправление». После того, как сделка с Екатериной Собканюк не состоялась, объявлено, что кампус будет размещен на земельном участке в составе земель города Томска. Тоже на на левом берегу Томи, но уже не на частной земле сельхозназначения Томского района, а на муниципальной.

Заполнить возникшую после слов губернатора неловкую паузу тут же решил и. о. мэра Михаил Ратнер, публично заявив в СМИ, что город заинтересован в размещении кампуса на его землях. Конкретную точку для аварийной посадки кампуса на земле муниципалитета озвучил спикер Думы Томска Чингис Акатаев, заявив, что лучший участок будет на муниципальных землях напротив Северного парка. Однако, на этот раз данному решению могут противостоять практически неисполнимые в настоящее время требования Водного Кодекса РФ. Дело в том, что после трагедии в Крымске в 2012 году, где в результате затопления погибло несколько десятков человек, президент РФ В. В. Путин поручил подготовить ряд инициатив по защите зон затопления и подтопления. Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 были установлены требования по определению таких зон, запретов и ограничений при ведении хозяйственной деятельности на них. В Томской области с 2015 года и до настоящего времени проводятся соответствующие работы по определению таких зон и их внесению в Единый государственный реестр недвижимости. Зона затопления 1%-ной обеспеченности (возможность затопления 1 раз в 100 лет) в черте Томска по данным департамента природных ресурсов была внесена в вышеуказанный Реестр 26.12.2020 года, реестровый номер 70:00-6.408. В состав документации входят топографические и картографические материалы. Данные карты есть в общем доступе в сети Интернет на официальных ресурсах. Очень жаль, что спикер Думы не знает требование природоохранного законодательства, которое касается непосредственно муниципальных образований. Дело в том, что пунктом 18 Постановления Правительства РФ № 360, установлено, что границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.