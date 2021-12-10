Аварийная посадка кампуса на муниципальной земле

8 декабря 2021 года томские и федеральные средства массовой информации сообщили, что внезапно губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отказаться от выкупа земельного участка для размещения кампуса у ГК «Карьероуправление» Екатерины Собканюк. В бюджет 2021 года было заложено 600 млн. рублей, но как сообщалось в СМИ ранее, непосредственно на аукцион было выделено 117 млн. рублей. Покупка земли все это время казалась почти свершившимся фактом. О выделении земли под кампус губернатор рассказывал на всевозможных презентациях, в том числе в Совете Федерации, в Правительстве РФ, где получал всеобщее одобрение реализации этой новаторской идеи. Более того, был построен сам кампус, правда в виде макета из картона, цветной бумаги и иных подобных материалов.
И вот 8 декабря стало известно, что процессия чиновников во главе с губернатором с макетом в руках продолжает свой многолетний ход вокруг Томска в поисках земли, где бы можно было разместить этот суперсовременный проект. Напомним, что впервые о строительстве кампуса губернатор заговорил в 2013 году, но тогда он был в рамках «надчеловеческого проекта «Томские набережные» на правом берегу Томи в районе Московского тракта.
После провала гениальной идеи «Томские набережные» и получения отрицательного заключения государственной экспертизы, уже в 2019 году было решено разместить кампус на земельном участке у озера Боярское, выкупив его у ГК «Карьероуправление». После того, как сделка с Екатериной Собканюк не состоялась, объявлено, что кампус будет размещен на земельном участке в составе земель города Томска. Тоже на на левом берегу Томи, но уже не на частной земле сельхозназначения Томского района, а на муниципальной.
Заполнить возникшую после слов губернатора неловкую паузу тут же решил и. о. мэра Михаил Ратнер, публично заявив в СМИ, что город заинтересован в размещении кампуса на его землях. Конкретную точку для аварийной посадки кампуса на земле муниципалитета озвучил спикер Думы Томска Чингис Акатаев, заявив, что лучший участок будет на муниципальных землях напротив Северного парка.
Однако, на этот раз данному решению могут противостоять практически неисполнимые в настоящее время требования Водного Кодекса РФ. Дело в том, что после трагедии в Крымске в 2012 году, где в результате затопления погибло несколько десятков человек, президент РФ В. В. Путин поручил подготовить ряд инициатив по защите зон затопления и подтопления.
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 были установлены требования по определению таких зон, запретов и ограничений при ведении хозяйственной деятельности на них. В Томской области с 2015 года и до настоящего времени проводятся соответствующие работы по определению таких зон и их внесению в Единый государственный реестр недвижимости. Зона затопления 1%-ной обеспеченности (возможность затопления 1 раз в 100 лет) в черте Томска по данным департамента природных ресурсов была внесена в вышеуказанный Реестр 26.12.2020 года, реестровый номер 70:00-6.408. В состав документации входят топографические и картографические материалы. Данные карты есть в общем доступе в сети Интернет на официальных ресурсах. Очень жаль, что спикер Думы не знает требование природоохранного законодательства, которое касается непосредственно муниципальных образований. Дело в том, что пунктом 18 Постановления Правительства РФ № 360, установлено, что границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Исходя из имеющегося картографического материала, вся территория нижней надпойменной террасы от старого моста до нового входит в состав зоны затопления/подтопления 1% обеспеченности. В 2013 году во исполнение вышеуказанного поручения Президента в Водный Кодекс РФ была внесена статья 67.1. Подпункт 1 пункта 6 данной статьи прямо разъясняет всем гражданам, в том числе спикерам и губернаторам, что в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.
Защитой данной территории может служить дамба, однако она должна простираться примерно в окрестностях от Тахтамышева и как минимум до нового моста рядом с Северском. Ее стоимость будет в несколько раз выше озвученной наобум стоимости строительства самого кампуса, да и то думаю, этот объект не пройдет государственную экспертизу. Запирание Томи в коридор между двумя дамбами с большой долей вероятности спровоцирует перелив имеющейся дамбы правого берега, это значит затопление части Томска. Поэтому могу предположить, что процессия чиновников с макетом кампуса в руках продолжит свое следование вокруг города.
Напомним, что дамба, которую планировали построить на правом берегу Томи в рамках проекта "Томские набережные" не прошла госэкспертизу дважды и федерация не выделила на нее деньги. Длина дамбы должна была составить 4 км — от Коммунального моста до Ушайки. Стоимость дамбы оценивалась в 3,5 миллиардов рублей. Строительство было запланировано на 2016 год.
Карту зон затопления можно посмотреть здесь.