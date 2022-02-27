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Мнения

«Я чувствую, что где-то уже шевелится зародыш гражданской войны»

ТВ2 Аля Соколова
Вспомнила это ощущение из детства – когда ты стоишь на льду Байкала, и вдруг раздаётся гулкий страшный звук, и по льду бежит трещина. От подземных толчков.
 
Второй день я чувствую, что трещина между русскими резко расширилась. В самую глубь. Лёд Байкала тоже не тоненький, полтора метра.
Вчера посреди ночи проснулась и до рассвета уже не могла заснуть. Листала ленту в ФБ и обнаружила перемены. Те, кто молчал в эти дни, наконец подали голос. Прокашлялись и произнесли четко и членораздельно свою позицию. Что происходящее сейчас в Украине – это болезненный, но необходимый процесс. Как хирургическое вмешательство, необходимое для того, чтобы удалить нарыв. Что по сравнению с тем, что могло случиться через пару лет (Большая мировая война) – это не так страшно. И российские войска спасают мир от катастрофы.
 
Вот уже сутки я пытаюсь осмыслить существование людей с этой позицией. Многие из которых – мои знакомые.
Намного проще считать, что люди смотрят телевизор, где информация дозированная и искаженная. И достаточно просто донести им информацию правдивую, и они начнут думать иначе.
 
Но нет, они не смотрят телевизор, они читают интернет. И если я что-то буду им доносить, на любое видео они скажут – где пруфы? На пруфы скажут – фотошоп. Но даже если согласятся, что это не фотошоп, что в Киеве действительно русские танки и на киевские дома падают снаряды, что люди живут в метро, что идет стрельба по автобусам и машинам скорой помощи, то всё равно они объяснят, почему так нужно – иначе было бы намного хуже (Большая война).
 
Эти люди в обычной жизни – нормальные родители, хорошие профессионалы. Они любят своё дело, они успешны в нём, они приносят пользу. И это разрывает мне мозг. Мозгу не хватает объёма, чтобы вместить эту human diversity.
 
Я раньше любила полутона – и в жизни, и в сценариях. Но сейчас я не могу раскорячиться над трещиной, стоя двумя ногами на разных льдинах. Чтобы всепрощение, всепонимание. Принятие Другого. Я бы, может, и хотела, но у меня не хватает растяжки, к сожалению. Я остаюсь на одной льдине.
 
И чувствую, что где-то в утробе нашей родины уже шевелится и проходит все этапы эволюции зародыш гражданской войны. Он еще не толкается ножками, но будет. И я не знаю, как предотвратить эти роды.
 
Для справки: Аля Соколова – сценарист, автор анимационных сценариев к сериалам: «Лунтик», «Улица Сезам», «Паровозик Тишка», «Бобр добр», «Ладушки» , «Большой и маленький».
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