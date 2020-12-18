20 или 35 млрд? Студенческий кампус на левом берегу дорожает на глазах

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Пока в Томске обсуждают, где лучше строить кампус и не дорого ли покупать участок земли за 600 млн рублей, который 10 лет назад был приобретен за 24 млн, губернатор Томской области Сергей Жвачкин рапортует вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину, что на левом берегу Томи зарезервирован земельный участок в 52 гектара. Более того, глава региона представил заместителю председателя правительства России концепцию создания многофункционального студенческого кампуса в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Кто разработал эту концепцию и где с ней могут познакомиться обычные томичи, в пресс-релизе не уточняется.

О каком зарезервированном участке идет речь, непонятно. Возможно, о том, который только планируется выкупить у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк.

Неожиданно выросла и стоимость студенческого кампуса. Если раньше губернатором называлась цифра в 20 млрд рублей, то в докладе Марату Хуснуллину она вдруг выросла до 35 млрд рублей.

Весь проект мы оцениваем в 35 млрд рублей, его реализацию будем осуществлять через частно-концессионный механизм на деньги капитального гранта госкорпорации ВЭБ.РФ, собственные и заемные средства инвестора, – рассказал вице-премьеру губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Нам необходимо узаконить понятие «кампус» в законодательстве на уровне правительства, потому что по сегодняшним нормативам мы построим не комплексную современную среду для студентов, а типовое общежитие со старыми нормативами. В составе кампуса мы планируем строить и арендное жилье для преподавателей и магистрантов с семьями, и здесь требуются решения по возможности кредитования не на 15, а на 20-25 лет.

Вице-премьер проникся грандиозными планами губернатора Жвачкина и поручил ему лично возглавить новый проект по строительству кампуса. Минстрою и Минобрнауки Марат Хуснуллин поручил подготовить дорожную карту проекта, Минтрансу вместе с регионом рассмотреть вопросы транспортной доступности, в том числе строительства моста для пешеходов и общественного транспорта.

В Томске появится третий мост? И не пешеходный? Напомним, что ранее Сергей Жвачкин заявлял, что Томску не нужна левобережная дорога и третий мост, а новый кампус на левом берегу он планировал соединить с городом вантовым пешеходным мостом и канатной дорогой.

При этом среди томичей немало тех, кто сомневается в целесообразности строительства кампуса на левом берегу. «Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — комментирует намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. И напоминает о предложении лидера Партии Роста Бориса Титова создавать новый студенческий кампус на территории ТВЗ, которая вряд ли дальше будет расширяться с прекращением федерального финансирования. Согласен с этим предложением и депутат Игорь Лютаев, который направил обращения губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.

Авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» считают, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города. И предлагают территорию исправительной колонии №4 на Вершинина, рядом с которой уже расположен студгородок. Тем более что сам УФСИН заговорил о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов.

Отметим, что проект в 30 млрд рублей не первый у томского губернатора. Ранее Сергей Жвачкин планировал осуществить за эти деньги мега-проект «Томские набережные». С Томью идея, похоже, приказала долго жить, но кусочек малюсенькой речушки Ушайки губернатору удалось за пять лет и газпромовский спонсорский миллиард рублей закатать в гранит. Правда, в том, что вторая и третья очередь благоустройства реки Ушайки будут завершены, есть некоторые сомнения.



«Сначала хотели обустроить береговую линию от старого Коммунального моста до Белого дома, — пишет в телеграм-канале «Народный губернатор» Елена Ульянова. — Отступились. Переформатировали проект и стали обустраивать устье Ушайки. Несколько лет в центре Томска красуется забор. В прошлом году с великими трудами открыли первую очередь, которая официально даже не введена в эксплуатацию. На продолжение обустройства Ушайки теперь нет денег. «Газпром», по моей информации, отказывается финансировать проект дальше. Забор будет стоять еще неизвестно сколько».

Сомневается в том, что кампуса может стать коммерческим проектом и преподаватель ТГАСУ, председатель градостроительного комитета гордумы Андрей Петров. «Перспективы окупаемости очередного «заповедника инноваций» можно оценить на примере ТВЗ, —пишет он в своем телеграм-канале. — В городе разваливаются школы, памятники архитектуры, дороги, в муниципальных предприятиях люди работают за 13 тысяч рублей – эти проблемы оказываются менее важны, чем привлечение инвестиций. Регион готов отодвигать томичей на второй план и вкладываться в очередные «Нью-Васюки», только бы заметили «люди с большими деньгами».

