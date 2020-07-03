«Уборщицам выплата не положена»

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В горбольнице № 3 в Томске больше десятка сотрудниц, которые оформлены как уборщицы, но выполняют работу санитарок: моют тяжелых пациентов, меняют подгузники и стирают белье. Уборщицы больницы работают с ковидными пациентами, но они не получили дополнительных выплат. Написали официальное обращение к главврачу. На запрос им так и не ответили. Получат ли выплаты сотрудницы горбольницы — разбиралось ТВ2.

Массово понижали санитарок до уборщиц по всей стране для того, чтобы выполнить майские указы Путина.

Сотрудниц горбольницы № 3 перевели добровольно-принудительно на другие должности в ноябре 2018 года. Санитарок определили в уборщицы, уменьшили зарплату, убрали медицинский стаж, дополнительный отпуск сократился с 42 дней до 28.

Больше они не медперсонал. Такая оптимизация экономила бюджетные средства. А сотрудники больниц потеряли в зарплате, у них сократились льготы. С мая 2020 года Путин назначил медработникам дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными. Однако уборщицам федеральные надбавки к зарплате и компенсации за заражение коронавирусом не положены. Они официально не медперсонал. Уборщицы, то есть бывшие санитарки, между тем, убирают каждый день в палатах, где лежат ковидные пациенты, и выполняют по-прежнему функции санитарок.

Оксана Волкова работает в инфекционном отделении 3-й горбольницы 11 лет. В 2018 году ее понизили с должности санитарки до уборщицы. По ее словам, трудовой договор поменялся, а обязанности остались такими же. Во время пандемии увеличилась нагрузка на работе, за которую никто им не заплатил.

— Мы не получили положенные выплаты, которые обещал нам президент, — говорит уборщица Оксана Волкова. — Мы работаем с коронавирусными больными напрямую. Проводим в палате по восемь часов за сутки. В каждой палате, где лежат коронавирусные больные, мы делаем влажную уборку, моем унитазы, меняем белье. Нам приходится разводить дезинфицирующие растворы, собирать мусор у больных и дезинфицировать его. Мы таскаем тяжелых лежачих пациентов, меняем им подгузники. По сути, мы выполняем работу санитарок, а называемся уборщицами. Нас лишили всего. Мы выполняем такую же работу как в госпитальных клиниках СибГМУ, им заплатили деньги, а нам нет. Мы носим специальные костюмы и средства защиты, как и все, делаем такую же работу. Но дополнительные выплаты нам не положены. Считаем, что это несправедливо.

Главврач горбольницы № 3 Андрей Кошель с 27 мая обещает выплатить надбавки к зарплате, но до сих пор денег нет. По словам уборщиц, в инфекционном отделении нет ни одной санитарки. Всю работу санитаров выполняют уборщицы.

Мы просили ответить главврача на наше обращение, которое подписали 13 уборщиц, чтобы дальше мы смогли обратиться в прокуратуру и другие инстанции, — говорит уборщица Кадрия Баязитова. — Мы находимся в зоне риска, работаем с коронавирусными, нам должны выплатить деньги. Нам просто обидно за свою работу. А нам отвечают: «Вы не медработники, вы уборщицы».

К дополнительной работе уборщиц добавилась новая обязанность — дезинфицировать машины скорой помощи. Уборщицы первого этажа инфекционного отделения с марта этого года обрабатывают машины. Хотя раньше этим занимался дезинфектор.

— Подъезжает машина скорой помощи с врачами в СИЗ, — говорит уборщица Марина Туранова. — Мы сначала обрабатываем врачей, потом проводим пациентов до приемника и моем машину внутри. В сутки может приехать до 51 машины скорой помощи, в обычное время подъезжает до 20.

В инфекционном отделении третьей горбольницы, по словам сотрудников, лежат пациенты и с психиатрическими заболеваниями, у которых обнаружили коронавирус, есть пожилые люди из хосписа. Уборщицы приходят на работу к восьми утра, старшая медсестра проверяет температуру, дает инструкцию, как работать с пациентами, уборщицы одевают СИЗ и идут на смену. По словам уборщиц, проблем с СИЗ в больнице нет, палаты все заполнены, но в коридорах никто не лежит.

Каждую неделю они сдают тест на коронавирус. Как рассказали ТВ2 сотрудницы больницы, двое уборщиц за время пандемии уже успели переболеть коронавирусом. Денег им тоже никто не заплатил.

На работу уборщицы добираются на общественном транспорте, ходят в магазины и супермаркеты. По словам сотрудниц, они живут дома и не изолированы от своих семей.

С 27 мая ни одной из уборщиц третьей горбольницы так и не заплатили надбавки. Зарплату они получают около 20 тысяч рублей. Зарплата зависит от количества смен. Уборщицы просят заплатить им дополнительно по 25 тысяч рублей.

— Мы работаем в опасной зоне, — говорит уборщица Татьяна Максимова. — Если водитель скорой помощи привез хотя бы одного пациента с КОВИД, ему положены дополнительные 25 тысяч рублей в месяц, а мы тут находимся сутками. Работников не хватает. Разговаривали с главрачом, безрезультатно. Сказали, что перечислят во время аванса, так мы ждем аванс, как Бога. Когда нас ущемляют, нет никакого настроя на работу. Идешь на работу, как на каторгу. Некоторые девочки приходят на работу и плачут. Адский труд — работать в противочумных костюмах. Снимаешь костюм, очки протираешь, респиратор снимаешь, скорее бы надышаться, а тебе еще целый этаж мыть, а ты в таком состоянии только из первой палаты выходишь. Мы не отказываемся работать, не жалуемся на маленькую зарплату, пусть нам отдадут то, что нам положено.

— По распоряжению правительства, к сожалению, уборщицам, которые работают с ковидными пациентами, выплаты не положены, — говорит главврач третьей горбольницы Андрей Кошель. — Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил выплатить уборщикам дополнительные деньги за счет областного бюджета. Единственная проблема — это происходит дольше, чем планировалось. Мы понимаем, что уборщицам тяжело, они работают в тяжелых условиях, к этому вопросов нет. Но быстро, к сожалению, все не решается.

Андрей Кошель не стал отвечать на вопрос, есть ли в инфекционном отделении санитарки и почему уборщицы выполняют их работу.

Как рассказал ТВ2 главврач, с уборщицами он встречался два раза. Дополнительные выплаты сотрудникам третья горбольница выплатила частично из собственных средств.

Андрей Кошель отметил, что выплатят уборщицам деньги до 1 августа. По словам главврача, некоторым сотрудникам выплатили столько, сколько смогли. Сумму он сказать не смог.

Как получить деньги от больницы. Инструкция

По мнению адвоката Михаила Ерастова, согласно указу президента от 06.05.2020 г. № 313, одной из ключевых категорий медицинского персонала, на которую распространяется данный указ, в части получения страховых выплат, является «работник из числа младшего медицинского персонала, непосредственно работающий с пациентами, у которых выявлен коронавирус или имеется подозрение на данную инфекцию».

Однако согласно этому указу уборщицам, которые работают с пациентами с коронавирусом, не положены никакие выплаты. Михаил проанализировал трудовой договор, заключенный с уборщицами городской больницы № 3, и считает, что уборщицы из указанной больницы фактически выполняют функции санитарок, должность которых относится к младшему медицинскому персоналу, таким образом, по мнению Михаила, права указанных уборщиц существенно нарушены.

Для того чтобы получить положенные выплаты, необходимо обратиться с жалобой на имя главврача, если проблему решить таким образом не удалось, стоит обратиться в прокуратуру или суд.

Я считаю, этот вопрос можно решить в досудебном порядке, путем написания жалобы в прокуратуру, — говорит Михаил Ерастов. —При этом прокуратура должна отстаивать интересы медработников. В данном случае должность уборщиц выдуманная, так как фактически их обязанности тождественны обязанностям санитарки. Возможно, деньги из федерального бюджета были выделены на всех сотрудников больницы, однако не каждый главврач больницы распределяет деньги должным образом.