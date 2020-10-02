«Дурдом полный»: друзья о задержании ФСБ томского ученого Александра Луканина

Истории

Сотрудники ФСБ задержали томского физика Александра Луканина. Официально о задержании нигде не сообщалось. Сперва появилась информация, что поводом послужило «разглашение гостайны», однако позже источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет не о разглашении гостайны, а о «попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья». Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.

Александру Луканину 64 года. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. С женой развелся, живет в общежитии. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

«Везде был к месту»

«Вечером во вторник мне один из наших общих знакомых сообщил, что на квартире в общежитии, где проживал Луканин, проводится обыск и что его арестовали, – рассказывает ТВ2 Николай Кривопалов. – На следующий день позвонили от бывшей жены, сказали, что корочки предъявили московские ФСБшники, арестовали и вроде как предъявили обвинение то ли в передаче технологии, то ли в разглашении государственной тайны».

Николай и Александр познакомились давно, еще в студенчестве — учились в одном университете, правда, на разных факультетах. Жили в одной комнате.

«Он не окончил университет, учился на физико-техническом факультете ТГУ. Учился на 4 и 5, но ушел с середины четвертого и начал работать. Талантливый инженер. Везде был к месту», – говорит Николай.

Трудовая биография у Александра Луканина действительно обширная. Он работал и в ТПУ и в Институте физики прочности и материаловедения. Ну, и с зарубежными партнерами.

Его идеей фикс были озонаторы, – вспоминает еще один друг Александра Сергей Жабин. – Он устроился работать в лабораторию, где его задачей было два-три раза в год запускать магнитно-резонансный спектрометр, а основное время уделял им. Озонаторы – это маленькие высоковольтные электронные генераторы, которые производят озон. Сейчас эта технология распространена, а тогда только начинала развиваться. Самое главное применение – очистка воды. Вместо хлорки используется озон. Также с их помощью можно обеззараживать помещения, воздух.

В 2000-х на разработки Александра обратили внимание корейцы.

«Политех представил Луканина корейцам, что вот у нас есть перспективный разработчик озонаторов. Корейцы очень вцепились в него. И он начал с ними работать. Ездил туда. Толкался там по полгода-год. Даже защитил там патент на озонаторы определенного типа», – рассказывает Сергей Жабин.

«Таких специалистов, может, пять человек наберется»

Однако работа с корейцами подошла к концу. Александр уволился из Политеха и стал заниматься производством самостоятельно.

«Нужно было помещение, где работать, поэтому устроился в Институт прочности и металлов в Академгородке. Занимался разработкой высоковольтных блоков питания. Тогда эта тема сильно была актуальна: отходили от простых блоков питания к специализированным, импульсным. А он благодаря тому, что озонаторами занимался, был отличным профессионалом. Скажем так, в Томске на сегодняшний день наберется человек пять, которые так хорошо знают импульсные генераторы», – говорит Сергей Жабин.

Там на его работу обратил внимание Александр Цхе (сейчас доцент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ТГАСУ).

Предложили заниматься водоочисткой – делать высокопроизводительные озонаторы для систем водоочистки. По словам Сергея Жабина, изготовленные системы установлены в Томской и Кемеровской областях.

«Работал, но тут появились китайцы. Они через политехнический вышли на него. Предложили запустить озонаторы, но в Китае. А так как здесь у нас не просто плохо, а отвратительно с внедрением таких вещей дела обстоят, он уехал туда», – продолжает Сергей.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

В Китае Александр работал в Шэньянском университете. Занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными темами.

«В декабре вернулся. А тут коронавирус и закрыли эту лавочку».

«Напоминает 37-й год»

Узнав о задержании, друзья Александра связались и с его коллегами в Китае. Те их заверили, что он не подписывал ничего, кроме грантов.

«Это могло пойти из Москвы. Бригада ФСБ приехала оттуда. По всей видимости, кто-то из московских подопечных упомянул Луканина, и за ним и прилетели», – считает Николай Кривопалов.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

И друзья, и коллеги Александра не понимают, что именно послужило причиной для задержания. Сергей Жабин отмечает, что генераторы подобного типа были известны еще со времен Попова.

«Чисто теоретически таблица умножения может быть гостайной. А у него я не знаю, что могло быть такого секретного. Он занимался высоковольтными источниками питания, разрядами, которые разрушают материалы, и так далее. Это все можно найти в открытом доступе», – подчеркивает Николай Кривопалов.

По словам друзей Александра, бывшая его супруга Ольга сказала, что вмешиваться в это дело не хочет. Дочка его находится за границей. Так что хлопотать за задержанного, кроме них, особо некому. Именно они пошли в местное отделение ФСБ и СИЗО, но никакой информации не получили.

«Сейчас будем договариваться с адвокатом, который будет отсылать запросы. Но ведь и адвокаты не будут допущены. Только на суде материалы принесут, да еще и предупредят о распространении информации. И как адвокат будет проверять эту чепуху, которую они выложат на суде? Никак. Он же не может начать людей спрашивать по этому вопросу. Будет считаться, что это распространение. Бредятина. Я не жил в 37-м году, но идиотизм что-то напоминает», – говорит Сергей Жабин.