Злой цензор против первой частной газеты Томска

Цензура империи
До этого, в 1865 году, произошла реформа в цензурировании. Раньше в обязательном порядке перед публикацией газеты вычитывались и их могли просто не пропустить к печати. Теперь могло не быть предварительной цензуры, но могли наказать постфактум. Чаще это были административные взыскания: штрафы, предостережения, приостановки выпуска, запрещения продажи в розницу, запрет на публикацию рекламы и, разумеется, полное закрытие издания. Предварительную цензуру в провинции отменили лишь для правительственных и университетских изданий, переводов с древних языков, карт и чертежей.
Отменили цензуру только в 1905 году.
С 1865 по 1905 год в России официально запретили 29 газет, 30 раз был вынесен запрет на печать частных объявлений, 229 раз запрещалась розничная продажа, и приостанавливался выпуск подцензурных изданий на разный срок 76 раз.