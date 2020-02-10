Злой цензор против первой частной газеты Томска

Управление печати потребовало у цензора объяснений. Михаил Гиляров описал произошедшее так: «…был я, может быть, строгим цензором-губернатором, но действовал по долгу службы, совести и крайнему разумению, а мое разумение приводит к тому заключению, что газеты и газетки, в коих много пустого либерализма и мало истинного патриотизма, как змеи и змейки, шипя, не ужалят, если только вовремя крепко будут ущемлены или вовсе уничтожены. Местная печать полезна, когда она правдиво излагает местные порядки, указывает на лучшее в России, чего нет еще в Сибири, а не пустословит о вреде педагогических инспекторов, о мировых задачах и общем переустройстве».



Автор газеты Корш после охарактеризовал Гилярова: «…старый сибирский чиновник, чуждый каких-либо политических стремлений, ярый поклонник «Московских ведомостей» Катова, не признававший никаких новшеств и считавший, что Сибири никакие реформы не только не нужны, но и вредны».



По воспоминаниям Корша, следующие два номера Гиляров, после жалоб на федеральный уровень, пропустил «без первоначального неистовства».



Сам издатель Петр Макушин про случай с номером одиннадцатым вспоминал: «Цензурирование газеты перешло к управляющему казенной палатой М. А. Гилярову, ярому охранителю «устоев» того времени, немилосердно черкавшему красными чернилами представленные ему на цензуру оттиски газеты и позволявшему себе делать на них обидные замечания. Номер 11-й за 1881 год, выпущенный редакцией наполовину с пробелами, был конфискован по распоряжению местной администрации. Я и редактор на притеснения цензора и конфискацию писали жалобу министру внутренних дел. В ответ последовало разъяснение, что выпуск газеты с пробелами означает неподчинение цензуре и не может быть терпим. Сделано ли было какое-то указание цензору — неизвестно».

