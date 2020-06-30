ЖКХ, самозанятые по всей стране и лекарства с маркировкой: что изменится с 1 июля

Истории

Россия постепенно возвращается к прежней, докарантинной жизни. Так начнется курортный сезон, а родители детей до 16 лет получат 10 тысяч от государства. Какие еще законы вступают в силу с 1 июля, в обзоре ТВ2.

Коммуналка вырастет. Опять

1 июля в России традиционно проиндексируют тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), наименьший — в Ненецком автономном округе (2,4%).

При этом Минстрою из-за пандемии предложили не повышать тарифы ЖКХ. Ведомство отклонило эту идею, оценив выпадающие доходы от заморозки тарифов за тепло- и водоснабжение в 300 млрд рублей. При этом некоторые регионы решили отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или повышать их не слишком значительно.

В Томской области предельное повышение тарифов, согласно распоряжению правительства, составит 4,7 %. По данным департамента тарифного регулирования, тарифы на тепловую энергию с 1 июля в среднем вырастут на 7,2 %, на водоснабжение — 7,1%, водоотведение – на 5,9 %, на электроэнергию – на 4,5 %, на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) – на 5 %, на газ по прогнозу – на 3 %.

Депутат областной Думы Евгений Баранов предлагал главе региона Сергею Жвачкину заморозить тарифы. Губернатор отметил, что нужно найти компромисс между комфортом людей и необходимым развитием системы ЖКХ. Сергей Жвачкин подчеркнул, что каждый процент увеличения тарифа должен быть обоснован.

Карантинные меры

С 1 июля перестает действовать ряд мер и временных правил, введенных из-за коронавируса.

• Заканчивается время продления работы карт Банка России с истекшим сроком действия. • Истекает срок подачи сведений о доходе за 2018 год в ФНС России для внесения в реестр субъектов МСП. • Истекает срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. • Истекает срок, в течение которого были установлены особенности выплаты пенсий и иных социальных выплат лицам, постоянно проживающим за пределами РФ.

Карты Мир станут обязательными

С 1 июля все социальные выплаты будут осуществляться только на карты национальной платёжной системы МИР. Сюда входят все виды пенсий, пособий на детей, пособие по безработице, ЕДВ. Банкам запрещено зачислять деньги на карты других платёжных систем.

При этом Центробанк сообщил, что в связи с пандемией коронавируса до 1 октября текущего года никаких санкций к кредитным организациям за нарушения применять не будет.

Рост пенсий. Но не для всех

С 1 июля пенсионерам-опекунам и попечителям несовершеннолетних детей возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней. По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей-пенсионеров.

Также с 1 июля проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, закончившим трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Появятся и две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24300 рублей).

Режим самозанятых по всей стране

С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее он в порядке эксперимента работал в 23 субъектах РФ.

По данным Минфина, уже более 741 тысячи налогоплательщиков стали самозанятыми.

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет, как нет и отчетности и пенсионных взносов. По поручению президента возраст для регистрации в качестве самозанятого планируется снизить с 18 до 16 лет.

ТВ2 разбиралось, кому налог выгоден, кто такие самозанятые, чем они живут и сколько должны будут платить. Материал читайте здесь.

Лекарства и обувь с маркировкой

С 1 июля в России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. Теперь эти правила будут распространяться на лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже давно действуют для сигарет и папирос, а теперь будут касаться и всех остальных категорий табачных изделий.

Каждому товару — обуви, лекарствам и табачной продукции — будет присвоен индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки.

Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав. Предполагается, что такая мера защитит рынок от подделок.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, отвечая на вопросы «Ленты.ру», отметил высокую активность большей части бизнес-сообщества.

Однако, по его словам, «как и в любой деятельности, в проекте маркировки есть предприятия-передовики, которые активно включились в проводимую работу совместно с ведомствами и коллегами по рынку. Но есть и предприятия, которые все оставляют на последний момент и не пользуются возможностью протестировать все процессы до введения обязательных требований по маркировке товаров».

Эксперимент по маркировке лекарств в России начался еще в 2017 году. За год было выявлено нарушений на 500 млн рублей: вскрылись вторичные продажи дорогих лекарств для лечения тяжелых заболеваний, которые государство закупало для больниц. По данным Росздравнадзора, к 2019 году оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.

Предполагается, что система маркировки будет к 2024 году распространится на большинство товаров, включая продукты питания. До конца года в этот список товаров с обязательной маркировкой могут добавиться духи и туалетная вода, шины и покрышки, белье, фотокамеры и различные предметы одежды.

Выбор трудовой

С 1 июля по 31 декабря работающие граждане должны сделать выбор, в какой форме работодатель будет вести их трудовую книжку — в новом электронном формате или по-прежнему в бумажном варианте.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. Теперь работодатели обязаны в электронном виде предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приеме на работу, переводе на другую работу или об увольнении сотрудников. Однако у самих работников есть возможность выбора формата их трудовой. Уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве работодатели обязаны до 30 июня.

Доказать инвалидность стало проще

С 1 июля при обращении за соцподдержкой и госуслугами людям с ограниченными возможностями не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения.