Добрые новости
05 апреля,
2020
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Истории

Жизнь невозможно уложить в госзакупки

Юлия Корнева
Юлия Корнева
3 часа назад

В августе прошлого года Александру Наумову сделали операцию в НИИ онкологии на прямой кишке и вывели стому (хирургическое отверстие на животе). В октябре, получив группу инвалидности, Александр обратился в региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы ему выдали средства по уходу. Они нужны ему ежедневно. Прошло полгода.

Сейчас Александру Наумову 68 лет. Все фото сделаны до болезни
Сейчас Александру Наумову 68 лет. Все фото сделаны до болезни

Александру нужны двухкомпонентные калоприемники (пластины и мешки) с кольцом определенного диаметра и, как выяснилось опытным путем, определенной фирмы. Это не каприз: стома находится в неудобном месте и не все Александру подходит. Сейчас семья Наумовых покупает мешки с пластинами на собственные средства. Так как на складе Фонда социального страхования нужных не оказалось.


«Эту стому вывели в бок, и она оказалась на складке, — на жену Александра Наталью Наумову легла вся тяжесть по уходу за мужем. — Есть мешки двухкомпонентные с пластиной. И только они нам подходят. 160 рублей в аптеке стоит пластина и 110 рублей мешок. То есть почти 300 рублей. Мешки, как вы понимаете, нужно каждый день менять. При этом государство как бы все нам гарантирует: бесплатно и в срок».


За полгода семья Александра изучила российское законодательство по поводу госгарантий (при обеспечении больных людей средствами реабилитации) вдоль и поперек, дошла до прокуратуры и почти до суда (судебное разбирательство откладывается из-за коронавируса)... Но так и не решила насущную проблему.


10 октября Наумовы смогли получить на складе, как им сказали, остатки двухкомпонентных калоприемников диаметром на 80 мм, а нужны на 70. Пришлось приспосабливаться, хотя это подтекания и другие неудобства. Выписали по нормативам: 30 пластин и 90 мешков на квартал. А вот специальных средств по уходу на складе не оказалось: защитного крема, очистителя для кожи и герметика. Пришлось покупать эти средства самим. Для двух пенсионеров с общим бюджетом в 24 тысяч рублей это проблематично. У самой Натальи диабет, так что весомая часть пенсий уходит исключительно на лекарства.

Жизнь невозможно уложить в госзакупки

Наумовы готовы были потерпеть, понимая: государству нужно время «учесть нужды». Терпели. Пока не выяснили, что государственная система госзакупок и госгарантий, оказывается, дала сбой: поставщик, выигравший госзаказ, сорвал сроки поставки. Сейчас к нему попытаются применить штрафные санкции. Но Наумовым от этого не легче.


Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:


«Бывают ситуации, когда поставщик по закону выигрывает электронный аукцион, но на деле оказывается недобросовестным — подписывает, но не исполняет в полной мере государственный контракт. Например, затягивает сроки поставки или поставляет некачественные средства реабилитации. В таком случае Томским региональным отделением Фонда принимается полный комплекс мер ответственности, предусмотренный законодательством: направляется претензия с требованием поставить ТСР надлежащего качества, выставляются штрафные санкции, в УФАС направляются сведения для включения такого поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)».


Система госзакупок устроена так, что одним из главных факторов при победе в конкурсе является цена. Кто меньше предложит, тот и и выиграл контракт. Много лет заказчики сталкиваются с минусами системы госзакупок, но ситуация не меняется.

Мы ждем нужный нам товар уже три месяца. Я еще в январе звонила на горячую линию ФСС: вы про нас не забыли? Когда получать? И тут началось: через два дня звоните, через день, через неделю. Вот сейчас машина точно придет. Мне уже стыдно было звонить. В конце концов они меня уже не стали обманывать, говорят: мы не знаем, когда придет машина. Я говорю: ну а мы не можем сами покупать по такой цене. Потом с инспектором разговаривала, она объяснила, что новый поставщик заключил 29 договоров. И всех просто, получается, кинул. Я спросила на складе: а много таких, как мы? Говорят, ну таких, как вы, которым нужен двухкомпонентный, по заказу мы насчитали человек 40, а вот с простыми мешками толпы. И все плачут, по полгода получить не могут. Эта система очень неповоротливая.

Жизнь невозможно уложить в госзакупки

В феврале дочь Александра и Натальи Наумовых написала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. После этого им позвонил инспектор из ФСС и они получили на складе технические средства: крем, герметик, очиститель, но мешков так и не было. Через неделю инспектор позвонил: приезжайте получать мешки. Но оказался диаметр, который меньше, чем нужно, а он вообще не подходит.


Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:


«В связи со сложившейся ситуацией и в целях индивидуального подхода к обеспечению А. К. Наумова региональное отделение обратилось к поставщику ООО «Калопласт» с просьбой произвести замену калоприемников на необходимый размер. Ответ получен положительный, со склада поставщика в г. Уфа продукция в Томск отгружена».


Когда именно отгружена — не уточняется.


А между тем первое судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 15 апреля. Правда, в исковых требованиях опять не то, что нужно Наумовым в первую очередь.

Там в требованиях предоставить нам полукольца, которые также положены, но их вообще не выдают. Когда мы первый раз в ФСС вставали на учет, нас сразу предупредили, что полукольца вам не выдадут, так как ни один поставщик их не берется поставлять. И их реально нет ни в одной аптеке. Прокуратура увидела это нарушение и подала исковое заявление именно по этому поводу. А нам мешки в первую очередь нужны. Но в прокуратуре говорят: ну вам же направление выписали, вот и ждите. А разбираться, почему эта ситуация вообще имела место быть, прокуратура не стала. А ведь это главное! Мы же такие не одни.

— А еще в Фонде говорят: если чего-то нет на складе, тогда вы можете получить компенсацию. Покупайте, приходите, мы вам все компенсируем. Но у них компенсация: 32 рубля стоит пластина, 28 рублей мешок. Но таких цен в аптеках нет! Это в пять раз меньше, чем мы тратим. Я спросила: вы откуда такие цены взяли? Говорят, оптовые. Дочь посмотрела на сайте госзакупок, но даже там 50 рублей мешок и 70 рублей пластина. Так почему же они нам компенсируют по другой цене?


Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:


«Компенсация выплачивается в размере не более определенной результатами последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации».


Контракт Томского регионального отделения ФСС с ООО «КСТ» заключен на сумму 2 161 884,18 рубля. Фактически ООО «КСТ» находится в Калуге, но почтовый адрес в Новосибирске. По указанным телефонам мы дозвониться не смогли.


Для справки: Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации утверждены постановлением правительства РФ от 07.04.2008 г. № 240. Согласно правилам, обеспечение серийным изделием осуществляется в течение 30 календарных дней с даты обращения инвалида.

Александр Наумов с внучкой
Александр Наумов с внучкой

28 марта Наумовы обратились в Генпрокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в центральный офис Фонд социального страхования, в Министерство труда, курирующее соцзащиту, с вопросами:


«По какой причине ФСС заключил контракт с поставщиком, у которого (со слов представителей ФСС) объем поставляемой продукции по всем заключенным им контрактам превышает мощности завода-изготовителя калоприемников Колопласт, что заведомо делает контракт неисполнимым и влечет перебои с поставками.


— По какой причине ФСС нарушает сроки обеспечения инвалидов средствами реабилитации, так, что ожидание составляет более 4 месяцев.


— Почему инициирует закупки с большим опозданием (через 2 месяца после обращения), закрывает их 31 декабря перед праздниками.


— По какой причине даже не разместил закупку полуколец.


— По какой причине поставка средств реабилитации задерживается уже третий месяц, а ФСС только ссылается на недобросовестность поставщика, разводит руками и ничего не делает.


Прокуратура Томского района не предприняла никаких мер к обеспечению стомированных инвалидов города Томска двухкомпонентными калоприемниками. Прокурор Томского района обратился в Кировский районный суд г. Томска с иском в защиту моих интересов, в котором попросил обеспечить меня только полукольцами. Но зачем мне полукольца, если на них нечего лепить?!»

Пока тянутся все эти бюрократические проволочки, — жалуется Александр Наумов, — стомированные инвалиды вынуждены покупать калоприемники за свой счет или, при неимении средств, просто пользоваться целлофановыми мешками, что влечет раздражение кожи, язвы, гниение и категорически запрещено врачами. Многие из нас вынуждены искать и покупать мешки с рук: люди продают подешевле, чем в аптеке, например, после смерти родственников. В этом случае отсутствуют документы в подтверждение расходов для их компенсации — ФСС экономит средства, не поставляя калоприемники и не компенсируя инвалидам вообще ничего. Ситуация с калоприемниками и полукольцами встала на мертвой точке и никак не разрешается. Стомированные больные с иммунитетом ноль после курсов химиотерапии ходят в период карантина по ФСС, прокуратурам, теперь уже по судам, и ничего не могут добиться.

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