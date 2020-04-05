Жизнь невозможно уложить в госзакупки

Истории

В августе прошлого года Александру Наумову сделали операцию в НИИ онкологии на прямой кишке и вывели стому (хирургическое отверстие на животе). В октябре, получив группу инвалидности, Александр обратился в региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы ему выдали средства по уходу. Они нужны ему ежедневно. Прошло полгода.

Александру нужны двухкомпонентные калоприемники (пластины и мешки) с кольцом определенного диаметра и, как выяснилось опытным путем, определенной фирмы. Это не каприз: стома находится в неудобном месте и не все Александру подходит. Сейчас семья Наумовых покупает мешки с пластинами на собственные средства. Так как на складе Фонда социального страхования нужных не оказалось.

«Эту стому вывели в бок, и она оказалась на складке, — на жену Александра Наталью Наумову легла вся тяжесть по уходу за мужем. — Есть мешки двухкомпонентные с пластиной. И только они нам подходят. 160 рублей в аптеке стоит пластина и 110 рублей мешок. То есть почти 300 рублей. Мешки, как вы понимаете, нужно каждый день менять. При этом государство как бы все нам гарантирует: бесплатно и в срок».

За полгода семья Александра изучила российское законодательство по поводу госгарантий (при обеспечении больных людей средствами реабилитации) вдоль и поперек, дошла до прокуратуры и почти до суда (судебное разбирательство откладывается из-за коронавируса)... Но так и не решила насущную проблему.

10 октября Наумовы смогли получить на складе, как им сказали, остатки двухкомпонентных калоприемников диаметром на 80 мм, а нужны на 70. Пришлось приспосабливаться, хотя это подтекания и другие неудобства. Выписали по нормативам: 30 пластин и 90 мешков на квартал. А вот специальных средств по уходу на складе не оказалось: защитного крема, очистителя для кожи и герметика. Пришлось покупать эти средства самим. Для двух пенсионеров с общим бюджетом в 24 тысяч рублей это проблематично. У самой Натальи диабет, так что весомая часть пенсий уходит исключительно на лекарства.

Наумовы готовы были потерпеть, понимая: государству нужно время «учесть нужды». Терпели. Пока не выяснили, что государственная система госзакупок и госгарантий, оказывается, дала сбой: поставщик, выигравший госзаказ, сорвал сроки поставки. Сейчас к нему попытаются применить штрафные санкции. Но Наумовым от этого не легче.

Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:

«Бывают ситуации, когда поставщик по закону выигрывает электронный аукцион, но на деле оказывается недобросовестным — подписывает, но не исполняет в полной мере государственный контракт. Например, затягивает сроки поставки или поставляет некачественные средства реабилитации. В таком случае Томским региональным отделением Фонда принимается полный комплекс мер ответственности, предусмотренный законодательством: направляется претензия с требованием поставить ТСР надлежащего качества, выставляются штрафные санкции, в УФАС направляются сведения для включения такого поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)».

Система госзакупок устроена так, что одним из главных факторов при победе в конкурсе является цена. Кто меньше предложит, тот и и выиграл контракт. Много лет заказчики сталкиваются с минусами системы госзакупок, но ситуация не меняется.

Мы ждем нужный нам товар уже три месяца. Я еще в январе звонила на горячую линию ФСС: вы про нас не забыли? Когда получать? И тут началось: через два дня звоните, через день, через неделю. Вот сейчас машина точно придет. Мне уже стыдно было звонить. В конце концов они меня уже не стали обманывать, говорят: мы не знаем, когда придет машина. Я говорю: ну а мы не можем сами покупать по такой цене. Потом с инспектором разговаривала, она объяснила, что новый поставщик заключил 29 договоров. И всех просто, получается, кинул. Я спросила на складе: а много таких, как мы? Говорят, ну таких, как вы, которым нужен двухкомпонентный, по заказу мы насчитали человек 40, а вот с простыми мешками толпы. И все плачут, по полгода получить не могут. Эта система очень неповоротливая.

В феврале дочь Александра и Натальи Наумовых написала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. После этого им позвонил инспектор из ФСС и они получили на складе технические средства: крем, герметик, очиститель, но мешков так и не было. Через неделю инспектор позвонил: приезжайте получать мешки. Но оказался диаметр, который меньше, чем нужно, а он вообще не подходит.

Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:

«В связи со сложившейся ситуацией и в целях индивидуального подхода к обеспечению А. К. Наумова региональное отделение обратилось к поставщику ООО «Калопласт» с просьбой произвести замену калоприемников на необходимый размер. Ответ получен положительный, со склада поставщика в г. Уфа продукция в Томск отгружена».

Когда именно отгружена — не уточняется.

А между тем первое судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 15 апреля. Правда, в исковых требованиях опять не то, что нужно Наумовым в первую очередь.

Там в требованиях предоставить нам полукольца, которые также положены, но их вообще не выдают. Когда мы первый раз в ФСС вставали на учет, нас сразу предупредили, что полукольца вам не выдадут, так как ни один поставщик их не берется поставлять. И их реально нет ни в одной аптеке. Прокуратура увидела это нарушение и подала исковое заявление именно по этому поводу. А нам мешки в первую очередь нужны. Но в прокуратуре говорят: ну вам же направление выписали, вот и ждите. А разбираться, почему эта ситуация вообще имела место быть, прокуратура не стала. А ведь это главное! Мы же такие не одни.

— А еще в Фонде говорят: если чего-то нет на складе, тогда вы можете получить компенсацию. Покупайте, приходите, мы вам все компенсируем. Но у них компенсация: 32 рубля стоит пластина, 28 рублей мешок. Но таких цен в аптеках нет! Это в пять раз меньше, чем мы тратим. Я спросила: вы откуда такие цены взяли? Говорят, оптовые. Дочь посмотрела на сайте госзакупок, но даже там 50 рублей мешок и 70 рублей пластина. Так почему же они нам компенсируют по другой цене?

Из ответа Томского отделения ФСС (фонда социального страхования) ТВ2:

«Компенсация выплачивается в размере не более определенной результатами последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации».

Контракт Томского регионального отделения ФСС с ООО «КСТ» заключен на сумму 2 161 884,18 рубля. Фактически ООО «КСТ» находится в Калуге, но почтовый адрес в Новосибирске. По указанным телефонам мы дозвониться не смогли.

Для справки: Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации утверждены постановлением правительства РФ от 07.04.2008 г. № 240. Согласно правилам, обеспечение серийным изделием осуществляется в течение 30 календарных дней с даты обращения инвалида.

28 марта Наумовы обратились в Генпрокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в центральный офис Фонд социального страхования, в Министерство труда, курирующее соцзащиту, с вопросами:

«По какой причине ФСС заключил контракт с поставщиком, у которого (со слов представителей ФСС) объем поставляемой продукции по всем заключенным им контрактам превышает мощности завода-изготовителя калоприемников Колопласт, что заведомо делает контракт неисполнимым и влечет перебои с поставками.

— По какой причине ФСС нарушает сроки обеспечения инвалидов средствами реабилитации, так, что ожидание составляет более 4 месяцев.

— Почему инициирует закупки с большим опозданием (через 2 месяца после обращения), закрывает их 31 декабря перед праздниками.

— По какой причине даже не разместил закупку полуколец.

— По какой причине поставка средств реабилитации задерживается уже третий месяц, а ФСС только ссылается на недобросовестность поставщика, разводит руками и ничего не делает.

Прокуратура Томского района не предприняла никаких мер к обеспечению стомированных инвалидов города Томска двухкомпонентными калоприемниками. Прокурор Томского района обратился в Кировский районный суд г. Томска с иском в защиту моих интересов, в котором попросил обеспечить меня только полукольцами. Но зачем мне полукольца, если на них нечего лепить?!»

Пока тянутся все эти бюрократические проволочки, — жалуется Александр Наумов, — стомированные инвалиды вынуждены покупать калоприемники за свой счет или, при неимении средств, просто пользоваться целлофановыми мешками, что влечет раздражение кожи, язвы, гниение и категорически запрещено врачами. Многие из нас вынуждены искать и покупать мешки с рук: люди продают подешевле, чем в аптеке, например, после смерти родственников. В этом случае отсутствуют документы в подтверждение расходов для их компенсации — ФСС экономит средства, не поставляя калоприемники и не компенсируя инвалидам вообще ничего. Ситуация с калоприемниками и полукольцами встала на мертвой точке и никак не разрешается. Стомированные больные с иммунитетом ноль после курсов химиотерапии ходят в период карантина по ФСС, прокуратурам, теперь уже по судам, и ничего не могут добиться.