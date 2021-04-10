Жизнь на окраине

Истории

Валентина Викторовна и Александр Владимирович живут в Первомайском, что в сотне километров от Томска, три десятка лет. Пенсионеры. Один день из их жизни. История про одиночество и немного про любовь.

Утро

Я лежу под теплым одеялом, за окном еще темно, слышен только звук метели. Беру телефон — на часах 5 утра. До будильника еще три часа, но спать уже не хочется.

Надеваю носки, потому что баба Валя ругается, если без них — пол холодный.

— Доброе утро!

— Утро? Для нас это уже обед, что-то мы с тобой сегодня разоспались, да, Саш?

В комнате бабы Вали тускло горит настольная лампа. Стол усыпан тетрадями с рецептами, под ним несколько трехлитровых банок вина. Вино баба Валя готовит сама из ягод и фруктов, которые выращивает на своем огороде.

Она берет аптечку, достает нужные таблетки и делит их поровну: себе и своему мужу — деду Саше.

— Он же без меня ни одну таблетку не выпьет, сам не разберётся, а без них ему плохо будет. Саш, иди сюда, я тебя натру.

По очереди выпивают утренние лекарства, а затем натирают спину и колени друг другу мазью.

— Саш, ну что, печь затопим?

— Подожди, я еще детей не покормил.

Смотрю на бабу Валю с удивлением. Она смеется:

​— Это он про котов. Пока их не покормит, ничего другого делать не может. А я в шутку называю их его сыночками.Такая у нас семья.

Танцы в мореходном училище

Матецкий Александр Владимирович и Матецкая Валентина Викторовна живут вместе уже почти полвека. Золотая свадьба через два года.

​Оба родились на Дальнем Востоке — Валентина в Хабаровском крае, а Александр на Сахалине. Познакомились на танцах в мореходном училище, где учился Александр.

На Сахалине у них родились трое детей: старший сын и две дочери. Потом из-за частых землетрясений решили переехать в Сибирь. Так и оказались в 1982-м в Первомайском.

Здесь жили родители Александра, они нашли дом для сына и его семьи, работу.

​Александр стал работать механиком на судне. А Валентина работала на почте, позже перевелась на должность начальника кадров в ЛЗУ (лесозаготовительный участок). Потом муж тоже сменил работу и стал начальником автотранспортного предприятия.

На пенсию Валентина Викторовна вышла в 1996 году по инвалидности, а Александр Владимирович работал до 2009 года.

В Первомайском они живут в том доме на окраине деревни, куда переехали с Дальнего Востока почти 30 лет назад. Их дети, внуки и правнук живут в городе. Навещают нечасто.

Баба Валя, деда Саша и два кота

— Ну что, мои хорошие, проголодались?

Дед Саша кормит котов Васю и Жору. Котов привезли дети из города — мол, некогда ухаживать. Васе восемь лет, Жоре — три. Вася — ласковый и ленивый, Жора — дерзкий и резвый. Оба полноценные члены семьи.

Покормив котов, дед Саша надевает куртку, которую, по словам бабы Вали, «уже давно пора сжечь», теплую шапку с надписью «ФК Томь», хотя футбол не любит, и чуни. Иду вместе с ним.

— И что, ты в этих штанах пойдешь, как они у вас там по-молодежному называются – «джинсы»? Валь, дай теплые штаны и свитер, а еще пуховик свой. И на голову обязательно одень что-нибудь: одень или надень, как там правильно? На ноги вот эти угги теплые обувай. Я тебе замерзнуть не дам.

На улице невероятный холод, из-за метели ничего не видно. Идем за лопатами, чтобы почистить дорожки.

Толком помочь не успеваю. Дед Саша привычную работу делает быстро. Заходим в дровяник. Все дрова сложены точно по линеечке. Набрав поленьев, возвращаемся в дом.

Деда Саша затапливает печь. Баба Валя маленьким ножичком аккуратно чистит картошку. Делает это медленно, немного кряхтя, морщится.

— Что-то не так? Болит?

— Руки болят. У меня инвалидность уже 25 лет, проблемы с суставами, но как-то привыкла. Иногда очень плохо бывает, так дед меня натрет, поухаживает, лекарства все купит. Он моя опора, без него не выживу, весь дом на нём держится.

Деда Саша всё слышит, но никак не комментирует. Краснеет и улыбается, словно мальчишка на первом свидании.

Деревенская канализация

Канализации в доме Матецких нет. Вода с умывальника стекает в ведро. За ведром нужно следить, чтоб мимо не побежало. За домом яма. Это слив.

Баба Валя моет посуду ковшиком. Бросает взгляд на деда, он тут же понимает:

— Хорошо, сейчас вынесу.

Ковшиком из ведра баба Валя набирает воду, чтобы смыть пену с посуды.

— А воды у вас тоже нет?

— Есть, но в колонке. Деда Саша каждое утро набирает флягу воды. Сейчас рассветет, и он поедет.

Колонка находится недалеко от дома, метрах в 30. Деда Саша говорит, что ей лет больше, чем ему. Вода в ней ржавая, зимой часто замерзает, поэтому приходится вызывать службу, чтобы отогревать, а летом воду часто отключают.

Дезодоранты «для него» и «для нее»

На часах 6:30. Баба Валя приготовила завтрак, помыла посуду, и теперь идет отдыхать — ее утренние обязанности закончены. Диван стоит на чурках.

— Это дедушка диван так поднял, чтобы мне удобнее было вставать, колени очень болят.

Над кроватью церковный календарь. На подоконнике цветы, на полочке —дезодоранты «Для него» и «Для нее» и маленькая бутылочка духов, которыми баба Валя пользуется по особым случаям. В спальне — телевизор, но «еще рано, так что нечего смотреть».

Баба Валя ложится на кровать, задремывает.

— Роднуль, ты отдыхать легла?

— Да, Саша, ноги болят, сил нет.

— Ты заканчивай придуряться мне, все хорошо будет. Отдыхай.

Целует ее в макушку.

Деда Саша

В спальне на стене — цветные фотографии в старых советских рамках. Баба Валя с легкой укладкой: волосы убраны назад, челка аккуратно лежит на правую сторону лба. Деда Саша в форме моряка, с усами, последним писком моды в 70-е прошлого века.

— Это мы еще с ней молодые. Жили в Южно-Сахалинске. Я был моряком, она учительницей. Ох, помню я то время, когда мы только начали ходить в море. В Японию приплыли тогда. А там же много чего было того, чего у нас не увидишь. И один моряк такие туфли классные себе купил, недорогие причем. Мы все матросы пошли тоже и купили себе. Надели, идем такие красивые, и дождь начался. Пока до корабля дошли, все наши туфли расклеились. Оказалось, что они сделаны из обычного картона. Для покойников.

Снова одеваемся и идем на улицу. Снег дальше чистить.Деда Саша даёт одну лопату мне, а вторую себе. Две лопаты для них с бабой Валей. Матецкие живут на окраине деревни, поэтому администрация не чистит снег у них.

— У нас как, в центре почистят и на этом хватит, а на окраине уж мы сами.

Снег деда Саша чистит по линеечке, вычищает дорогу к дому, затем делает «кармашек» — вдруг машина приедет и нужно будет развернуться. Обязательно чистит снег возле гаража, в котором стоит их машина – зеленая «Ока». Она досталась от отца, который был героем войны. В Первомайске марка «Ока» популярна: «маленькая, удобненькая, много затрат не требует».

Почистив снег, деда Саша идет за водой. Берёт флягу, цепляет её за специальную тележку.

Вода, снег и шумные соседи

До колонки идти недалеко, метров 30. Вода бежит ржавая и кое- как. Никто воду проводить сюда не собирается:

— Какой смысл, они же на окраине живут, — цитирует деда Саша главу района.

— У нас даже главврач (Михаил Ковальчук) сказал, что вода в колонке не соответствует нормам, поэтому глава нашего поселения должен исправить это, но они даже этого не сделали, — говорит громко деда Саша, почти кричит. Будто хочет, чтобы администрация его услышала.

Путь от дома до колонки и обратно он проделывает несколько раз — нужно наполнить две бочки в бане, для теплой и для холодной воды, и привезти полную флягу домой.

Баню деда Саша перестраивал сам еще в 2014 году, так как была она построена при первых хозяевах, а это около 50 лет назад: печь сделал лучше, стены утеплил. Да и в принципе, он всё по дому делает сам: новый забор, шумоизоляция от молодых соседей, которые постоянно устраивают гулянки.

Деда Саша и Баба Валя временами пишут и звонят в районную администрацию. Просят решить вопрос с водой, снег почистить. Но толку нет. Шумных соседей тоже угомонить не могут: полиция игнорирует жалобы.

Вечер

Пока деда Саша ходил за водой, баба Валя постряпала пельмени. Обедают. Ложатся спать.

Просыпаются баба Валя и деда Саша к «их передачам» по телевизору. Телевизоров два. У каждого свой. Деда Саша берет программку, которую выписывает каждый месяц, включает телевизор в зале. Баба Валя смотрит телевизор в своей комнате. Деда Саша любит смотреть НТВ, где идут «Дачный ответ», «Квартирный вопрос» и множество сериалов про убийства и полицейских. А баба Валя смотрит «Первый канал», где может послушать «такие странные истории».

Смотрят каждый свое несколько часов. Затем семейный ужин. После ужина баба Валя может выйти погулять дапоговорить с соседками, а деда Саша кормит своих «сыночков». Вечером садятся вместе смотреть кино или обсудить деревенские сплетни.

— Нет, Саш, я не понимаю. А что за гости к Людке ездить начали?

— Е… твою, Дарданеллы, мать, Валя, это же родственники ее бывшего мужа.

— А почему «Дарданеллы»? — спрашиваю я.

— Я, когда моряком был, то у нас пролив Дарданеллы был одним из опасных, и моряки его не любили, поэтому так и получилось.

— Так, смотрите, сейчас по СТС будет какой-то фильм. Фантастика.

— Валюш, смотрим?

Баба Валя усаживается на своё место в кресло, а деда Саша на диван, к нему тут же приходят оба кота, и они все вместе смотрят фильм «Фантастические твари и где они обитают».