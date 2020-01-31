Женская самооборона: как выбить секунду на то, чтобы убежать

Истории

Если женщина столкнулась с агрессором, ее главная задача – выйти из этой ситуации живой и невредимой. Редкая девушка может дать отпор мужчине. Он сильнее физически. Но знание пары-тройки приемов обычной женщине ничего не даст. Чтобы быть уверенной в том, что сможешь себя защитить, нужно овладеть некоторой техникой, считает обладатель третьего дана по боевому джиу-джитсу Александр Трифонов. Он дал нам несколько конкретных советов, как спастись женщине при нападении агрессора.



При неожиданном нападении даже мужчина не всегда может сориентироваться, что говорить о женщине, которая с нападающим в разных весовых категориях, — объясняет мастер по джиу-джитсу Александр Трифонов. — Единственный шанс выжить для девушки в такой ситуации – эффект неожиданности. Если она будет делать то, чего агрессор не ожидает, у нее есть шанс убежать. На это и надо рассчитывать. Ни о каких боях речи не идет.

Первое правило – держи дистанцию. Нельзя допускать приближения нападающего к себе вплотную. От него нужно держаться в среднем на расстоянии в четыре метра. Особенно если он с оружием.

«Если человек резко сокращает дистанцию между вами, отступайте, — советует мастер по джиу-джитсу. — Руки должны быть в правильном положении: подняты до уровня плеч или головы, согнуты в локтях, открытые ладони направлены в сторону нападающего. Этим жестом вы как бы говорите: «Успокойся». Никаких резких движений не делаете, вы его успокаиваете. Если он все же переходит на вашу территорию, это уже агрессор. Он может сделать захват».

Второе правило – освободись от захвата. Как правило, первый акт агрессии всегда захват. Он может быть разным: за руку или обе, за шею или волосы. Задача женщины – освободиться сразу. Движения женщины должны быть без рывков и резких бросков. На видео несколько способов, как это можно сделать.

Удалось освободиться от захвата? Сразу бегите, пока нападающий замешкался.



«В экстренных ситуациях нужно уметь управлять своими эмоциями, — утверждает мастер по джиу-джитсу Александр Трифонов. — Этому учат все единоборства. Злиться на агрессора в момент нападения нельзя. К нему не должно быть никаких эмоций: ни ненависти, ни злости. Он просто манекен. Женщина должна сконцентрироваться и предвидеть его действия на шаг вперед. Кажется, что это сложно. Но те, кто несколько лет, например, занимаются джиу-джитсу это могут».



Было много случаев гибели людей от рук агрессора, когда человек, на которого напали, отбился от оружия, но все равно погиб, потому что не знал, что делать дальше.

Третье правило – эффект неожиданности. В секундную паузу, когда женщина увернулась от захвата, она должна успеть достать «инструмент». У каждой он может быть свой: шпилька, прочная заколка, крепкая шариковая ручка, ключи. Это то, что может спасти женщину. Как им пользоваться: в момент, когда увернулась от захвата, достала, например, ручку, незаметно спрятала в руке и, если нападающий снова приблизится, ударила ей по противнику.

Бить «своим инструментом» нужно не в пах, как многие считают, а в предплечье (часть руки от кисти до локтя). И затем, когда нападавший ослабит хватку, в лицо или шею. Это даст еще какое-то время, чтобы убежать.

Женщину такая прикладная защита может спасти, — говорит мастер по джиу-джитсу Александр Трифонов. — Простая ручка, которая становится неожиданностью, может шокировать агрессора и помочь освободиться. Но если этого не произошло или под рукой не оказалось «своего инструмента», при тесном контакте не нужно махать кулаками. Женщина должна бить раскрытой ладонью с чуть согнутыми пальцами. Этот удар называется «тигриная лапа».

«Если говорить о домашнем насилии, на тренировках мы прорабатываем конкретные ситуации, — рассказывает Александр Трифонов. — Это специфическая техника. Например, захват за волосы или за одежду. Мы не фантазируем. Если женщину или девушку на тренировке схватить за одежду и потаскать за нее, как в дзюдо, например, тогда она быстро понимает, что это такое. И в случае если столкнется с подобным в жизни, среагирует быстрее».

«Я несколько лет занимаюсь джиу-джитсу, — рассказывает Анна Карнаухова. — Тренировки помогают понимать, что происходит вокруг, как обходить людей, как общаться с теми, кто ведет себя агрессивно, с какой дистанции человек может меня ударить. Одна мысль о том, что я могу себя защитить, уже позволяет мне чувствовать себя увереннее.



Мне это помогло однажды. Я шла в Зональном вечером по улице, освещение там не очень. Народу не было, человек перешел дорогу напротив меня. Раньше бы я воткнула наушники в уши, надела капюшон и просто шла мимо. Но в тот раз перешла дорогу, подняла телефон, будто говорила по телефону, не опуская взгляда. И видно было, что человек резко изменил намерения и пошел в другую сторону. А я спокойно дошла до дома. Избежала нападения.

Определить намерения человека – интуитивный навык. Когда много сталкиваешься с борцовскими приемами и часто видишь, за какими эмоциями и выражением лица следует атака, понимаешь, как человек себя поведет. Тело говорит о том, что в голове».