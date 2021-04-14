«Жалко всех»: Гузель Яхина о романе «Эшелон на Самарканд», убийцах поневоле и СССР, что у каждого в анамнезе

На встрече с читателями в Новосибирске Гузель Яхину спрашивали о трансформации любовного чувства в ее романах — если «Зулейха открывает глаза» больше о любви материнской, «Дети мои» — об отцовской, то в «Эшелоне на Самарканд» пять сотен беспризорников, живущих без родительской любви. Вот что ответила писательница:



«Роман об очень тяжелой теме — голода в Поволжье. И эта тема нечеловеческая, она совершенно антигуманная. Если интересно, можно открыть в любом поисковике фотографии о голоде в Поволжье и посмотреть на детей на фотографиях. И станет понятно, это невозможно смотреть без отторжения. Эта тема отторгается здоровой психикой. Для меня было важно придумать что-то, что бы уравновесило голодное истощение, болезни, преступления, убийства на почве голода, самоубийства на почве голода, каннибализм. Вот это все вместе называется «голод». И для того, чтобы эту чашу весов немного выровнять, требовались серьезные противовесы. Тема любви, тема тепла и человеческих отношений стала для меня противовесом. И я старалась наполнить текст этой любовью. С одной стороны, это любовь-страсть, которая вспыхивает между двумя главными героями, начальником эшелона Деевым и детским комиссаром Белой, которая сопровождает эшелон. Я старалась выстроить эту пару, как такую любовную пару наоборот, где в женском образе воплотились все мужские черты. В женском образе комиссара Белой, воплощены принципиальность, жесткость, суровость. И это такая персональная суровость тех, кто занимается детской темой. Комиссар Белая знает, что она вывозит из Казани пять сотен детей, и что одна треть не доедет… Мужской образ – Деев, противоположность ей. Он мятущийся, мягкий. Он сам себя называет тряпкой, дураком. Он вывозит всех, кого может. Он берет лежачих больных, которые, скорее всего, не имеют шансов доехать до Самарканда. Он с жалостью подбирает всех, кто встречается по дороге, включая новорожденных младенцев и больных беспризорников... Деев и Белая нужны друг другу не только психологически, но и физиологически. Их страсть нужна для того, чтобы они справились с очень тяжелой дорогой. И они справляются с дорогой только потому, что они вместе. Помимо этого, есть и много приязней. Очень теплых отношений, которые завязываются в поезде. Я старалась, чтобы в текст было много о том, как люди оберегают друг друга, поддерживают друг друга. И что это стало противовесом теме голода».

