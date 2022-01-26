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Истории

«Женский бокс, штанга, армрестлинг у нас есть, но почему-то именно к футболу возникают вопросы»

ТВ2 Влад Карпов

Женский футбол вернулся в Томск в сентябре 2020 года. Вернулся — потому что создать женскую команду в городе пытались еще 10 лет назад, но в конце первого же сезона расформировали из-за результатов. Тогда команда, формально носившая название «Томь», но не входившая в структуру клуба, проиграла 11 матчей из 12 и завершила выступление с разницей мячей 9-71.

Поначалу ЖФК «Томь» тренировала Екатерина Арбузова, которая забила один из первых голов команды в 2011 году. В прошлом году Арбузова вернулась на поле, а готовить команду стал тренер вратарей молодежки Владимир Агеев. Но месяц назад у клуба появилась возможность пригласить тренера из Кемерова с большим опытом в женском футболе.

Семья, работа и… футбол

Наталья Корнюшина была ассистентом главного тренера в двух женских молодежных сборных России, а одно время даже возглавляла молодежную сборную до 17 лет. Также она почти 10 лет работала главным тренером в кемеровском ЖФК «Кузбасс». «Достаточно требовательный характер, с ней не пошалишь», — описывает тренера руководитель отдела женского футбола «Томи» Ирина Филимонова. В конце нулевых они вместе выступали за «Кузбасс», Наталья Корнюшина тогда была играющим тренером.

Главные задачи женского клуба сейчас — не турнирные: нужно выстраивать тренировочный процесс, набирать детские группы, чтобы спустя годы получить собственных воспитанниц. «Пока мы занимаемся популяризацией женского футбола в Томске, нет такой политики, что надо сейчас работать на результат, но в душе мы понимаем, что должны быть в пятерке лучших команд Сибири», — говорит Ирина Филимонова. Всего в зоне Сибирь первой лиги выступают восемь женских клубов.

В последних матчах сезона 2021 команду накрыли травмы и стало понятно, что в финальную часть турнира «Томи» уже не пройти. Поэтому старались выпускать на поле запасных игроков, чтобы те могли получить игровую практику.

До попадания в основной состав воспитанниц «Томи» еще далеко, но большинство девушек, выступающих за команду, — местные. Поскольку первая лига, в которой выступает ЖФК «Томь», считается любительской (профессиональный статус имеет только высшая лига), футбол для девушек — не основное занятие. Некоторые еще учатся в томских школах или вузах, кто-то уже работает и воспитывает детей.

Зарплату в клубе игроки не получают, по сути это хобби. В команду попадают не все желающие: заявить на турнир можно только 25 человек, остальные могут тренироваться с командой на случай форс-мажора, например, травмы кого-то из основных игроков. Кроме физических и технических качеств при отборе игроков учитывают и самоотдачу: в команде остаются только те, кто готов посвящать футболу достаточно времени.

Клуб обеспечивает футболисток экипировкой, предоставляет автобус и оплачивает медицинское обслуживание. В «Томи» признают: удержать игроков, которые должны бесплатно тренироваться, контролировать свое питание и проходить медосмотры, довольно сложно.

Зато для тех, кто собирается связать жизнь с футболом, команда может стать «трамплином» для перехода на более высокий уровень. Перспективы в женском футболе есть уже сейчас: в пример часто приводят полузащитницу французского «Дижона» Екатерину Тырышкину, которая начинала карьеру с выступающего в первой лиге иркутского «Байкала».

«Перспективы есть, другое дело, что мы пока не тянем со своим уровнем подготовки», — объясняет Наталья Корнюшина. Чтобы попасть хотя бы в российскую Суперлигу, нужно быть действительно выдающимся игроком. Разрыв между первой и высшей лигами слишком большой как в плане организации, так и в уровне подготовки футболисток.

С сезона 2021/22 Российский Футбольный союз обязал команды иметь женское подразделение для получения лицензии. Такое распоряжение пока касается только клубов премьер-лиги — их женские подразделения сразу после основания входят в Суперлигу.

«Вот есть в высшей лиге восемь команд, появляется девятая, где им брать футболисток? Игроки из первой лиги не тянут, поэтому они начинают друг у друга брать игроков. И вот эта группа товарищей бегает по высшей лиге». На футболисток из Сибири не так часто обращают внимание, потому что тренерам нет смысла ездить по регионам и искать качественных игроков, проще работать с уже имеющимися воспитанницами столичных клубов — тем более они уже тактически обучены.

«Думаю, что первая лига — это уровень, дальше которого я не планирую идти в силу возраста и основной занятости. Девочки, которые еще учатся в школе или вузе и хотят, чтобы футбол был делом их жизни, у них шансы профессионально играть в футбол безусловно есть», — считает капитан и лучший бомбардир «Томи» Юлия Сташ.

Юлии 32 года, она работает руководителем корпоративной практики в юрфирме, также в команде играют, например, IT-специалистки и тренеры по легкой атлетике. Несмотря на основную работу и любительский статус клуба, тренируются девушки по шесть раз в неделю. В расписании — день в тренажерке, три дня в маленьком зале и две тренировки в манеже.

Избавиться от боязни ошибок

В клубе хотели бы иметь возможность чаще заниматься на большом поле: несмотря на то, что групповой этап в первой лиге длится всего два месяца, тренируются девушки круглый год — в том числе зимой. При этом даже пару часов в крытом манеже «Восход» для команды нашли с трудом, потому что он — единственный на весь город.

«К сожалению, в Томске большая проблема с инфраструктурой, попасть в манеж невозможно», — признает руководитель женского подразделения «Томи» Ирина Филимонова. — Хотелось бы, чтобы маленькие манежи были в каждом дворе, и хотя бы еще два больших в городе. Потому что есть базовый профессиональный клуб, который имеет академию, и у него все-таки должна быть инфраструктура: манеж, поля, интернат, где дети из академии могут жить».

Например, в УЕФА (спортивная ассоциация, руководящая европейским футболом) рекомендуют объединять группы мальчиков и девочек до 12 лет — девочки взрослеют раньше и «тянут» за собой мальчиков, а парни могут дать им больше двигательной активности. В России разделение групп мальчиков и девочек в раннем возрасте все еще существует, но в сильнейших клубах страны — например, ЦСКА и «Зените» — от этого уже постепенно отказываются. 

В «Томи» совместные группы тоже есть в планах на ближайшее будущее. «Пусть не до 12, но хоть до 8-9 лет. В ближайшее время планируем попробовать хотя бы одну объединенную группу, но это будет, скорее всего, с сентября», — делится планами клуба Ирина Филимонова.

Если ввести совместные группы и даже построить пару манежей в городе относительно несложно, то вот изменить систему, которая заставляет тренеров команд любого пола и возраста ставить во главу угла результат, гораздо труднее. По словам Натальи Корнюшиной, такой подход «убивает любое техническое развитие», а чтобы ребенок развивался, «он должен быть освобожден от целей, задач, и главное — от страха ошибиться, страха не победить».

Наталья Сергеевна убеждена, что изменить эту систему можно только сверху, и никакой отдельный тренер или директор ДЮСШ не сможет готовить детей правильно, даже если знает, как. «Система поставила тренеров в эти рамки: не будешь выигрывать — если это частная школа, к тебе не поведут детей, если это какая-нибудь школа олимпийского резерва, не будешь выигрывать — не будет разрядов, а у тебя — зарплаты».

Из-за такой системы в России сложно найти тренера, который мог бы убедить как детей, так и самого себя в том, что результат в детском футболе — не главное. Тренер, как отмечает Наталья Корнюшина, должен объяснить детям, «что для них важнее играть, а не получить медали любой ценой». Не слишком помогают в этом и родители, которые подгоняют детей криками с кромки поля и которым во что бы то ни стало нужно выиграть кубок.

Искренность и эмоциональность

По словам Ирины Филимоновой, опыт других стран — преимущественно Европы и США — показывает, что чемпионаты среди женщин тоже могут быть зрелищными и интересными. «Я была в Норвегии и видела, какое там шоу: люди тысячами приходят болеть за свою женскую команду — не за национальную, а просто за команду из своего города. То же самое в Германии, Америке, почему бы у нас этот спорт так же не развивать?»

«Женский бокс, штанга, армрестлинг у нас есть, и никто вопросов не задает. Есть такие же игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, но почему-то именно к футболу возникают вопросы, — говорит Наталья Корнюшина, — играть наравне с мужчинами девушки не смогут из-за физиологии. Но вывести женский футбол на такой же уровень развития вполне реально».

Основное отличие парней от девушек в футболе, по мнению Натальи Корнюшиной, — эмоциональность: «Девчонки эмоциональнее, могут злее пойти в контакт, но они более искренние: если кто-то идет «в кость», ей действительно больно, она плачет, не притворяясь, не симулируя, не играя на судью».

В планах у «Томи» открытие филиалов женской команды в отдаленных районах области, например, в поселке Улу-Юл (местные школьницы несколько лет подряд успешно выступают на всероссийских соревнованиях по мини-футболу). Планируется, что в будущем девочки из разных районов будут попадать в систему «Томи», развиваться там и уходить «на повышение».

Кроме того, клуб собирается готовить тренеров из действующих футболисток, этим также займется главный тренер женской команды. «Я бы посоветовала самообразовываться, потому что у нас, к сожалению, тренировать приходят те, кто просто раньше играл в футбол. Этого недостаточно, нужно иметь хорошие базовые знания по всем направлениям», — отвечает Наталья Корнюшина на вопрос о том, что нужно знать и уметь будущему тренеру.

Сейчас ЖФК «Томь» готовится к возобновлению чемпионата и участию в Кубке России. Упор пока делается на технические навыки: поскольку женский футбол в Томской области и России в целом только начинает развиваться, практически ни у кого из игроков нет «футбольной школы» — то есть технических навыков, полученных в детстве. Но в целом футбольное обучение комплексное, оно включает техническую, тактическую и психологическую подготовку.

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