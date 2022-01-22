Женщина, тебе самое место… в горах

Рассказываем истории трех героинь, для которых горы стали привычной жизнью — альпинисток, пеших туристок и гидов в походах. Поговорили с ними о том, может ли женщина выживать в дикой природе без мужчины, как люди реагируют на женские группы в многодневных походах и приходится ли доказывать свое равноправие и компетентность в горах.

Между работой на нефтяной вышке и наукой выбрала горы

Александре Беловой 24 года, живет на Алтае, в селе Усть-Кокса. По образованию Саша химик-инженер. В 2018 году на 4 курсе бакалавриата Томского политехнического университета она серьезно задумалась о том, как строить свою жизнь. Хотела найти свое место, чтобы в ней не видели глупую девчонку, а уважали как специалиста и считались с ее мнением.

Автор: из личного архива Александры Беловой Александра Белова Автор: из личного архива Александры Беловой Александра Белова

— На университетских практиках часто бывала на нефтяных месторождениях, и с каждым разом все отчетливее понимала, что эта работа не для меня, — признается Саша. — Рабочий процесс там давно устоялся. Изменить что-то не реально, даже если ты понимаешь, что что-то не работает или могло бы работать лучше. Я часто слышала: «Ты — девочка, еще и студентка! Иди, пожалуйста, отсюда. Кто тебя вообще будет слушать?» Мне это не нравилось. Я поняла, что связывать с этим свою жизнь не хочу, не хочу в этом всем вариться и кому-то что-то доказывать. Потом Саша решила, что после бакалавриата поступит в магистратуру, затем в аспирантуру и останется работать в университете. Но и тут не сложилось. На середине четвертого курса ее научная руководительница, с которой она уже полтора года корпела над дипломом, ушла в декрет. Саше предложили взять другую тему и за четыре месяца до защиты написать новую работу, прежние труды оказались никому не нужны. Такой расклад, по словам девушки, окончательно ее добил. Примерно в то же время она познакомилась в инстаграме с Константином. Молодой человек организовывал пешие горные туры на Алтае, какое-то время работал самостоятельно, и вот решил собрать команду гидов-проводников. Он увидел аккаунт девушки с фотографиями из походов и предложил поработать летом вместе.

Автор: из личного архива Александры Беловой Александра и Константин Беловы Автор: из личного архива Александры Беловой Александра и Константин Беловы

Сейчас у Саши есть «корочки» проводника пешего туризма, проводника горного туризма, доврачебной медицинской помощи. Но больше всего она ценит поездки в альплагерь и получение спортивных разрядов. —Тут срабатывает интересная штука. У меня и у мужа второй спортивный разряд по альпинизму. Но когда твой муж альпинист, ты как будто бы жена альпиниста, а не отдельный альпинист. Это странно, несмотря на то, что у тебя тоже есть разряд. Раньше меня так и воспринимали. Только спустя несколько лет ко мне начали относиться как к самостоятельной альпинистке и самостоятельному гиду-проводнику, — делится собеседница. В августе этого года Саша водила женскую группу по Мультинским озерам. Тур был рассчитан на 11 дней. Где ваши мужчины? Кто рубит вам дрова? Кто разводит вам костер? Такие вопросы женщинам приходилось слушать каждый день, когда они встречали другие группы. Сначала их это раздражало, потом вызывало улыбку. — В какой-то момент мы начали думать с девчонками, что скоро мы сами начнем подходить к группам мужчин и спрашивать: а кто вам кушать готовит, а кто носки стирает, а кто сумки собирает, а у вас вообще все в порядке? — смеется Саша. Были и те, кто самостоятельность женщин воспринимал с уважением и вежливо предлагал помощь.

Горы Саша любила с детства. Ее мама занималась спортивным туризмом и впервые взяла дочку в серьезный поход, когда той исполнилось 14 лет. С тех пор каждый год Александра ходила в горы в составе турклуба. На предложение поработать гидом-проводником она с удовольствием согласилась. После сезона Саша решила не поступать в магистратуру и осталась на Алтае. В сентябре 2020 года они с Костей поженились. — Сложно было объяснить свое решение родителям: мама — учитель, папа работает в сфере строительства. Папа со мной долго не разговаривал, после того, как я не пошла в магистратуру, — делится наша собеседница. — Сейчас все изменилось. Теперь я не просто гид-проводник, я — замдиректора фирмы «AltaySummit». Не только вожу людей в горы, но и работаю с бухгалтерией, делаю отчеты для налоговой, общаюсь с клиентами, готовлю расписание предстоящих туров, веду переговоры с поставщиками, чтобы заранее заготовить продукты для каждого дня в каждом походе. Папа теперь приезжает рыбачить на хариуса, мама ходит в горы.

— Просто есть такой разряд мужчин-туристов, которые считают себя выживальщиками. Они идут в горы выживать, а тут встречают хрупкую, нежную девушку. И она как-то не особо выживает, просто идет. В такой момент ожидания и реальность таких людей немного не совпадают, — делится наблюдениями Саша.

Автор: из личного архива Александры Беловой Автор: из личного архива Александры Беловой

«Кому-то что-то доказывать в горах — это глупость»

Саша признается, что гендерные стереотипы ее задевают. Она обсуждает их в своем блоге в инстаграме, но в горах никогда не стремится кому-то что-то доказать. Считает это опасной затеей, которая может привести к трагедии. В качестве примера Саша приводит гибель женской группы на пике Ленина, горной вершины на границе Киргизии и Таджикистана. В 1974 году группа советских альпинисток во главе с Эльвирой Шатаевой после долгой подготовки отправилась покорять вершину. 5 августа в 17:00 участницы достигли верхней точки. Погода резко ухудшилась. Группа решила переждать непогоду наверху, но 7 августа начался ураган, который порвал снаряжение альпинисток. В 10:00 Шатаева по радиосвязи сообщила о смерти первой участницы восхождения Ирины Любимцевой, в 14:00 — о гибели еще двоих. В 21 час 12 минут состоялся последний радиоэфир с группой — в живых оставалось двое. Из-за непогоды другие команды, работавшие на горе, не смогли добраться до терпящих бедствие. Все восемь участниц восхождения погибли.

Эльвира была женой известного альпиниста Владимира Шатаева. Несмотря на то, что супруги вместе участвовали в сложных восхождениях, женщину воспринимали не иначе как жену альпиниста. Для нее и участниц того восхождения было важно доказать, что советские женщины в горах ничем не уступают мужчинам. Трагедия стала поводом для того, чтобы на долгое время запретить женщинам самостоятельные восхождения. В группы разрешалось брать только одну участницу, и то чаще всего их привлекали лишь для организации быта мужчин. — После трагедии Владимир Шатаев написал книгу, где подробно рассказал о подготовке спортсменок, привел расшифровку радиоэфиров с группой, описал поиски тел, в которых участвовал лично. Эльвира приняла решение ждать, пока занесет следы группы, которая вышла перед ними, чтобы потом в СМИ не написали, что они где-то не дожали, облегчили себе путь, — рассказывает Саша. — Многие, обсуждая эту трагедию, говорят, что девчонки хотели кому-то что-то доказать, но в итоге ничего не вышло. Для меня эта трагедия выглядит иначе. Настолько сильно обесценивались тогда достижения женщин в горах, так сильно они хотели это изменить, что пришлось принять некоторые решения в ущерб адекватности восхождения. Сегодня своей работой и своим примером Саша стремится показать, что в горах делить людей на мужчин и женщин не стоит, потому что помощь может потребоваться любому. — Есть разница между формулировкой «давайте я вам помогу» и «давай я тебе помогу, а то ты такая хрупкая и несчастная, сама не справишься». Я справлюсь, но если мне предложат помощь, и она действительно нужна, я не откажусь. Я знаю много девушек, которые сильнее многих мужчин. Я знаю мужчин, которые сильнее многих девушек. Но не всем нужно быть сильными. Эта мысль останавливает меня от целенаправленного сбора конкретно женских групп, в августе этого года коллектив подобрался совершенно случайно, — объясняет Саша. — Поднимать эту тему важно, но кому-то что-то доказывать в горах — это глупость. В горах может случиться что-то непредвиденное, от этого не застрахован никто: ни мужчины, ни женщины, ни кони, ни опытные туристы, ни новички.

«Меня с детства тянуло в горы»

Виктория Клименко из Ростова всегда мечтала о двух вещах: помогать людям и подниматься в горы. С последним пунктом все было сложно. Виктория училась в медицинском колледже в Казахстане, работала в реанимации и собиралась поступать в мединститут. Помимо этого профессионально занималась плаванием, получила звание мастера спорта. Для гор не оставалось ни сил, ни времени. Проработав полгода в больнице, Виктория поняла, что закостенелая система здравоохранения, где одному человеку невозможно что-то изменить к лучшему, не для нее и решила уйти из медицины. В 2000 году после окончания колледжа приехала навестить свою подругу в Ростов и осталась там жить, поступила учиться на психолога и записалась в секцию спортивного туризма.

Автор: из личного архива Виктории Клименко Автор: из личного архива Виктории Клименко

— Секция туризма казалась мне чем-то несерьезным, просто тусовка и общение. Мне хотелось чего-то большего. Однажды одного из инструкторов пригласили работать в городской клуб туристов и альпинистов «Планета», он позвал меня с собой. Это был 2003 год. Так я начала заниматься альпинизмом, — вспоминает Виктория. — У меня была хорошая физическая подготовка, для меня никаких трудов не составило ходить на тренировки и подниматься в горы. Это было то, чего я хотела и искала. В 2010 году Виктория имела первый спортивный разряд по альпинизму и школу инструкторов за плечами. Спустя еще два года она окончательно оставила работу «на земле» и отправилась в горы, чтобы делиться с людьми своим опытом. — Сейчас я работаю инструктором-проводником, вожу группы к вершинам и совместно с нашим клубом «Планета» организовываю школы альпинизма, или, как их еще называют, альплагеря. Занятия начинаются с самых азов: как передвигаться по снежно-ледовым склонам, как работать с веревкой, какие узлы вязать, как правильно ставить точки страховки и прочее. Альпинизм — целая наука, я в этой сфере с 2003 года и сама постоянно узнаю что-то новое. Здесь нет такого, что ты чему-то научился и это навсегда у тебя отложилось. Нужно постоянно проходить технические маршруты, держать себя в форме, иначе ты просто теряешь квалификацию, — рассказывает Виктория. Школы по альпинизму спортсменка проводит два раза в год в октябре-ноябре и в зимние месяцы. Одна смена длится 14 дней. Оптимальное количество участников — шесть человек. Таким образом, за год у Виктории проходят обучение чуть больше 20 человек. Они не только изучают базовые навыки, но и совершают восхождение к горным вершинам. — Я не работаю на большом потоке. Это моя принципиальная позиция. Моя задача — поработать с каждым индивидуально. Так я буду уверена, если люди попадут в какие-то критические ситуации, они сориентируются, поймут что нужно делать и примут верные решения. Моя работа — это не про зарабатывание денег, это про жизни людей. Поэтому приходится быть не только тренером, но и каждый день в горах работать психологом, — поясняет альпинистка.

«Мужчины говорят, что я их дисциплинирую»

— Сложно сказать, кого сейчас больше в альпинизме — мужчин или женщин. Например, у нас в клубе в Ростове больше женщин. Ко мне в альплагеря чаще приезжают мужчины, — делится наблюдениями Виктория. — Сама часто задаю мужчинам вопрос, почему они приходят учиться именно ко мне, я ведь хрупкая женщина, как принято считать у нас в обществе. Они говорят, что на самом деле работать со мной им психологически проще, это их дисциплинирует. Обычно отвечают: «Мы видим, что ты это можешь сделать, и тоже как-то собираемся».

Автор: из личного архива Виктории Клименко Автор: из личного архива Виктории Клименко

Подготовка будущих альпинистов, по словам Виктории, к полу не имеет никакой привязки. Бывает, на занятия в альплагеря приезжают совершенно неподготовленные девушки, а бывает, что физическая подготовка девушки может быть на порядок выше, чем у мужчин. Но порой даже самые спортивные и прокаченные спортсмены не в силах покорить высоту. Причиной тому становится высокогорная болезнь — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием. Чтобы ее избежать, альпинисты проходят программу акклиматизации, прежде чем отправиться на вершину, в течение нескольких дней набирают высоту. Стандартная программа подготовки перед подъемом на Эльбрус занимает от 7 до 10 дней. Если высота составляет семь тысяч метров и выше, то акклиматизация займет 20-30 дней. Если восхождение предстоит на высоту более восьми тысяч метров, то срок подготовки может растянуться до 45 дней. В случае благоприятных погодных условий время акклиматизации может сократиться. — Я много спортсменов водила на высоту и неоднократно наблюдала ситуации, когда у них не было физической силы сходить на гору, они просто не могли и все, — делится опытом Виктория. — От пола это не зависит. Я всегда говорю людям, если вы хотите получать удовольствие в горах, а не страдать, то нужно готовиться. Подготовка к восхождению должна включать в себя комплекс уличных силовых и кардиотренировок. Если у вас есть слабое место в здоровье, в горах оно обязательно проявится. Каждый раз, когда альпинисты поднимаются в горы, никто из них не знает, вернутся ли они обратно. Виктория как опытный альпинист не раз становилась участницей спасательных операций. — Для участия в спасах набирают не мужчин или женщин, берут тех, у кого есть необходимая квалификация и опыт спасработ. Это альпинисты, которые регулярно обучаются тому, как вязать носилки, как снимать человека со стены, как провести спасработы в малой группе. Люди слушают лекции, отрабатывают навыки на практике, сдают зачеты, — поясняет Виктория. — Не забываем про акклиматизацию. Если у человека нет акклиматизации, наверху ему станет плохо, и вниз нужно будет спускать уже его. По словам Виктории, за шесть лет ее работы подобные ситуации, когда людям на высоте требовалась экстренная помощь из-за горной болезни, переохлаждения или сложных погодных условий, случались нечасто. Но горы — это то место, где никогда нельзя расслабляться. — В 2014 году я и двое моих коллег проходили технический маршрут на Хан Тенгри (горный массив Восточного Тянь-Шаня на границе Киргизии, Китая и Казахстана — прим. ред.), была непогода. На вершину мы не сходили, и спуститься мы не могли, потому что с 5800 метров несколько дней шел снегопад. Это был лавиноопасный участок, надо было ждать, когда закончится снегопад и сойдут первые лавины. В восемь утра к нам обратились за помощью из другого лагеря. У двух словаков ночью ветер разорвал палатку. Один из них был уже в тяжелом состоянии, просил передать жене и детям, что он их любит. Второй пытался привести его в чувство, но у него ничего не получалось, — вспоминает наша собеседница. Виктория сделала пострадавшему инъекцию дексаметазона (препарат, который используют в альпинистских экспедициях, чтобы помочь справиться с высотным отеком мозга и легких — прим. ред.) и группа начала спешный спуск. — Мы фиксировали словаков к страховке и втроем начали спускать их вниз. Было сложно, если один из них еще шел более или менее, то второй делал два шага и падал. При этом из-за сильного снегопада ноги по колено проваливались в снег. Самое главное было как можно быстрее скинуть высоту. Как только уменьшается высота, человеку становится легче, — рассказывает альпинистка. Спуск с высоты 5900 метров продолжался с восьми утра до пяти вечера. На безопасном участке к группе подошел основной спасотряд из базового лагеря, которому передали пострадавших. Оба альпиниста остались живы. Если пострадавших нет, то, по словам Виктории, такое расстояние группа может пройти за час-час двадцать.

— Сейчас я понимаю, что в горы надо приходить зрелым человеком, когда у тебя есть жизненный опыт, миропонимание и сложившееся мировоззрение. Когда у тебя более устойчивая психика, — делится Виктория. — По большей части альпинисты — эгоисты. Мы поднимаемся к вершинам несмотря ни на что. У наших близких нет выбора, им остается только любить и принимать нас такими, какие мы есть.

«Тут нужна мужская сила»

В 7 классе Анна Тарабрина из Алтайского края записалась в секцию туризма, которая работала при школе. Там она научилась ориентироваться на местности, вязать узлы, работать со снаряжением. Потом были поездки на турслеты и соревнования. Сейчас у нее звание КМС и первый разряд по нескольким группам дисциплин в горном туризме. Раз в год, для подтверждения спортивных достижений, Аня проходит технические маршруты с разными категориями сложностей. Самые высокие восхождения были на перевал Каратюрек (примерно 3100 метров), пик Ак-Оюк (высота почти 4000 метров) и вершина Восточной Белухи — высочайший пик Сибири высотой более 4,5 тысяч метров.

Автор: из личного архива Анны Тарабриной Автор: из личного архива Анны Тарабриной

— Большую часть походов я хожу с группой туристов из моего родного турклуба. Благодаря работе тренера Павла Панафидина ребята уважительно относятся ко всем участникам похода, несмотря на гендер. Но, тем не менее, были случаи, когда мне приходилось слышать в свой адрес: «Это не женское дело» и «Тут нужна мужская сила, сама перила не натянешь» («перила» — веревка, которая может выполнять роль опоры или страховки — прим. ред.), — делится Аня. — Как-то на маршруте я не хотела идти за проводником и предлагала выбрать более простой и легкий путь к нужной точке, это сэкономило бы время и силы всех участников группы. Ко мне не прислушались, потому что я девушка и «ничего в этом не понимаю». Возникли разногласия. Пришлось выслушать лекцию о том, что я не должна выбиваться из группы и делать что-то по-своему. В итоге оказалось, что мои предложения были вполне резонными.

Феминизм делает свою работу, но медленно

Аня признается, что колкие и необоснованные замечания по поводу гендера заставляли ее переживать, нервничать и даже ругаться с людьми. Но потом она поняла, что все это бесполезная трата времени и нервов. Сейчас спортсменка выбрала другую тактику — действиями и результатами показывать, что женщины не хуже мужчин вяжут узлы, управляются со страховкой, переносят непогоду и переходы на дальние расстояния с рюкзаком весом 20-25 килограммов. В июне 2021 года Аня с тремя подругами ходила в поход к Голубым озерам в долине Актру. Мужчины, которые подходили к лагерю удивлялись, что девушки рискнули без парней приехать в горы, смогли поставить палатку и живут в лесу, сами себе находят дрова и готовят еду на костре. — На самом деле любой человек может выжить в лесу, здесь куда важнее знания и определенные навыки, чем половая принадлежность, — делится наша собеседница. — Думаю, все дело в том, что уже много лет мы воспитываемся в патриархальной системе. Мужчины занимались, чем хотели, а женщинам нужно было рожать детей и следить за домом. С таким образом жизни сложно было научиться чему-то новому. К счастью, времена меняются и сейчас девушки могут выбирать, чем им заниматься. Для западных стран женщины в горном туризме и альпинизме — это обыденное явление. Надеюсь, что скоро так станет и у нас.

Автор: из личного архива Анны Тарабриной Автор: из личного архива Анны Тарабриной

Гендерное неравенство женщин в горном туризме и альпинизме — это не только про слова. Например, есть сложности с выбором подходящей одежды и снаряжения, а от этого напрямую зависит безопасность. — Сложно найти какие-то специализированные вещи маленького размера, особенно обувь. Либо их вообще нет, либо очень маленький выбор. Однажды я готовилась к лыжному походу, там предстояло переходить реки вброд. Мне нужны были рыбацкие сапоги и крепления на лыжи, но я никак не могла найти подходящий размер. Пришлось брать сапоги 42 размера при моем 38-м и надевать их с кучей носков и стелек. Понятно, что в условиях похода это неудобно, — делится Аня. — Еще одна проблема — цвет. Благодаря гендерным стереотипам спортивные магазины кишат женской одеждой в цветочек и «женскими» цветами: розовый, сиреневый и т.д. В мужских отделах огромный выбор всевозможного снаряжения, одежды и красивые цвета. В 2019 году Аня стала мамой, от своей любви к горным походам она решила не отказываться, но признается, что стала больше заботиться о собственной безопасности. — Дети очень сильно меняют жизнь, если раньше я могла относиться к экстриму и опасностям довольно легко, то теперь на мне огромная ответственность. Моя безопасность превыше всего, я могу отказаться от какой-то авантюры, если предчувствие говорит, что это может плохо кончиться, — делится собеседница. — Несчастные случаи в горах всегда вызывали во мне кучу эмоций. Это такие же люди, как и мы. Когда ты ставишь себя на их место или на место их родных, становится непросто. Но, несмотря на это, я не перестану ходить в горы. Как пел Высоцкий: «так лучше, чем от водки и от простуд». Можно прожить 30 лет жизнью, насыщенной эмоциями и красотами нашей планеты, а можно 80 лет, не выезжая за пределы одного города.

Автор: из личного архива Анны Тарабриной Автор: из личного архива Анны Тарабриной