ЗЕЛЕНЫЕ ВСТРЕЧИ: как избавиться от «трупов растений» в городе
В Российско-немецком доме состоялся круглый стол «Зеленые встречи» по проблемам озеленения Томска, участниками которого стали Клуб активных горожан, Ландшафтный клуб, ученые ТГУ и представители мэрии.
Поводом для встречи стали жалобы томичей на ухудшение состояния деревьев в городе и регулярную варварскую обрезку зеленых насаждений. Горожане обеспокоены: старые деревья сносят, а новые приживаются плохо. Часто можно слышать недовольство качеством «прутиков», которые появляются на улицах Томска в рамках «формирования комфортной городской среды».
Первой выступала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова, которая курирует в мэрии все работы по сносу старых деревьев, посадке новых и собственно отвечает за зеленый город. Клуб активных горожан попросил городские власти рассказать о планах по озеленению города на ближайшее время. Но что-то пошло не так, и представительница горадминистрации поначалу стала читать лекцию о том, что не надо садить деревья рядом с забором и глубоко закапывать елки.
Чуть позже выяснилось, что это заместитель мэра Вячеслав Черноус попросил Наталью Владимировну заострить внимание именно на правилах посадки деревьев.
Одна из проблем озеленения заключается в том, что 30 % от того, что высадили волонтеры, – это фактически выброшенные впустую и деньги, и время, и силы. У людей нет понятия, как правильно высаживать деревья. После работы волонтеров мы вынуждены просить сотрудников «Зеленстроя», чтобы они заново высаживали или пересаживали деревья, — рассказал Вячеслав Черноус.
При этом, говоря о планах по озеленению города в 2020 году, Вячеслав Черноус сообщил, что в Михайловской роще мэрия предполагает выделить земельный участок, где бы волонтеры могли садить деревья. «Кадетский корпус хочет сделать свою аллею в Михайловской роще, чтобы выпускники каждый год высаживали там именные деревья», — рассказал заместитель мэра. Летом 2019 года голубые ели, посаженные кадетами, выглядели так:
Что касается других планов мэрии по озеленению города, то, как всегда, в приоритете главный проспект города. «Вы, наверное, заметили, что технические тротуары на проспекте Ленина увеличились значительно. Для чего это? Мы столкнулись с проблемой того, что люди ставят автомобили на газонах. За 2019 год около 30 тысяч таких нарушений было зафиксировано и и по ним были выписаны предписания и штрафы. Чтобы хоть как-то защитить газоны, мы сделали технические тротуары. Плюс это спасет травяной покров и от песочно-соляной смеси, которая используется в зимний период. В этом году мы планируем на проспекте Ленина осуществить выборку грунта и замену его на новый. Это будет сделано для обустройства газонов вдоль проспекта Ленина», — рассказал Вячеслав Черноус.
Тему городских газонов подняла дендролог Центра развития городской среды Марьяна Ильина. Трава на газонах является природным фильтром, и именно газоны собирают большую часть городской пыли с грязью. К тому же трава, как и деревья, вырабатывает кислород, которого с увеличением количества автомобилей в городе становится все меньше и меньше.
«Надо помнить и о том, что в городах, где много плитки, газоны еще выполняют такую функцию, как повышение влажности и понижение температуры в жаркий период. Плюс у газонов есть и эстетическая функция – на них приятно не только лежать, они также еще и глаз радуют», — отметила дендролог.
Состояние томских газонов большей частью плачевное. К приличным можно отнести только газоны на Ново-Соборной, в Губернаторском квартале, Театральном сквере и Лагерном саду. Большая часть поверхности города, свободного от плитки и асфальта, – это оголенные почвогрунты. «Один из важных моментов, когда мы, жители города, сами ухудшаем ситуацию – это наши субботники. Почему-то сложилась такая традиция – сгребать листву осенью. Таким образом мы обедняем почву тем, что убираем органику», –отметила Марьяна Ильина.
Далее слово взяла инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, кандидат биологических наук, доцент ТГУ, руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская. Проанализировав градостроительный атлас она отметила, что основная масса деревьев расположена у нас по периметру города. На карте внизу мы это хорошо видим. В центре города осталось несколько парков и скверов, а в спальных районах города они практически отсутствуют и жителям негде отдыхать. «Это серьезная проблема для нашего города. Получается, что люди, которые живут у нас на Иркутском тракте, Каштаке, Черемошниках, выезжают отдыхать в центр города. А это пробки, загазованность и так далее. Зеленые зоны должны быть в пешей доступности», — отметила Лариса Куровская.
Те парки, которые есть в центре города, отметила руководитель Томского ландшафтного клуба, не в лучшем состоянии, да и выглядят так себе. Речь идет о Городском саде и Буфф-саде, где деревья и кустарники находятся в ослабленном состоянии, много деревьев, поврежденных болезнями и вредителями, есть деревья, погибшие после обрезки.
Затем Лариса Куровская коротко сформулировала проблемы озеленения города Томска «глазами горожанина».
- Город выглядит неухоженным, старые деревья вырубаются, новые высаживаются молодыми «прутиками».
- Непонятны критерии аварийности деревьев и принятия решения – сносить или не сносить.
Непонятно, по какому принципу ландшафтная комиссия принимает решения.
- Неправильная обрезка деревьев, которая уродует внешний вид города.
- Непонятно, как распределяется бюджет на озеленение. Почему на крупномерные деревья нет денег в бюджете, а на посадку однолетних растений в августе – есть.
- Отсутствует систематический уход за высаженными молодыми деревьями и кустарниками.
- Существующие деревья и кустарники регулярно подвергаются повреждениям во время стрижки травы, уборки снега, проведения строительных и ремонтных работ.
- Отсутствует информация о количестве деревьев в городе и системе замены старых насаждений на новые.
- В городе много засохших деревьев и пней, которые не убирают.
Как представитель экспертного сообщества, Лариса Куровская отметила, что в настоящее время в Томске отсутствуют механизмы, позволяющие иметь своевременный доступ к информации, принимать участие в обсуждении проектов озеленения, в контроле качества работ по посадке, уходу и сносу насаждений. Одной из самых важных проблем руководитель Ландшафтного клуба назвала отсутствие финансирования на проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений и разработку плана реконструкции уличного и внутриквартального озеленения. Полностью презентацию Ларисы Куровской можно посмотреть здесь.
Профессор кафедры ботаники ТГУ Александр Ревушкин отметил, что главная проблема озеленения Томска в том, что площадь озеленения у нас катастрофически мала, по сравнению с другими сибирскими городами. «Даже в Кызыле, в Туве, который находится в полупустынной зоне, где озеленение представляет большие трудности, есть прекрасные парки и зеленые массивы. У нас же все зеленые насаждения сокращаются. Среди причин – очень плотная застройка, старые деревья уничтожаются, новые не садятся. Посмотрите на проспект Фрунзе. За последние несколько лет он лишился и газонов, и деревьев. Напротив «Томсктрансгаза» стояли тополя и ивы, а теперь там сплошная тротуарная плитка. Реконструкция проспекта Кирова привела к тому, что там образовались очень большие общественные пространства. Трамвайная остановка «Томский политехнический» увеличена в 10 раз! Там появилась такая площадь, на которой можно проводить митинги. Мой товарищ назвал это место не «общественное пространство», а «общественное просранство». Потому что там огромное количество голубей, которые все загадили, включая скамейки. Центральная аллея по проспекту Кирова существенно увеличена за счет газонов. Теперь там можно проводить демонстрации с лозунгами и транспарантами. Такая же история и на проспекте Ленина. После перекладывания плитки газоны сократились на 15-20 %», — отметил профессор ТГУ.
Не обошел стороной Александр Ревушкин проблему обрезки деревьев, отметив, что никакие правила у нас не соблюдаются.
Это все равно что делать мне прическу в 20 лет, когда на моей голове может получиться хорошее озеленение. Или сейчас, когда можно голову срубить, и все. С деревьями примерно такая же ситуация, — считает профессор ботаники.
Александр Ревушкин отметил также, что в городе мало многолетних растений, хотя Ботаническим садом ТГУ проведена за последние годы большая работа и изучено порядка 500 видов новых сортов многолетников, которые можно высаживать и на клумбах, и на газонах. «Это будет дешевле, чем каждый год высаживать однолетние растения, за которыми требуется постоянный уход. «У администрации Томска есть такой миф, что можно отчитаться цифрами. Столько-то денег вложили в озеленение, столько-то кустов высадили, столько-то деревьев и т. д. А сколько из них в конечном счете пришли в нормальное состояние и сохранились, никто учета не ведет. И это самая большая проблема», — отметил Александр Ревушкин.
По мнению эксперта, Томску не хватает специализированной структуры, которая бы отвечала за посадку и содержание зеленых насаждений в городе. В других городах такие подразделения при мэрии есть. «Иначе это будет просто затрата денег и отчетность», — резюмировал Ревушкин.
Глава Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров отметил, что его сотрудниками подготовлен перечень пород деревьев, которые хорошо будут чувствовать себя в нашем городе и не будут подмерзать.
В последнее время у нас в озеленении стали использовать тую, и мы видим, что часто выше уровня снега она просто замерзает. Это сорта, не устойчивые к нашим условиям природы. Кроме того, сейчас часто в озеленении используют ель колючую, так называемую «голубую ель». Эти деревья раздают ТСЖ, кадетам, волонтерам, и часто людей не информируют, как правильно сажать. Сейчас мы в городе видим большое количество трупов растений, которые просто неправильно посажены, — говорит Михаил Ямбуров.
Михаил Ямбуров особо отметил, что администрация города должна заранее информировать граждан о сносе или обрезке деревьев, объяснять, зачем это делается. «Мы сами в этом году столкнулись в Ботаническом саду с подобной проблемой. Были вынуждены спилить большое количество аварийных деревьев. Реакция горожан была очень негативная, несмотря на то, что мы рассказывали, что спилили условно говоря 30 деревьев, а посадили порядка 200 деревьев и кустарников», — поделился горьким опытом директор Ботанического сада.
Член Ландшафтного клуба, руководитель объединения «Оазис 21 век» Наталья Неганова озвучила суммы контрактов, которые будут потрачены на 2020 год. «Согласно контрактам, планируют снести и подрезать 1350 деревьев, половину снести и половину подрезать. Посадить порядка 1500 деревьев и 3000 кустарников в 2020 году. Это те цифры, которые всех интересовали в начале встречи. Сумма контрактов составляет 100 млн рублей. Сумма, заложенная на деревья и кустарники, кратно меньше, чем заложенная на однолетники – всего 8 млн рублей», — рассказала Наталья Неганова.
За последние 20 лет, когда у нас менялась собственность «Горзеленхоза», структуры, руководители, все это время деревья старели. В результате мы оказались перед дилеммой – или деревья угрожают людям, или люди деревьям. Налицо огромное противоречие между сохранением экологии и общественной безопасностью. Мы попали в капкан. И из него очень длительный период выхода. В питомниках должны быть подготовлены деревья для массовой замены старых. Наше предложение – делать инвентаризацию по улицам: выявлять деревья под снос и сразу делать проект посадки деревьев. Мы на общественных началах готовы пройти улицу Белинского, снять координаты всех деревьев, сделать их описание и затем подготовить с городом проект озеленения.
По итогам «Зеленой встречи» участники круглого стола направили рекомендации в администрацию Томска на имя мэра Ивана Кляйна и его заместителя Вячеслава Черноуса, главная идея которых – провести инвентаризацию всех зеленых насаждений с участием горожан и разработать план реконструкции зеленой экосистемы Томска. Полная версия резолюции здесь.
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