ЗЕЛЕНЫЕ ВСТРЕЧИ: как избавиться от «трупов растений» в городе

Истории

В Российско-немецком доме состоялся круглый стол «Зеленые встречи» по проблемам озеленения Томска, участниками которого стали Клуб активных горожан, Ландшафтный клуб, ученые ТГУ и представители мэрии.

Поводом для встречи стали жалобы томичей на ухудшение состояния деревьев в городе и регулярную варварскую обрезку зеленых насаждений. Горожане обеспокоены: старые деревья сносят, а новые приживаются плохо. Часто можно слышать недовольство качеством «прутиков», которые появляются на улицах Томска в рамках «формирования комфортной городской среды».

Фото: Дмитрий Беляев

Первой выступала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова, которая курирует в мэрии все работы по сносу старых деревьев, посадке новых и собственно отвечает за зеленый город. Клуб активных горожан попросил городские власти рассказать о планах по озеленению города на ближайшее время. Но что-то пошло не так, и представительница горадминистрации поначалу стала читать лекцию о том, что не надо садить деревья рядом с забором и глубоко закапывать елки.

Чуть позже выяснилось, что это заместитель мэра Вячеслав Черноус попросил Наталью Владимировну заострить внимание именно на правилах посадки деревьев.

Одна из проблем озеленения заключается в том, что 30 % от того, что высадили волонтеры, – это фактически выброшенные впустую и деньги, и время, и силы. У людей нет понятия, как правильно высаживать деревья. После работы волонтеров мы вынуждены просить сотрудников «Зеленстроя», чтобы они заново высаживали или пересаживали деревья, — рассказал Вячеслав Черноус.

При этом, говоря о планах по озеленению города в 2020 году, Вячеслав Черноус сообщил, что в Михайловской роще мэрия предполагает выделить земельный участок, где бы волонтеры могли садить деревья. «Кадетский корпус хочет сделать свою аллею в Михайловской роще, чтобы выпускники каждый год высаживали там именные деревья», — рассказал заместитель мэра. Летом 2019 года голубые ели, посаженные кадетами, выглядели так:

Что касается других планов мэрии по озеленению города, то, как всегда, в приоритете главный проспект города. «Вы, наверное, заметили, что технические тротуары на проспекте Ленина увеличились значительно. Для чего это? Мы столкнулись с проблемой того, что люди ставят автомобили на газонах. За 2019 год около 30 тысяч таких нарушений было зафиксировано и и по ним были выписаны предписания и штрафы. Чтобы хоть как-то защитить газоны, мы сделали технические тротуары. Плюс это спасет травяной покров и от песочно-соляной смеси, которая используется в зимний период. В этом году мы планируем на проспекте Ленина осуществить выборку грунта и замену его на новый. Это будет сделано для обустройства газонов вдоль проспекта Ленина», — рассказал Вячеслав Черноус.

Тему городских газонов подняла дендролог Центра развития городской среды Марьяна Ильина. Трава на газонах является природным фильтром, и именно газоны собирают большую часть городской пыли с грязью. К тому же трава, как и деревья, вырабатывает кислород, которого с увеличением количества автомобилей в городе становится все меньше и меньше.

«Надо помнить и о том, что в городах, где много плитки, газоны еще выполняют такую функцию, как повышение влажности и понижение температуры в жаркий период. Плюс у газонов есть и эстетическая функция – на них приятно не только лежать, они также еще и глаз радуют», — отметила дендролог.

Состояние томских газонов большей частью плачевное. К приличным можно отнести только газоны на Ново-Соборной, в Губернаторском квартале, Театральном сквере и Лагерном саду. Большая часть поверхности города, свободного от плитки и асфальта, – это оголенные почвогрунты. «Один из важных моментов, когда мы, жители города, сами ухудшаем ситуацию – это наши субботники. Почему-то сложилась такая традиция – сгребать листву осенью. Таким образом мы обедняем почву тем, что убираем органику», –отметила Марьяна Ильина.

Фото: ТВ2

Далее слово взяла инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, кандидат биологических наук, доцент ТГУ, руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская. Проанализировав градостроительный атлас она отметила, что основная масса деревьев расположена у нас по периметру города. На карте внизу мы это хорошо видим. В центре города осталось несколько парков и скверов, а в спальных районах города они практически отсутствуют и жителям негде отдыхать. «Это серьезная проблема для нашего города. Получается, что люди, которые живут у нас на Иркутском тракте, Каштаке, Черемошниках, выезжают отдыхать в центр города. А это пробки, загазованность и так далее. Зеленые зоны должны быть в пешей доступности», — отметила Лариса Куровская.

Те парки, которые есть в центре города, отметила руководитель Томского ландшафтного клуба, не в лучшем состоянии, да и выглядят так себе. Речь идет о Городском саде и Буфф-саде, где деревья и кустарники находятся в ослабленном состоянии, много деревьев, поврежденных болезнями и вредителями, есть деревья, погибшие после обрезки.

Затем Лариса Куровская коротко сформулировала проблемы озеленения города Томска «глазами горожанина». Город выглядит неухоженным, старые деревья вырубаются, новые высаживаются молодыми «прутиками». Непонятны критерии аварийности деревьев и принятия решения – сносить или не сносить. Непонятно, по какому принципу ландшафтная комиссия принимает решения. Неправильная обрезка деревьев, которая уродует внешний вид города. Непонятно, как распределяется бюджет на озеленение. Почему на крупномерные деревья нет денег в бюджете, а на посадку однолетних растений в августе – есть. Отсутствует систематический уход за высаженными молодыми деревьями и кустарниками. Существующие деревья и кустарники регулярно подвергаются повреждениям во время стрижки травы, уборки снега, проведения строительных и ремонтных работ. Отсутствует информация о количестве деревьев в городе и системе замены старых насаждений на новые. В городе много засохших деревьев и пней, которые не убирают.

Как представитель экспертного сообщества, Лариса Куровская отметила, что в настоящее время в Томске отсутствуют механизмы, позволяющие иметь своевременный доступ к информации, принимать участие в обсуждении проектов озеленения, в контроле качества работ по посадке, уходу и сносу насаждений. Одной из самых важных проблем руководитель Ландшафтного клуба назвала отсутствие финансирования на проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений и разработку плана реконструкции уличного и внутриквартального озеленения. Полностью презентацию Ларисы Куровской можно посмотреть здесь.

Профессор кафедры ботаники ТГУ Александр Ревушкин отметил, что главная проблема озеленения Томска в том, что площадь озеленения у нас катастрофически мала, по сравнению с другими сибирскими городами. «Даже в Кызыле, в Туве, который находится в полупустынной зоне, где озеленение представляет большие трудности, есть прекрасные парки и зеленые массивы. У нас же все зеленые насаждения сокращаются. Среди причин – очень плотная застройка, старые деревья уничтожаются, новые не садятся. Посмотрите на проспект Фрунзе. За последние несколько лет он лишился и газонов, и деревьев. Напротив «Томсктрансгаза» стояли тополя и ивы, а теперь там сплошная тротуарная плитка. Реконструкция проспекта Кирова привела к тому, что там образовались очень большие общественные пространства. Трамвайная остановка «Томский политехнический» увеличена в 10 раз! Там появилась такая площадь, на которой можно проводить митинги. Мой товарищ назвал это место не «общественное пространство», а «общественное просранство». Потому что там огромное количество голубей, которые все загадили, включая скамейки. Центральная аллея по проспекту Кирова существенно увеличена за счет газонов. Теперь там можно проводить демонстрации с лозунгами и транспарантами. Такая же история и на проспекте Ленина. После перекладывания плитки газоны сократились на 15-20 %», — отметил профессор ТГУ.

Не обошел стороной Александр Ревушкин проблему обрезки деревьев, отметив, что никакие правила у нас не соблюдаются.

Это все равно что делать мне прическу в 20 лет, когда на моей голове может получиться хорошее озеленение. Или сейчас, когда можно голову срубить, и все. С деревьями примерно такая же ситуация, — считает профессор ботаники.

Александр Ревушкин отметил также, что в городе мало многолетних растений, хотя Ботаническим садом ТГУ проведена за последние годы большая работа и изучено порядка 500 видов новых сортов многолетников, которые можно высаживать и на клумбах, и на газонах. «Это будет дешевле, чем каждый год высаживать однолетние растения, за которыми требуется постоянный уход. «У администрации Томска есть такой миф, что можно отчитаться цифрами. Столько-то денег вложили в озеленение, столько-то кустов высадили, столько-то деревьев и т. д. А сколько из них в конечном счете пришли в нормальное состояние и сохранились, никто учета не ведет. И это самая большая проблема», — отметил Александр Ревушкин.

По мнению эксперта, Томску не хватает специализированной структуры, которая бы отвечала за посадку и содержание зеленых насаждений в городе. В других городах такие подразделения при мэрии есть. «Иначе это будет просто затрата денег и отчетность», — резюмировал Ревушкин.

Фото: ТВ2

Глава Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров отметил, что его сотрудниками подготовлен перечень пород деревьев, которые хорошо будут чувствовать себя в нашем городе и не будут подмерзать.

В последнее время у нас в озеленении стали использовать тую, и мы видим, что часто выше уровня снега она просто замерзает. Это сорта, не устойчивые к нашим условиям природы. Кроме того, сейчас часто в озеленении используют ель колючую, так называемую «голубую ель». Эти деревья раздают ТСЖ, кадетам, волонтерам, и часто людей не информируют, как правильно сажать. Сейчас мы в городе видим большое количество трупов растений, которые просто неправильно посажены, — говорит Михаил Ямбуров.

Михаил Ямбуров особо отметил, что администрация города должна заранее информировать граждан о сносе или обрезке деревьев, объяснять, зачем это делается. «Мы сами в этом году столкнулись в Ботаническом саду с подобной проблемой. Были вынуждены спилить большое количество аварийных деревьев. Реакция горожан была очень негативная, несмотря на то, что мы рассказывали, что спилили условно говоря 30 деревьев, а посадили порядка 200 деревьев и кустарников», — поделился горьким опытом директор Ботанического сада.

Член Ландшафтного клуба, руководитель объединения «Оазис 21 век» Наталья Неганова озвучила суммы контрактов, которые будут потрачены на 2020 год. «Согласно контрактам, планируют снести и подрезать 1350 деревьев, половину снести и половину подрезать. Посадить порядка 1500 деревьев и 3000 кустарников в 2020 году. Это те цифры, которые всех интересовали в начале встречи. Сумма контрактов составляет 100 млн рублей. Сумма, заложенная на деревья и кустарники, кратно меньше, чем заложенная на однолетники – всего 8 млн рублей», — рассказала Наталья Неганова.

За последние 20 лет, когда у нас менялась собственность «Горзеленхоза», структуры, руководители, все это время деревья старели. В результате мы оказались перед дилеммой – или деревья угрожают людям, или люди деревьям. Налицо огромное противоречие между сохранением экологии и общественной безопасностью. Мы попали в капкан. И из него очень длительный период выхода. В питомниках должны быть подготовлены деревья для массовой замены старых. Наше предложение – делать инвентаризацию по улицам: выявлять деревья под снос и сразу делать проект посадки деревьев. Мы на общественных началах готовы пройти улицу Белинского, снять координаты всех деревьев, сделать их описание и затем подготовить с городом проект озеленения.