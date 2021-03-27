— Пусть я не врач, а провизор, но я вообще противница всех химико-терапевтических средств, не то что противница, не могу, конечно, говорить так во всеуслышание, но я сама стараюсь этого никогда не пить. Я училась сначала в училище, потом в институте, нас учили, что всякое лекарство — яд, но не всякий яд лекарство. Поэтому лекарства только в крайних случаях.Просто здоровое питание куда лучше.
— Может быть, это психологическая установка людей, которые к вам приходят, платят за эти средства, верят что это средство эффективно?
— Верить необходимо вообще во все. Чем бы ты ни пытался лечиться. Это не установка, а вера помогает.
— Без веры тоже действует?
— Кто не верит, кто не хочет, тот не ест "Гербалайф".
— А от чего гарантировано не может помочь "Гербалайф"?
— Дело в том что это ведь не лекарство, вы забываете главное, он ничего не лечит, это продукт питания. Для нашего человека, в наших условиях, конечно, имеет преимущество это питание для ленивых. Любая диета требует определенных усилий воли, а тут купил и ешь два раза в день, и эффект тот же самый. И при этом не нужно заниматься спортом, обливаться водой, хорошо если ты и это делаешь.
— А если дело в том, что я заплатил 135 долларов, большие для меня деньги, мне тогда хочется выполнять все предписания, в частности вовремя заниматься физкультурой?
— Попробуйте. А, может, вы и правы. заплатили деньги тоже к чему-то обязывает. Когда я полтора года назад начала этим заниматься, ездила на школу в Новосибирск, там, знаете голимая психология. Нам говорили: никогда не дарите продукт — человек пока деньги не заплатил, он не поймет. В шкафу где-нибудь будет храниться, а другой человек с удовольствием примет, поэтому, да, это психологически играет роль.