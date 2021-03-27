— Как вам кажется, те изменения, которые сейчас происходят, меняют ли кардинально систему, которая была построена на том чтобы поставить человека на его рабочее место и там прикрыться со всех сторон: мы не виноваты, никто не виноват, мы ни за что не отвечаем, вот тебе 2 рубля и ни в чем себе не отказывай?



— Я буду говорить вещи достаточно крамольные, со мной многие не согласятся, но кардинально эта система сейчас не меняется. Да, появились платные больницы, в которых условия гораздо лучше чем, скажем так, в больницах муниципальных, да, там вроде и отношение к больному другое, но согласитесь их не так уж и много. А что касается основной массы, то сейчас мы переходим на страховую медицину. Это достижение в каких-то моментах. Но в основном я не считаю это достижением, и я сейчас скажу почему. Система обязательного медицинского страхования была принята в западных странах, но она не оправдала своего доверия и от нее там потихонечку отказываются, мы опять решили все проверить на себе, и для ведения больных поэтому обязательному медицинскому страхованию сейчас разработаны так называемые медико-экономические стандарты, в которых четко написано как нужно обследовать, как, чем, как долго нужно лечить больного с этими заболеваниям. В этом медико-экономическом стандарте написано, что при такой-то болезни больной должен находиться в стационаре столько-то дней и ни днем меньше, ни днем больше. Столько дней, для того чтобы подтвердить диагноз, и должны быть проведены вот эти обследования: их там перечислено 5 штук — вот именно столько — никак иначе. Если врач захочет сделать ему какое-то дополнительное обследование, он будет обосновывать каким-то образом, чтобы не выйти из этого медико-экономического стандарта. И точно так же выписывают препараты для лечения, и ни больше ни меньше. Как по-вашему отличается кардинально от того что у нас при советской системе было? На мой взгляд нет.





