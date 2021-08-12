«В понедельник утром в продаже в ТДСК находилась, если не ошибаюсь, одна квартира, такого еще никогда не было. В целом на рынке минимальное количество предложений. Второй фактор, поддерживающий рост цен, — низкая маржинальность рынка. Любой региональный рынок недвижимости — низкомаржинальный, за исключением Краснодарского края и Калининградской области. О чем это говорит? В случае снижения спроса застройщик не может просто взять и снизить цены, он идет другими путями, потому что никто не будет торговать в убыток», — объясняет Борис Черников.



В 2020 и 2021 году ТДСК удавалось сдерживать темпы роста цен на свое жилье, но гарантий, что цены не вырастут и дальше, нет.



«Томский рынок в целом по темпу прироста цены значительно обогнал ТДСК в 2020 и 2021 году. Разница составила 8%. Почему? Основа роста — увеличение себестоимости квадратного метра жилья. ТДСК в 2018 году перешла на реализацию только готового жилья. В 2020 и 2021 годах мы продавали жилье, построенное по ценам 2019 года, за счет этого удалось обуздать цены, они оказались ниже рынка. Исходя из того, что производственный цикл ТДСК, начиная от свайного поля и заканчивая передачей ключей, составляет год-полтора, мы приходим к тому, что последующие объекты будут продаваться с учетом новой себестоимости за квадратный метр жилья. Цены скорректируются с учетом ее удорожания», — говорит аналитик. Остановить этот процесс сложно, так как основная часть строительных материалов растет в цене».



