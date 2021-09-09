«Томскому пиву» 145 лет. Факты из истории старейшего предприятия города

«Томское пиво» — одно из крупнейших предприятий города. В последнее время о заводе говорят особенно часто. Многие опасаются, что предприятие закроется или будет кому-то продано. 9 сентября заводу исполняется 145 лет со дня его основания. Прошлое, настоящее и будущее завода — в материале ТВ2.

«Платить в доход города ежегодно по сто рублей»

История пивоварения в Томске восходит к 17 веку. Однако все изменилось в 1876 году, когда прусский поданный Карл Крюгер взял в аренду участок земли под строительство пивоваренного завода. 11 августа Томская городская Дума постановила выделить «места земли для устройства пивоваренного завода в арендное содержание пивоваренному мастеру Карлу Крюгеру сроком на 10 лет, с платой в доход города ежегодно по 100 рублей». 9 сентября Карл Крюгер заложил первый камень фундамента пивоваренного завода, начав строительство. Эта дата и считается датой основания предприятия.

основатель завода Карл Крюгер

Строительство завода и установка оборудования шли быстрыми темпами. Первая пивоварня Карла Крюгера представляла собой предприятие полукустарного типа, выпускающее небольшие объемы продукции, на котором работало всего четыре человека. Крюгер строил планы по расширению завода, вел переговоры о закупке нового оборудования... Но через восемь лет случился вынужденный переезд: началось строительство университета, арендованная у города земля попадала в эту зону. В начале 1884 года Карл Крюгер купил пустовавший земельный участок на Московском тракте. Место выбиралось специальное: тракт и переправа через Томь должны были облегчить сбыт продукции и подвоз сырья, а углубившись в гору, можно было устроить идеальные помещения для брожения и хранения пива. Новый завод был открыт 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1884 года. В сентябре 1890 года Карл Крюгер передал завод в арендное содержание своему племяннику Роберту Крюгеру сроком на 5 лет. Конкуренцию на местном рынке пива Роберт Крюгер решил преодолевать с помощью технического перевооружения: завод перешел с огневой тяги на паровую, там появился пастеризационный аппарат. Мощность завода достигла до 50 тысяч ведер в год. Сорта пива на заводе Крюгера производились разнообразные: «Баварское», «Венское», «Богемское», «Пильзенское», «Бок-Бир», «Экспорт», «Гамбринус», «Царское», «Козел», «Портер», «Кабинетное», «Белое», «Зимнее», «Летнее», «Эль», «Черное бархатное», «Мюнхенское», «Империал».

Запрет на продажу пива и конец эпохи Крюгеров

1914 год стал тяжелым для завода. Роберт Крюгер уехал из России в 1914 году на лечение, но из-за войны вернуться не смог. А 23 августа Государственный совет Российской империи «воспретил продажу вина, спирта и водочных изделий для местного потребления, вплоть до окончания военного времени». Пиво также попало в список запрещенных продуктов. Александра Крюгер, как могла, боролась за жизнь пивоварни. Для того чтобы не остановить производство на заводе, стали производить кофейный ячменный напиток до 400 пудов в месяц. Лишь 10 ноября 1916 года запрет был отменен и завод вновь заработал. Однако испытания только начинались. Революция, Гражданская война... К концу 1920 года все пивоваренные заводы Томска перешли под полный контроль зарождающегося Советского государства. После чего все пивоварни, за исключением завода Крюгера, были перепрофилированы на производство другой продукции. Сын Роберта, Макс Крюгер, боролся за семейное дело. Семья Крюгеров управляла уже национализированным заводом до 1926 года. Сын Роберта Макс даже предпринимал попытки вернуть фамильную собственность, но в советской республике это было невозможно. В конце концов, семья основателей «Томского пива» переехала на историческую родину.

Как «Венское» стало «Жигулевским»

После национализации бывший завод Крюгера стал называться «Томский государственный пивоваренный завод №1». Заводу требовалась реконструкция, ощущался острый дефицит лагерных чанов и транспортных бочек. Однако продолжалось производство пива, солода, безалкогольных напитков. В январе 1937 года Росглавпиво запретило выпускать пиво под прежними названиями. В результате «Венское», выпускаемое на заводе Крюгера, превратилось в «Жигулевское», «Пильзенское» — в «Русское», а «Мюнхенское» стало «Украинским». Перед войной в ассортименте появилось пиво «Бархатное». Тогда же, перед войной, была проведена и небольшая реконструкция, в результате мощность завода возросла до 600 тыс. дкл пива в год. Во время войны завод не прекращал своей деятельности — пиво, как «жидкий хлеб», было необходимо раненым и рабочим, занятым на военных заводах. Завод обеспечивал госпитали и лечебные учреждения города пивными дрожжами, солодом, из которого варили кашу и пивом. А на самом заводе был оборудован госпиталь.

После войны завод работал на пределе возможностей. В первой половине 50-х годов заводом производились: «Жигулевское», «Рижское», «Украинское», «Мартовское», «Бархатное». Было ясно: заводу нужна глобальная модернизация, но на заводе лишь частично меняли оборудование. К началу 1985 года Томский пивзавод располагал оборудованием, рассчитанным на производство 2 млн. дкл. пива в год. Цех безалкогольных напитков мог выпускать до 1 млн. продукции ежегодно. Планам по дальнейшему наращиванию производства пива помешала развернувшаяся в 1985 году антиалкогольная кампания, известная в народе, как «сухой закон». Тогда заводу запретили торговлю разливным пивом — бутылки завод мог разливать не более 35% от производимых объемов. В результате почти месячный запас готового пива закис и был слит в канализацию. Выжить завод смог благодаря производству прохладительных напитков.

Возрождение в 90-ые

В апреле 1994 года завод приватизировали. В 1997 году началась реконструкция, процесс модернизации продолжался до 2003 года. Так в 2001 году на «Томском пиве» был введен в эксплуатацию новый современный варочный порядок производства немецкой фирмы «Huppmann». Производительность варочного отделения выросла с 2 до 10 млн. дкл. пива в год, стало возможным давать до 12 варок в сутки, что в 10 раз больше, чем до модернизации.

Тот самый «Крюгер»

Впервые пиво «Крюгер» появилось на прилавках томских магазинов в 1995 году. К концу 1999 года – марка «Крюгер» насчитывала уже восемь наименований сортов, но работа над поиском того самого рецепта не прекращалась. В июле 2012 года в историческом центре Томска, при рытье котлова, экскаватор вместе с грунтом поднял бутылку из толстого зелено-коричневого стекла. Бутылка была запечатана корковой пробкой и фольгой, на которой сохранилась надпись «Крюгеръ». Так маркировал свою продукцию основатель предприятия Карл Крюгер, а значит, что это пиво было выпущено в период с 1884 по 1890 год.

Перед специалистами предприятия была поставлена задача расшифровать рецептуру и воссоздать рецепт пива Крюгера. К работе был привлечен эксперт-пивовар Хуберт Ауингер. По архивным данным были установлены сорта и характеристики солода и хмеля, закупаемые Крюгером в ХIХ веке, а также подобрана раса дрожжей, которая использовалась в тот период времени. Так было выпущено пиво «Богемское. Рецепт 1884 года» с характеристиками, максимально приближенными к оригиналу. Сейчас томская продукция экспортируется в 50 регионов России и другие страны. Продукция «Томского пива» занимает около 1 % рынка пива России, 7 % рынка Сибири.

А что сейчас...

В 2013 году Ивана Кляйна избрали мэром города Томска. Гендиректором «Томского пива» стала его жена, Галина Кляйн. За это время «Томское пиво» не раз становилось крупнейшим спонсором проводимых в городе мероприятий. Фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск», День молодежи, День томича и маленького томича, традиционные фейерверки три раза в год. Кроме того на деньги «Томского пива» был построен «Фонтан молодости» в сквере Студотрядов, проведено благоустройство Ново-Соборной, восстановлена арка в Горсаду. В этом году на средства «Томского пива» открыли две стелы «Город трудовой доблести» в Лагерном саду. Неудивительно, что в феврале 2019 года Галина Кляйн была удостоена звания «Меценат города Томска». По данным компании, за пять лет на благоустройство общественных пространств и другие городские проекты было пожертвовано более 250 миллионов рублей.