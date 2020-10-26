Защитят ли маски от ковида? Ответы на частые вопросы о масочном режиме

Истории

В редакцию ТВ2 продолжают поступать вопросы об обязательном ношении масок. Некоторые и вообще считают, что предложение носить маску носит рекомендательный, а не обязательный характер и юридически нигде не закреплено.

Разбираемся.

Почему мы ходим в масках?

Масочный режим губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел еще в мае. Он внес изменения в распоряжение № 156 от 18 марта 2020. Это то самое распоряжение, в котором говорится о введение режима повышенной готовности на территории региона.

А у губернатора есть такие полномочия? Мы точно обязаны соблюдать это распоряжение?

Да, есть. В апреле, когда пандемия только набирала обороты, были приняты поправки в Федеральный закон №68. Так в статье 11, пункт 1, подпункт ф, говорится, что:

«с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 настоящего Федерального закона».

Режим повышенной готовности на территории Томской области, как говорилось выше, введен. Поэтому и требования губернатора являются обязательными для всех.

Какое наказание ждет за отказ надевать маску?

За нарушение масочного режима могут штрафовать и физических, и юридических лиц.

Так, нарушение режима попадает под административное наказание по статье 20.6.1 КоАП. Она звучит как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».

По части 1 статьи грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В Томске полиция задержала женщину без маски. Это законно?

Смотрите, если вы находитесь без маски, к вам подходят полицейские, просят ее надеть, а вы отказываетесь, то эти действия формально классифицируются по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Наказание — штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

А если у меня астма, я могу не надевать маску?

Нет, вы тоже должны ее надеть. Замгубернатора Иван Деев, защитивший кандидатскую работу по теме, связанной с астмой, рассказывал, что нет медицинских противопоказаний ношения масок.

«Я иногда обсуждаю это тему, в том числе и с бывшими пациентами, которые мне говорят, что вот, у меня астма, мне неудобно носить маску. Противопоказаний не существует. Нужно всегда носить маску, особенно, если человек имеет хронические заболевания органов дыхания. Поверьте мне: маска — гораздо более простое решение, нежели последствия, которые вызывает коронавирусная инфекция», — отмечал Деев в прямом эфире.



А маски вообще помогают?

Помогают. Установлено, что вирус развивается в носу, поэтому он должен закрыт у вас и у тех, кто вас окружает.

«Если здоровый человек в маске, а рядом больной без маски - риск заражения 70%. Если больной человек в маске — вероятность заражения снижается до 15 %. Если, к примеру, в маршрутке все пассажиры будут в масках — вероятность заражения падает до 1 %. Если в магазине все в масках, а, допустим, два человека без маски, то опасность представляют именно эти два человека»,– говорил Иван Деев.

Так это Деев говорит. ВОЗ же давал другие рекомендации.

Да, в начале пандемии ВОЗ говорила, что медицинская маска не требуется здоровым людям. Но уже в июне ВОЗ поменяла точку зрения. «В свете новых обстоятельств» глава организации Тедрос Гебреисус рекомендовал правительствам всех стран «призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение [коронавируса] и трудно соблюдать физическую дистанцию».

Рекомендации ВОЗ пишет специальная группа, заседания которой проходят не реже раза в неделю. Участники группы изучают огромное число исследований, публикующихся в медицинских изданиях (в последней брошюре, посвященной ношению масок, приведены ссылки на 80 разных публикаций.

Инфекционист Калифорнийского университета Сан-Франциско Джордж Резерфорд уверен, что мягкие рекомендации были ошибкой и надо было сразу объявить людям, что ношение масок строго необходимо.

И все-таки насколько эффективны маски?

Есть несколько типов исследований эффективности масок. В одних проводятся эксперименты с барьерными свойствами: в сторону маски распыляют капли жидкости и проверяют заградительные свойства. Такие опыты показали, что при произнесении обычной фразы человек создает облако из сотен капель слюны разного размера (от 20 до 500 мкм; диаметр человеческого волоса — 50 мкм) — и почти все они блокируются, если рот накрыть влажной марлей.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Health Affairs, сравнивались темпы роста COVID-19 до и после введения обязательного ношения масок в 15 штатах США и округе Колумбия. Выяснилось, что требование носить маски привело к замедлению ежедневных темпов роста COVID-19. В первые пять дней после указа дневные темпы роста замедлились на 0,9 процентных пункта, через три недели дневной темп роста замедлился на два процентных пункта.

Было также исследование смертности от коронавируса в 198 странах. Оно показало, что летальных случаев меньше в странах, где ношение масок является культурной нормой (в основном, в Азии) или строгим требованием государства.

Как носить?

Правила использования защитных медицинских масок просты:

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх.

Внешняя сторона маски обычно окрашена. Расположите ее от себя.

Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа.