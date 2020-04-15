Зарплаты врачей, средства защиты и количество ИВЛ: отвечает облздрав

Истории

​Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 15 в Томской области. Один томич находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Первый случай COVID-19 в Томске выявили 18 марта. За это время накопилось много вопросов: как лечат от коронавируса в Томской области, как будут платить зарплаты врачам, какие средства защиты есть у медиков и сколько рабочих ИВЛ в Томске. Публикуем ответы на вопросы редакции ТВ2 томского облздрава.

Фото: обладминистрация

Томские медики, сообщает нам руководство облздрава, при лечении от коронавирусной инфекции пользуются временными методическими рекомендациями Минздрава, документами департамента здравоохранения Томской области и нормативными актами Роспотребнадзора. Томские руководители больниц, где лечат от коронавируса, анестезиолог, пульмонолог, эпидемиолог и врачи-инфекционисты на «постоянной основе» совещаются с Министерством здравоохранения по видеосвязи. А медработники на своих рабочих местах могут пройти онлайн-курсы для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Лев Мучник

На вопрос, какие именно планируются закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) врачей, в каком количестве и сколько денег выделили на покупку, облздрав ответил в общих чертах.

«Медицинским организациям выделены дополнительные финансовые средства на приобретение костюмов биологической защиты, перчаток, масок и т. д.», — отметили в облздраве.

ТВ2: Планируете закупки средств защиты для врачей? Какие? В каком количестве? Облздрав: Оборудование, расходные материалы будут приобретаться медицинскими организациями самостоятельно.

ТВ2: Какие сейчас есть средства защиты у врачей в поликлиниках и больницах Томской области? И в каком количестве?​ Облздрав: Медорганизации обеспечены необходимыми изделиями для работы в условиях новой коронавирусной инфекцией​.

ТВ2: В чем врачи ходят в инфекционном отделении? Облздрав: Медперсонал в инфекционных отделениях Томской области работает в специализированных средствах защиты (в масках, респираторах, перчатках, халатах и костюмах биологической защиты).

Фото: обладминистрация

Как сообщает облздрав, в Томской области 466 работающих аппаратов ИВЛ.

«В ближайшее время закупят дополнительное оборудование за счет 156 млн рублей, выделенных дополнительно из федерального бюджета».

ТВ2: Как врачам будет выплачиваться заработная плата в период самоизоляции в Томской области? Есть доплаты к основной зарплате? Облздрав: В соответствии с указом президента от 25.03.2020 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» введение нерабочих дней не распространяется на медорганизации и аптеки.

Фото: обладминистрация

Также нам сообщили, что пациентов с коронавирусной инфекцией в Томске лечат в горбольнице № 3, детской больнице им. Сибирцева. Медсанчасть № 2 специально перепрофилировали для госпитализации пациентов с COVID-19. Туда же будут отправлять пациентов с респираторными заболеваниями, которые протекают в тяжелой форме. Госпиталь медсанчасти № 2 рассчитан на 350 коек.

Фото: обладминистрация

«В госпиталь будут отправлять и пациентов из зоны риска в возрасте 60+, и тех, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания. Все койки оснащены точками подачи кислорода, а в палатах интенсивной терапии стоят ИВЛ».

По данным системы Фокус.контур, медсанчасть № 2 заключила с томскими колониями контракты на сумму больше семи миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. В договоре с ЛИУ-1 осужденные должны изготовить тканевые маски. В остальных договорах указаны средства защиты без каких-либо уточнений.

ТВ2: Как происходит утилизация отходов после коронавирусных пациентов? Облздрав: Утилизация отходов класса «В» осуществляется в инсинераторе (прим. редакции – установка для термического уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов) Томского фтизиопульмонологического медицинского центра.

ТВ2: Врачи в горбольнице № 3 живут с пациентами в одном здании и не ходят домой? В Екатеринбурге, Красноярске и Москве для врачей-инфекционистов обеспечили быт в отделениях. А в Томске и Северске как?



Облздрав: В городской клинической больнице № 3 персонал в инфекционном отделении не проживает в учреждении. Структура, планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологических процессов и исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.



Как рассказали ТВ2, всех медработников, которые рискуют заразиться коронавирусной инфекцией, тестируют на COVID-19 еженедельно.