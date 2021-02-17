«Зарплата и.о. мэра не должна больше, чем вдвое, превышать зарплату его подчиненных»

Истории

Игорь Лютаев – независимый депутат Думы города Томска, эколог, директор Некоммерческого партнерства «Центр организации работ и услуг природоохранного назначения». А еще Игорь Лютаев – депутат, который никогда не молчит на Думе и может задать неудобные вопросы. Как собственно было при голосовании за повышение зарплаты за исполнение обязанностей мэра Михаилу Ратнеру. Об этом и не только мы говорили в прямом эфире Инстаграма ТВ2. Расшифровку этого интервью читайте ниже.

Фото: ТВ2

— Игорь, давайте начнем с вашей профессиональной деятельности. Вы эколог и директор Некоммерческого партнерства «Центр организации работ и услуг природоохранного назначения». В нескольких словах поясните, что это за организация, чем она занимается. — Спасибо, что пригласили в эфир, и я очень рад, что ТВ2 до сих пор существует, и надеюсь, что вы будете жить долго и независимая журналистика у нас не умрет. «Центр организации работ и услуг природоохранного назначения» занимается разработкой природоохранной документации и реализацией различных природоохранных проектов. Мы занимаемся внедрением ресурсосберегающих технологий либо готовим документы, которые упрощают жизнь природопользователям, например, рекомендации по сокращению выбросов. Это узкоспециализированное направление. Поскольку мы некоммерческое партнерство, то у нас много проектов связано с научной деятельностью. Мы изучаем птиц, занимаемся орнитологией. В свое время мы делали звуковые стенды птиц в Игуменском парке, чтобы люди могли различать их голоса.

— В справке о вас на сайте Думы прочитала, что с 2018 года и по настоящее время вы общественный активист, отстаивающий права граждан и борющийся с самозахватом парковок. Поясните, что значит самозахват парковок, и есть ли примеры, когда вам удалось отстоять права граждан? — Иногда в нашем городе мы наблюдаем такую картину, когда некоторые люди считают возможным присвоить себе то, что принадлежит всем. Такая ситуация была на Нахимова, когда компания Газпромнефть-Восток решила отгородить с двух сторон шлагбаумами себе парковку. Хотя там был тротуар, по которому ходили люди. Когда я приехал туда в первый раз и сказал, что так делать нельзя, то меня просто спустили с лестницы. Я ставил свою машину специально на место генерального директора компании, и тут же выбегала охрана и махала на меня руками. Но тем не менее удалось убрать эти шлагбаумы.

— Как вам удалось этого добиться? Вы обращались в суд? — Прежде всего помогло освещение этой проблемы. Хочу специально сделать акцент на том, что любая гражданская активность должна обязательно быть на слуху. Это влияние на общество, которое все слышит. Ведение своего блога, конечно, это не единственный фактор. У меня в ютубе есть свой блог «Депутат Лютаев». И, конечно, это обращения во всевозможные структуры. В итоге убрать шлагбаумы мне помогла администрация Томска. Сотрудничество с ГИБДД не было столь успешным.

— Раз мы уже заговорили про самозахват общественных пространств, то меня дико возмущает парковка, обнесенная забором, у Дворца зрелищ и спорта. Как вы думаете, можно от этого забора как-то избавиться? — Я думаю, что это не так-то просто. Скорее всего, каким-то путем они смогли приватизировать это пространство. Действительно, очень высокий забор, который мешает нашему комфорту. Я сам часто гулял там с детьми и тоже обращал на него внимание. Видимо, люди решили так зафиксировать свое владение этой территорией.

— Да, люди пишут нам, что их тоже бесит забор рядом с Дворцом зрелищ и спорта и что в самом Дворце должен быть спорт, а не барахолка.

Фото: 2ГИС

— Давайте продолжим разговор про парковки, вернее, про нормативы на парковочные места. Это сейчас одна из самых обсуждаемых городских тем. Для тех, кто не в курсе проблемы, вы могли бы коротко рассказать историю этого вопроса? — Действительно, в настоящий момент поступили предложения в Думу города Томска по снижению норматива. Сейчас положено: одна квартира – одно парковочное место. Предлагают изменить: на 100 квадратных метров – одна парковка. Конечно, это мало. Я сам сейчас живу в доме, который строился по нормативу 100 квадратов – одна парковка, и чувствую, что всем сейчас не хватает места. Когда дом был новый, два с половиной года назад, проблем с парковкой не было. Сейчас, если приезжаешь поздно, то невозможно найти места. Люди паркуются на тротуарах, газонах и даже детских площадках. Некоторые даже на лестницу пытаются заехать. Я не знаю, чем они руководствуются, но я считаю, что это недопустимо.

Но, с другой стороны, я думаю, что неправильно и штрафовать людей за то, что им негде поставить свой автомобиль. Чем больше мы превращаемся в полицейское государство и не думаем про общественный комфорт, тем хуже для всех.

— Подождите, вы эколог и считаете, что не надо штрафовать тех, кто паркуется на газонах? — Я против того, чтобы штрафовать людей за то, что у них нет возможности поставить машину рядом со своим домом. На газонах неправильно парковаться, и это аксиома.

— Т.е. вы за то, чтобы сохранить норматив одна машина – одна парковка? — Да, мы выезжали с депутатами в микрорайон Радонежский, встречались с представителями ТОСа и еще раз убедились, что норматив нужно сохранить. Нам очень часто льют в уши, что надо строить как можно больше, что нужно отчитываться новыми квадратными метрами перед Москвой, что мы просто обязаны давать больше и больше жилья. Поэтому и нужно снизить этот норматив, чтобы на небольшом пространстве можно было натыкать как можно больше свечек. Я против этого, потому что это не улучшает наши условия проживания, а ухудшает городской микроклимат. Если этот вопрос дойдет до голосования на Думе, то я проголосую против.

И я не согласен, что норматив одна квартира — одна парковка сильно влияет на себестоимость жилья. Асфальтирование территории рядом с домом – это не какие-то бешеные деньги. С учетом того, как сейчас взлетели цены на недвижимость, для застройщика это просто копейки. Еще в 2018 году можно было найти новостройку за 45 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас уже продают новые квартиры по 80 тысяч за квадратный метр.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте Игоря Лютаева

— Ваше мнение, каким должен быть норматив и как решать проблему с парковками в центре города, где уже все застроено и норматив не соблюден? — Конечно, проблема есть и по щелчку ее не решить. Я против того, чтобы решать эту проблему за счет сокращения газонов. Подземные парковки, как в других развитых странах – это мечты, и они нам не по карману. Есть предложения ограничить парковку в городе платой за нее. Я скептически отношусь к этой идее, потому что мы все платим налоги, за бензин, в который тоже включены государственные сборы, и почему еще раз мы должны платить за общественное место в городе. Простого решения этой проблемы нет.

— В ВК читала отчет о вашей депутатской работе за последнюю неделю. Там вы пишете про встречу депутатов с жителями ул. Большая Подгорная, по запланированной застройке многоквартирными домами бывшей зоны рекреации. Вроде бы депутаты разрешили на этом месте уже многоэтажную застройку, в чем проблема? — Жители сами проявили инициативу, сознательность, и тут лучше поздно, чем никогда. Они проявили свою гражданскую позицию и пригласили депутатов. Я, конечно, не мог не откликнуться, потому что я как эколог просто кричал, что нельзя отдавать рекреационную зону под многоэтажное строительство. У нас и так зон рекреации в городе мало. Да, там сейчас болото. Но это мы, представители истинной власти, позволили администрации города не благоустраивать этот участок. Можно сказать, что раз участок заброшенный, то давайте быстренько тут все засыплем, понастроим высоток, добавим детский садик, и все будет хорошо. Но я не согласен, голосовал против и поэтому решил встретиться с людьми, которым тоже не нравится это решение Думы города Томска.



Фото: с личной страницы во ВКонтакте Игоря Лютаева

— Еще прочитала в вашем отчете про предложение присвоить имя Егора Кузьмича Лигачева коммунальному мосту Томска. Вы пишете, что, может быть, тогда удастся получить финансирование на его капитальный ремонт. Первый вопрос: почему мост? Нет новых улиц в городе, чтобы назвать их в честь Лигачева? А второй: что, есть проблемы с выбиванием денег на ремонт моста? — Мне кажется, что проблема с коммунальным мостом каждый год усугубляется, и надо было как-то обратить на нее внимание. Что касается новых улиц, то они появляются на окраинах города и даже за пределами города, как Южные ворота и Северный парк.

— Но, может быть, переименовать какие-то революционные улицы, следуя учению Конфуция «о необходимости исправления имен»? — К вопросу переименования улиц надо относится тоже очень осторожно. Переименовывать улицу «10 лет Октября» где-то на отшибе нет смысла, потому что это несоизмеримо с личностью Егора Лигачева, а если переименовывать большую улицу в центре города, то представляете, какие это вызовет трудности? Нужно будет переоформлять документы людям, которые там живут, организациям и так далее. Названия улиц связаны с историей, и не надо их трогать.

— Зачем нам сейчас улица Ленина, если все сейчас осуждают октябрьский революционный переворот и для большинства людей Владимир Ильич, скорее, антигерой, чем герой. В свое время многие поддержали идею ректора СибГМУ о переименовании проспекта Ленина в проспект Университетский, но, увы, тогда не хватило политической воли, чтобы сделать это. — Обратитесь с этой идеей к своему депутату. Возвращаясь к мосту. Это важный стратегический объект, который требует ремонта, и, возможно, имя Лигачева нам в этом поможет.

— Да, сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Игорь Шатурный сказал, что проект реконструкции моста прошел госэкспертизу и капитальный ремонт начнется летом этого года. — Каждый год администрация Томской области заявляет о каких-то больших проектах, и каждый год из-за отсутствия финансирования они откладываются на следующий год. Я верю, что на этот раз с мостом у нас все получится. Это главный мост, и случись, что рухнет он, не дай Бог, конечно, мы окажемся закрытыми в нашем городе. Северский мост далеко, а третий мост еще не построили.

— Раз вы уже сами заговорили про третий мост, то хочу узнать ваше мнение – нужен ли он Томску? Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает, что левобережная дорога и третий мост нам понадобятся через 100 лет. — Мне кажется, что это вопрос из разряда, нужна ли тебе вторая рука. Нужна. Так нужен и третий мост, и даже четвертый.

— Может быть, и следующий вопрос мой вам покажется глупым. Мост должен быть пешеходным или автомобильным? Когда речь зашла о строительстве студенческого кампуса на левом берегу, то губернатор спохватился и предложил построить новый пешеходный мост. — Я часто проезжаю по коммунальному мосту и не видел, чтобы много людей ходили по нему пешком. Да, летом на Сенную Курью ходят по мосту. Я, конечно, за автомобильный мост.

— Кстати, вы посылали обращения к губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье. Вы получили от них какие-то ответы? — Эта территория – проблемное место на моем округе. Люди обращались ко мне с возмущением, что там было осушены водные объекты, которыми они пользовались. Они отдыхали на берегах озер и купались там, но потом этот участок был приватизирован и приобретен ТДСК для многоэтажной застройки. Хотя изначально земля планировалась для объектов технико-внедренческой зоны и туда прекрасно вписывался кампус. Людей возмутила смена предназначения территории, там микрорайон «Наука», в котором индивидуальное строительство, и, конечно, соседство с многоэтажками их не радует. Мне непонятно, как можно сначала людям выделить землю под индивидуальное строительство, а потом разрешить вокруг все застроить свечками.

Что касается строительства кампуса рядом, то жители не против. Более того, это они сами предложили.

— Так что вам ответили губернатор и и.о. мэра? — Что они лучше знают, где строить кампус. Я могу выложить эти ответы в Сеть. Ничего не изменилось, для них это вопрос решенный.

— Но они как-то объяснили, почему левый берег? — Да, написали, что необходима пешая доступность 20 минут, и все то, что они уже озвучивали ранее.

— На одном из последних заседаний обсуждался вопрос о повышении зарплаты Михаила Ратнера. С 90 тыс. до 240 тыс. Вы на Думе выступили против. Почему? — К нам обратился сам и.о. мэра с вопросом, нет ли в возможном начислении им премии самому себе конфликта интересов. До того, как он был назначен и.о. мэра, он был заместителем мэра. Соответственно, его зарплата – в районе 290 тысяч – намного превышала ту, что он получает сейчас. У него была, собственно, зарплата в районе 90 тыс. и остальное – премиальный фонд.

— Ему мэр назначал премии? — Да. Поскольку Иван Григорьевич себе премий не назначал, эту сумму решили прибавить к той зарплате, которую сейчас получает Михаил Аркадьевич. 90+150. Получается 240. Соответственно, мы на заседании комиссии по конфликту интересов решили, что будет конфликт интересов, если человек будет сам себе премии начислять, и дальше был предложен механизм по увеличению зарплаты. Я выступил против. Я не считаю, что зарплата руководителя должна больше, чем вдвое, превышать зарплату его подчиненных. Люди в районных администрациях, да и в мэрии получают зарплаты по 20-30 тысяч. Мне кажется, им прежде всего надо зарплаты повышать. Мне говорят – у него большая ответственность. А у учителя и врача меньше ответственность?

— Ну, я так понимаю, что проголосовали, чтобы повысить зарплату. Но ведь у «Единой России» меньшинство теперь в Думе вроде. Как это получилось? — У каждого свое мнение. Я не люблю делить людей на плохих и хороших. Кто-то голосует в соответствии с вектором развития его партии или фракции. Их право. Нас, независимых, всего шесть человек. Мы сотрудничаем с другими. Но системная оппозиция, она, действительно, системная. Это показывают и другие голосования.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте Игоря Лютаева