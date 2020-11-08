«Зарплата — это одно, так благодарить — совсем другое». Узбеки готовят плов для врачей

Узбеки из томской диаспоры готовят плов и угощают им медиков, которые работают с больными коронавирусом. Кормить врачей волонтеры организации узбекской культуры «Дружба» начали 2 ноября и будут заниматься этим две недели. За четыре дня развезли около 1600 контейнеров с пловом, в планах — 2000 порций блюда, столько же овощных салатов и 600 пшеничных лепешек.

Кормить врачей узбекским пловом на обед предложил Уктам Махмудов. Другие члены диаспоры поддержали, дал добро и глава Саматулла Рузиев. Вслед за томскими узбеками угощать медиков обедами начали диаспоры в Омске и Кемерове.





«Ради уважения угощать людей, которые не покладая рук отдают свои жизни, силы и здоровье для человечества, — объясняет Саматулла Рузиев. — Зарплата —это одно, это плата за труд. А когда вот так благодарят, это другое совсем. Врачам приятно, они радуются, нам тоже приятно, что добро сделали. Важно друг другу помогать, тем более в такое тяжелое время».





Раздача приурочена к важному для мусульман празднику Мавлид — дню рождения Мухаммеда. Узбеки, рассказывает Саматулла Рузиев, отмечают день рождения пророка целый месяц. Одна из традиций Мавлида — бескорыстная помощь нуждающимся. В этом году праздник выпал на 28 октября, и отмечать его будут до 28 числа следующего месяца.