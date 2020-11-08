«Зарплата — это одно, так благодарить — совсем другое». Узбеки готовят плов для врачей
Узбеки из томской диаспоры готовят плов и угощают им медиков, которые работают с больными коронавирусом. Кормить врачей волонтеры организации узбекской культуры «Дружба» начали 2 ноября и будут заниматься этим две недели. За четыре дня развезли около 1600 контейнеров с пловом, в планах — 2000 порций блюда, столько же овощных салатов и 600 пшеничных лепешек.
Кормить врачей узбекским пловом на обед предложил Уктам Махмудов. Другие члены диаспоры поддержали, дал добро и глава Саматулла Рузиев. Вслед за томскими узбеками угощать медиков обедами начали диаспоры в Омске и Кемерове.
«Ради уважения угощать людей, которые не покладая рук отдают свои жизни, силы и здоровье для человечества, — объясняет Саматулла Рузиев. — Зарплата —это одно, это плата за труд. А когда вот так благодарят, это другое совсем. Врачам приятно, они радуются, нам тоже приятно, что добро сделали. Важно друг другу помогать, тем более в такое тяжелое время».
Раздача приурочена к важному для мусульман празднику Мавлид — дню рождения Мухаммеда. Узбеки, рассказывает Саматулла Рузиев, отмечают день рождения пророка целый месяц. Одна из традиций Мавлида — бескорыстная помощь нуждающимся. В этом году праздник выпал на 28 октября, и отмечать его будут до 28 числа следующего месяца.
Пусть правая рука дает, а левая не знает, сколько та дала, — объясняет глава диаспоры.
Пока Саматулла Яркулович рассказывает про мусульманские традиции, другие узбеки нарезают мясо, лепешки и овощи. Плов готовят не в кафе или на специальной кухне, а на заднем дворе цветочного магазина «Азалия». Здесь на открытом огне прогревается казан, который вместит 50 килограммов плова. Готовят и развозят блюдо около 40 человек, часть из них каждый день меняется. Повар каждый день один — узбек по имени Мухтар.
Среди волонтеров есть и бизнесмены, которые помогают в основном деньгами, и студенты, которых община старается так приучать к традициям. Каждый занят своим делом, а обязанности, по словам главы диаспоры, волонтеры распределяют между собой сами.
Поручений я никаких не даю. Неприятно ведь будет, если я попрошу человека принести пять килограмм мяса, а у него денег на это нет, — говорит старейшина. — Он не откажется в такой светлый праздник, конечно, займет и купит. Но это будет нехорошо. Поэтому я просто говорю, что нужно столько-то риса, столько-то мяса, такие-то овощи. И все несут то, что им не сложно принести.
Когда плов готов, его на время накрывают тканью. Узбекские старейшины собираются вокруг казана, глава диаспоры с молитвой открывает кушанье. Дальше — быстрая дегустация и фасовка плова в одноразовые контейнеры. К основному блюду узбеки нарезают салаты и пшеничные лепешки.
Еду на двух машинах развозят по нескольким адресам: на шесть подстанций скорой помощи, в третью горбольницу, роддом № 4, медсанчасти №2, «Строитель» и Центральную больницу Томского района. В день диаспора угощает пловом около 400 врачей. Уктам хочет развезти за две недели три тысячи порций и беспокоится, что времени может не хватить. Медики узбекам благодарны.
Сегодня нам на подстанцию принесли обеды. Для наших сотрудников, для бригад. Огромное спасибо, мы благодарны очень за то, что нас поддерживают в такое тяжелое время, — говорит сотрудница подстанции скорой помощи. — Всем здоровья!
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