запрещенная_профессия: журналисты запустили в сети флешмоб против уничтожения медиа

Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова

Главный редактор Агентства новостей ТВ2 Виктор Мучник

Шеф – редактор «Утопия» (признано Минюстом иностранным агентом) Илья Панин

Я пришел в журналистику, не умея вообще ничего, без какого либо представления, как пишутся новости, как устроены тексты. Просто на последнем курсе экономического факультета понял, что очень хочу стать журналистом. К тому времени уже начитался «Русского репортера», «Большого города», «Афиши», The New Times и единственное, чего хотел — это рассказывать истории. Точнее узнавать их, собирать, а потом пересказывать другим.

Журналистка «Радио Свобода» (признано Минюстом иностранным агентом) Светлана Прокопьева

Журналистка «Агентства Новостей ТВ2» Валентина Анкудинова

Журналистка Би-Би-Си и бывший главред «Таких дел» Анастасия Лотарева

Журналист издания «7x7» Максим Поляков

Журналистка «Таких дел» Маргарита Логинова

Соавтор и ведущая в подкасте «Не перебивай» Даша Данилова

— Я хотела быть журналистом с тех пор, как мне было 11. В 12 вышел мой первый текст в областной газете. В 15 в школе я открыла собственную газету, которую мы делали без взрослых. Потом был журфак, первая серьезная работа в «Новой газете», и еще много потрясающих медиа: Коммерсантъ-FM, Сити-FM, Общественное телевидение России, Русский репортер, Серебряный дождь, МБХ медиа. Я всегда гордилась редакциями, в которых работаю, и проектами, которые мы делаем. Мы рассказывали о том, как живет наша страна, писали о тех, кто оказался в тяжелой ситуации, привлекали внимание к проблемам и всегда придерживались высоких стандартов качественной журналистики. Мы не шли на сделку с совестью. Мы делали свою работу хорошо и честно, и именно поэтому теперь ее запрещают.

Независимых журналистов в России бьют во время исполнения ими служебных обязанностей, обыскивают, задерживают, сажают в СИЗО и под домашний арест. Им подбрасывают наркотики, их преследуют, доводят до самоубийства или просто убивают. Уважаемые редакции признают иностранными агентами и нежелательными организациями, их сайты блокируют, а их читателям грозят штрафы за репосты.

Когда в 2006 я поступала на журфак, опытные журналисты говорили: «Куда вы идете ребята? Журналистики в России уже нет». Но она была. Была все эти годы, хотя кольцо и сжималось. И вот, кажется, сжалось окончательно. Now it's official, журналистика, в которой я без малого 20 лет, — это #запрещенная_профессия.

Если вы не работаете журналистом и думаете, что вас это не касается, вы ошибаетесь. Когда нас всех окончательно закроют, вы будете читать только о тех людях и проблемах, которые удобны власти. Вы не узнаете, что в соседнем районе вырубают под застройку парк. Вы не узнаете, что пьяный депутат сбил человека, но дело против него почему-то прекратили. Вы не узнаете, что в вашем отделении полиции пытают задержанных — и не дай бог вам туда попасть. Вы не узнаете, что в соседнем городе взорвалась атомная электростанция, и к вашему дому уже подплывает радиоактивное облако. Вы ничего этого не узнаете, потому что некому будет об этом написать.

Несколько раз я думала — а не попробовать ли что-нибудь еще? В мире так много интересных профессий. Но самая интересная — эта. Я не хочу заниматься ничем другим. Я журналист от макушки до кончиков пальцев. Ничто не делает меня такой счастливой и наполненной, как моя профессия. Моя профессия, которую прямо сейчас пытаются похоронить. Но пока есть мы, у них ничего не получится.