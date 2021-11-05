«Заполнили под учительницу свидетельство о смерти»: истории учеников, которые шутили над преподавателями

О школьной травле сейчас говорят много. Пишут статьи. Проводят тренинги и лекции для родителей и учителей, что делать, если ребенка травят. Но бывают и другие случаи, когда объектом травли становится учитель. В силу своей молодости, отсутствия опыта, неспособности постоять за себя. Читатели ТВ2 поделились своими историями о том, как они шутили или даже систематически издевались над учителями.

Залезли с улицы, перевернули все парты и навели полный хаос в классе

Лидия, Томск: — Когда была в 11 классе, очень неудачно подшутили над учительницей по литературе и русскому языку. Я сейчас понимаю, что это была откровенная травля. Потому что шутил над ней весь поток. Все три класса. Но переплюнул всех наш 11а. Один парень из класса принёс в школу свидетельство о смерти. Мы заполнили его инициалами учительницы. Причину написали: незнание русской литературы. Ну и повесили в коридоре на стенде с расписанием уроков. Сейчас могу сказать, что были не очень умные. И что мне стыдно. Андрей, Новосибирск: — У нас в Павлодарском лицее N8 был учитель физики: маленький и лысенький, который очень забавно дрыгал ножками, когда сидел за учительским столом. Нам, постпубертатам, это, конечно, онанизм напоминало. Ещё и говорил тоненьким и робким голосом. Мы, естественно, ржали над ним в голос. Но учебный год он не довёл. Умер от рака. Оказывается, ему директор чуть не до самой его смерти разрешил преподавать. Тот сам попросил... Виктор, Томск: — Это было в пятом классе, конец 60-х. К нам пришел новый учитель физкультуры. Звали его Адольф. Да не просто Адольф, а Адольф Адольфович. Адольф в квадрате! Нам всем было очень весело. Зиг хайль... и это вот все. Он, немолодой, седой, невысокого роста человек. Он краснел, начинал кричать, что развлекало еще больше. Не то, чтобы мне было так уж смешно, но я это видел. Тогда еще слова "прикольно" не было. Я пришел как-то и маме рассказал: знаешь, как забавно, Адольф Адольфович — новый учитель физкультуры. Помню, как она замолчала, обернулась и совсем тихо (она когда злилась, начинала говорить тише, чем обычно) сказала мне буквально несколько слов... Я их даже не помню - эти слова. Но интонацию, взгляд запомнил на всю жизнь. Она сказала: я хочу, чтобы ты знал, что это очень хороший человек. И чтобы больше она такого не слышала от меня. И что ей сейчас очень стыдно. Надо понимать, что мама моя - немка, спецпереселенка. В юности была спортсменкой и по спортивным делам знала нашего учителя. Позже кое-что узнал про него. Адольф Адольфович Далингер - хороший спортсмен - лыжник, стрелок, разрядник. Когда началась война хотел пойти добровольцем на фронт. Его не взяли, потому что немец. Узнав об этом, попытался руки на себя наложить. Вытащили из петли, откачали. Он преподаватель был прекрасный. И мы, дети, потом поняли, что он незлой человек. И что к делу своему хорошо относится. Я до сих пор эту историю помню. И мне до сих пор стыдно.

Автор: activityedu.ru

Анна, Саратов: — Наша параллель буллила физика — в сущности безобидного мужичка. Он был бывший вузовский преподаватель, и читал физику, а не вёл уроки. При этом он достаточно интересно рассказывал. Но что это значит для старшеклассников, когда человек выглядит так, как выглядел он? Старые свитера в дырочку, немытые, непричесанные волосы. И нестриженные к тому же. Очень неопрятный он был, какой-то замызганный и никому ненужный. Он ходил между рядами, держа руки за спиной. Ладонь в ладонь вкладывал. И вот ему в открытую ладонь пацаны вкладывали жеванные резинки, клочки бумаги. Кидались в него вечно чем-нибудь. Мне было ужасно его жаль. Николай, Томск: — У нас в школе травили математичку, которая совсем не знала предмета. Уроки все срывали. На переменах тоже доставалось ей. На всех вечерах пародировали. И даже домой к ней приходили. Могли среди ночи во все окна и двери начать стучать и другие пакости делать. Однажды с крестами к ней заявились и требовали выйти: «Выходи, твоя смерть пришла». Она одна жила. Происходило это все с молчаливого одобрения директрисы. Юлия, Киев: — Я защищала. Наверное, потому что мама была учителем. Вообще никогда не издевалась ни над кем, не чувствовала удовольствия в этом. И никогда не была частью толпы, сама решала. Мне было интересно спасать, быть героем. И розыгрыши ненавижу всю жизнь. Стыдно не проявлять деликатность. Валерий, Одесса: — Был у нас преподаватель физики. Хороший преподаватель, но то ли слишком погруженный в свой предмет, то ли уставший от внешнего мира настолько, что не замечал ничего вокруг. Что и служило поводом для шуток. Плюс внешность — а-ля безумный Эйнштейн, смешанный с профессором из фильма «Назад в будущее». И имя - Ефим, даже несмотря на то, что дело было в Одессе, и еврейскими именами никого не удивишь. Так вот, частенько на перемене кто-то мог наплевать в тряпку для стирания мела с доски и ждать потом реакции. Но главное, что реакции, как правило, и не было. Ефим, к стыду своему не помню его отчества, молча и невозмутимо брал эту тряпку и просто мыл её под краном, как будто тряпка естественным образом напитала в себя человеческих слюней и ничего особенного не случилось. И ни разу он не спросил, кто это сделал. Но классу было весело. Или могли плевать в него из трубочек. А он продолжал вести урок. Это сейчас я вспоминаю и понимаю, как все это было ужасно. И насколько сломлен и раздавлен был наш учитель физики, что уже не имел сил сопротивляться. А тогда даже мысли не возникало просто сделать замечание. Сказать: что вы делаете? Перестаньте. Про дымучки из линеек и расчесок, или оскорбительные надписи на доске молчу — это вообще были будни. Почти как ритуал — проходя мимо кабинета физики, принято было завыть в замочную скважину голосом и интонацией из фильма ужасов протяжное - «Ефиииииим!» В общем, ужас-ужас. И стыд теперь от воспоминаний. Хотя сам этим и не занимался. Но смеялся ведь, как все. Эдита, Томск: — До сих пор неудобные ощущения, когда вспоминаю. Учитель химии — престарелая дама — была спокойной и строгой, ровной ко всем без исключения. Что делали? Помню, например, тряпочки с доски вешали ей на плечи на спине и прыскали половину урока со смеху. Хотя я лично не делала — но не пресекла же! И только спустя годы, после окончания школы я узнала, что наша учительница много лет отработала в колонии для несовершеннолетних. Может поэтому, все наши идиотские шутки казались ей милыми шалостями. Её уже нет на свете, а извиниться хочется. Татьяна, Ставрополь: — Я была учительницей до 99-го года. Как-то по молодости в междугороднем автобусе познакомилась с молодым человеком. Он спрашивает, кто я по профессии. Ответила, и он просиял. Говорит: «А я тоже!». Тоже учитель? - спросила я. А он продолжает: «Тоже, когда в школе учился, вот любил учителей доводить!». И у него была такая светлая улыбка. Теплые воспоминания детства. Эта профессия не для слабаков, скажу я вам. Я выдержала 12 лет. А мы сами, конечно, тоже доводили учителей. Помню, как наши мальчики поймали мышь, посадили в спичечный коробок и положили на стол учительнице биологии. Но чаще все было не так изощренно. Просто бесились на уроках у тех, кого не боялись. Александр, Томск: — Учитель географии был молодой и как-то сразу повелся на наши разводки. Ни о какой дисциплине на уроках речи вообще не шло, его постоянно уводили от темы. Под конец мы его уламывали подарить нам нефть из шкафа с экспонатами, который в классе стоял. Думали, она круто горит и можно будет что-то с этим сотворить. А потом он не пришел на урок и сказали, что он в больнице. На самом деле мы были очень жестоки и не только с ним. За многое сейчас очень неудобно, но назад уже не откатить. Как-то раз мы, уходя, оставили в классе окно с открытыми шпингалетами, потом залезли с улицы и очень тихо перевернули все парты и навели полный хаос в классе. Утром, когда учительница открыла класс, урок был, естественно, сорван. Кристина, Москва: — У нас в седьмом классе была невероятно обезумевшая учительница математики, которая придумала «нулевые уроки». То есть, мы должны были приходить в школу не к 8.30, как обычно, а в 7.30 - на нулевой урок по математике. Это три раза в неделю. Пятерок мы не видели, четверки редко, в основном тройки и двойки за любую мелочь. Учительница заставляла нас ходить вечерами друг к другу и сверять домашнее задание, если кто-то не сходил и она узнавала, то ставила двойку. Хотя и сверенные задания с правильным решением тоже оценивались ниже четвёрки, если, например, четыре клетки не отступили. Мы порядком устали и всячески оказывали тихий бунт и явное сопротивление. Из самого безобидного: клали кнопки ей на стул вверх острием, воровали и прятали журнал. Сыпали под стол пару пачек какао и заливали водой, превращая в кашу. Одна девочка принесла как-то на годовой экзамен целый пакет кухонных ножей из набора, гремела ими и потом разложила на парте, для устрашения учительницы. Штук пятнадцать, абсолютно разных: для мяса, хлеба, масла, рыбы и так далее. Вот такая история.

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«Олег Гандоныч, вот вам 3 рубля»

Некоторые истории были рассказаны участниками анонимно.

— Мы классом буллили географичку. Это была женщина непонятного возраста, наверное, лет около 43-45, но нам казалось, что она крайне несовременна. Она была матерью-одиночкой, её дочку (она училась в старшем потоке) точно буллили, обзывали «чуз» (что это, я не знаю, к травле девочки я относилась враждебно, хоть с ней самой у меня и не было контакта совсем), к ней «нельзя» было прикасаться. Но вернусь к её маме. Вся наша претензия к ней была в том, что уроки были неимоверно скучными. Она нам читала параграфы из учебника, на дом задавала выучить их же, на уроках спрашивала пересказ прочитанного. В общем — ад, как он есть. Плюс проверка контурных карт. И вот однажды нам поставили сдвоенные уроки географии. После большой перемены. И я предложила вместо первого из них пойти и погулять в ближайшем лесу, а на второй вернуться и делать вид, что ничего экстраординарного не случилось. Мы так и сделали. Но в лесу обнаружили, что с нами нет одной одноклассницы, та тихо решила не поддержать класс и пошла на урок. Урока не было, потому что географичка пошла в учительскую разбирать этот случай с завучами. На второй её урок мы все пришли. Имели небольшую воспитательную беседу с завучем (учительницей физики, которая ко мне очень хорошо относилась) и имели традиционно скучный урок после. Через пару недель мы решили протестовать иначе. Мы договорились уже в её классе, что когда она войдёт, мы будем гудеть звук «М». И еще наделали самолётиков. И когда она вошла, мы сначала гудели, потом стали что-то типа рэпчика читать и пускать самолёты. Это мы назвали рэп-тусовкой на аэродроме. После этого географичка поставила всем «единицы» в столбик. А завуч собрала родительское собрание. На него пришёл мой папа (бывший директор соседней школы), с ним завуч была в приятельских отношениях, они долго говорили отдельно от всех. Папа у меня спросил, что это было. Я сказала, что это были акции протеста. Пояснила, что география в принципе может быть интересным предметом, но географичка своим непрофессионализмом убивает интерес к этой науке. Папа сказал, чтобы я постаралась сделать так, чтобы ему больше не пришлось краснеть. Позже мы у кого-то на квартире обсудили уже в своём кругу эти наши демарши и решили, что географичка просто ужасно замученная жизнью женщина. Бороться с ней мы перестали. — Я училась в 26-й гимназии и там шутки над учителем представить сложно. Но был случай, когда один раз урок ОБЖ у нас вел молодой парень, возможно только что закончивший вуз. В моем классе, это было уже в старших классах, было мало мальчиков, в основном девочки. И вот ряд девочек не восприняли его всерьез и стали баловаться. Не давали ему проводить урок, вставали, подходили к нему, чуть целоваться не лезли. Чем дальше шел урок, тем наглее девицы себя вели. Под конец подходили к нему сзади, украшали его волосы своими заколками. И он не мог их приструнить. Парень молодой, скромный, незлой. Но когда они перешли в откровенное хамство по отношению к нему, то он поставил им двойки в журнал, а тем, кто вел себя как подобает ученику на уроке - пятерки. Эти девочки стали возмущаться двойкам, они все были отличницами. Парадокс, но отличницы в моем классе, это не классические скромные и воспитанные дети, а такие вот, развязные девицы, что на первый урок, а он начинался в 8:00, они приходили с бутылкой Coca Cola, смешанной с водкой и пили на задних партах. В общем, ничего этим девочкам не было в итоге, никакого замечания. Потому что - отличницы. Если бы кто другой так сделал, то к ним применили бы уже какие-то санкции. Больше этого молодого учителя в нашем классе мы не видели. А тот самый день просто так не закончился. ОБЖ был последним уроком, после которого все пошли домой. Злость за двойки этим отличницам нужно было на кого-то скинуть. И объектом для оскорблений стала моя подружка и я, одни из немногих учеников, кто в силу природной скромности и воспитания вел себя сдержанно, не баловался и выполнял задания учителя, и демонстративно получил 5. Была зима, было очень скользко, у меня были жутко скользкие ботинки, и я, как назло, падала каждый третий шаг. Моя подружка мне помогала вставать, пока сзади нас словесно унижали и оскорбляли группа одноклассниц человек из шести. Еще четверо человек шли рядом, но они как бы были в стороне, наблюдали. Доставалось больше моей подружке, в ее сторону было больше агрессии и все из-за этой пятерки. Они довели ее до слез. Я уже точно не вспомню, что именно они говорили. Но буллинг у них удался. В мою сторону мало было сказано, у меня с ними уже ранее были конфликты, которые всегда заканчивались разбирательством с участием родителей. С моей подружкой это было впервые. Но и ей пришлось также рассказывать про этот инцидент учителю и замдиректора. Ее родители обзвонили и провели разговор с родителями учениц-буллерш. Конфликт был улажен. В целом, в гимназии было строго. Даже этот случай с учителем ОБЖ считался крайне возмутительным. — Издевались. У нас в школе ученик девятого класса в ответ на замечание учителя НВП (начальная военная подготовка — прим.ред.) Олега Антоновича о том, что ученик опоздал с перемены и жуёт, подошёл к столу учителя, положил ему на стол три рубля и произнёс такую речь: «Олег Гандоныч, вот вам 3 рубля, езжайте в магазин, купите килограмм селёдки, отрежьте ей голову и еб...те ей мозги, а нам не надо». Наш класс в начале урока раздвигал парты, ставил магнитофон и отплясывал. Учитель приходил, сделать ничего не мог и шёл за директором. Пока шёл, мы сдвигали парты и примерно сидели, ждали учителя. Потом мы несколько раз играли в фантики, кто проиграл, выполнял желание — на уроке доставал учителя. Одни танцевали посреди урока танец маленьких лебедей, другие поднимали руку, вставали и рассказывали стихи с матами. Делали около столов домино из «дипломатов» и поднимали их по цепочке. Однажды один класс своей химичке ночью заложил кирпичами дверь квартиры в подъезде, а в форточку запустил ракету. Она, бедная, подумала, что война началась.

Про буллинг ни в коем случае нельзя молчать

Автор: из личного архива Ольги Плешивцевой