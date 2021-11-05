Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Истории
  3. «Заполнили под учительницу свидетельство о смерти»: истории учеников, которые шутили над преподавателями
Истории

«Заполнили под учительницу свидетельство о смерти»: истории учеников, которые шутили над преподавателями

ТВ2 ТВ2

О школьной травле сейчас говорят много. Пишут статьи. Проводят тренинги и лекции для родителей и учителей, что делать, если ребенка травят. Но бывают и другие случаи, когда объектом травли становится учитель. В силу своей молодости, отсутствия опыта, неспособности постоять за себя. Читатели ТВ2 поделились своими историями о том, как они шутили или даже систематически издевались над учителями.

Залезли с улицы, перевернули все парты и навели полный хаос в классе

Лидия, Томск: Когда была в 11 классе, очень неудачно подшутили над учительницей по литературе и русскому языку. Я сейчас понимаю, что это была откровенная травля. Потому что шутил над ней весь поток. Все три класса. Но переплюнул всех наш 11а. Один парень из класса принёс в школу свидетельство о смерти. Мы заполнили его инициалами учительницы. Причину написали: незнание русской литературы. Ну и повесили в коридоре на стенде с расписанием уроков. Сейчас могу сказать, что были не очень умные. И что мне стыдно.

Андрей, Новосибирск: У нас в Павлодарском лицее N8 был учитель физики: маленький и лысенький, который очень забавно дрыгал ножками, когда сидел за учительским столом. Нам, постпубертатам, это, конечно, онанизм напоминало. Ещё и говорил тоненьким и робким голосом. Мы, естественно, ржали над ним в голос. Но учебный год он не довёл. Умер от рака. Оказывается, ему директор чуть не до самой его смерти разрешил преподавать. Тот сам попросил...

Виктор, Томск: Это было в пятом классе, конец 60-х. К нам пришел новый учитель физкультуры. Звали его Адольф. Да не просто Адольф, а Адольф Адольфович. Адольф в квадрате! Нам всем было очень весело. Зиг хайль... и это вот все. Он, немолодой, седой, невысокого роста человек. Он краснел, начинал кричать, что развлекало еще больше.

Не то, чтобы мне было так уж смешно, но я это видел. Тогда еще слова "прикольно" не было. Я пришел как-то и маме рассказал: знаешь, как забавно, Адольф Адольфович — новый учитель физкультуры. Помню, как она замолчала, обернулась и совсем тихо (она когда злилась, начинала говорить тише, чем обычно) сказала мне буквально несколько слов... Я их даже не помню - эти слова. Но интонацию, взгляд запомнил на всю жизнь. Она сказала: я хочу, чтобы ты знал, что это очень хороший человек. И чтобы больше она такого не слышала от меня. И что ей сейчас очень стыдно. Надо понимать, что мама моя - немка, спецпереселенка. В юности была спортсменкой и по спортивным делам знала нашего учителя.

Позже кое-что узнал про него. Адольф Адольфович Далингер - хороший спортсмен - лыжник, стрелок, разрядник. Когда началась война хотел пойти добровольцем на фронт. Его не взяли, потому что немец. Узнав об этом, попытался руки на себя наложить. Вытащили из петли, откачали. Он преподаватель был прекрасный. И мы, дети, потом поняли, что он незлой человек. И что к делу своему хорошо относится. Я до сих пор эту историю помню. И мне до сих пор стыдно.

Автор:  activityedu.ru

Анна, Саратов: Наша параллель буллила физика — в сущности безобидного мужичка. Он был бывший вузовский преподаватель, и читал физику, а не вёл уроки. При этом он достаточно интересно рассказывал. Но что это значит для старшеклассников, когда человек выглядит так, как выглядел он? Старые свитера в дырочку, немытые, непричесанные волосы. И нестриженные к тому же. Очень неопрятный он был, какой-то замызганный и никому ненужный. Он ходил между рядами, держа руки за спиной. Ладонь в ладонь вкладывал. И вот ему в открытую ладонь пацаны вкладывали жеванные резинки, клочки бумаги. Кидались в него вечно чем-нибудь. Мне было ужасно его жаль.

Николай, Томск: У нас в школе травили математичку, которая совсем не знала предмета. Уроки все срывали. На переменах тоже доставалось ей. На всех вечерах пародировали. И даже домой к ней приходили. Могли среди ночи во все окна и двери начать стучать и другие пакости делать. Однажды с крестами к ней заявились и требовали выйти: «Выходи, твоя смерть пришла». Она одна жила. Происходило это все с молчаливого одобрения директрисы.

Юлия, Киев: Я защищала. Наверное, потому что мама была учителем. Вообще никогда не издевалась ни над кем, не чувствовала удовольствия в этом. И никогда не была частью толпы, сама решала. Мне было интересно спасать, быть героем. И розыгрыши ненавижу всю жизнь. Стыдно не проявлять деликатность.

Валерий, Одесса:  Был у нас преподаватель физики. Хороший преподаватель, но то ли слишком погруженный в свой предмет, то ли уставший от внешнего мира настолько, что не замечал ничего вокруг. Что и служило поводом для шуток. Плюс внешность — а-ля безумный Эйнштейн, смешанный с профессором из фильма «Назад в будущее». И имя - Ефим, даже несмотря на то, что дело было в Одессе, и еврейскими именами никого не удивишь. Так вот, частенько на перемене кто-то мог наплевать в тряпку для стирания мела с доски и ждать потом реакции. Но главное, что реакции, как правило, и не было. Ефим, к стыду своему не помню его отчества, молча и невозмутимо брал эту тряпку и просто мыл её под краном, как будто тряпка естественным образом напитала в себя человеческих слюней и ничего особенного не случилось. И ни разу он не спросил, кто это сделал. Но классу было весело. Или могли плевать в него из трубочек. А он продолжал вести урок. Это сейчас я вспоминаю и понимаю, как все это было ужасно. И насколько сломлен и раздавлен был наш учитель физики, что уже не имел сил сопротивляться. А тогда даже мысли не возникало просто сделать замечание. Сказать: что вы делаете? Перестаньте. Про дымучки из линеек и расчесок, или оскорбительные надписи на доске молчу — это вообще были будни. Почти как ритуал — проходя мимо кабинета физики, принято было завыть в замочную скважину голосом и интонацией из фильма ужасов протяжное - «Ефиииииим!» В общем, ужас-ужас. И стыд теперь от воспоминаний. Хотя сам этим и не занимался. Но смеялся ведь, как все.

Эдита, Томск:  До сих пор неудобные ощущения, когда вспоминаю. Учитель химии — престарелая дама — была спокойной и строгой, ровной ко всем без исключения. Что делали? Помню, например, тряпочки с доски вешали ей на плечи на спине и прыскали половину урока со смеху. Хотя я лично не делала — но не пресекла же! И только спустя годы, после окончания школы я узнала, что наша учительница много лет отработала в колонии для несовершеннолетних. Может поэтому, все наши идиотские шутки казались ей милыми шалостями. Её уже нет на свете, а извиниться хочется.

Татьяна, Ставрополь: Я была учительницей до 99-го года. Как-то по молодости в междугороднем автобусе познакомилась с молодым человеком. Он спрашивает, кто я по профессии. Ответила, и он просиял. Говорит: «А я тоже!». Тоже учитель? - спросила я. А он продолжает: «Тоже, когда в школе учился, вот любил учителей доводить!». И у него была такая светлая улыбка. Теплые воспоминания детства. Эта профессия не для слабаков, скажу я вам. Я выдержала 12 лет. А мы сами, конечно, тоже доводили учителей. Помню, как наши мальчики поймали мышь, посадили в спичечный коробок и положили на стол учительнице биологии. Но чаще все было не так изощренно. Просто бесились на уроках у тех, кого не боялись.

Александр, Томск: Учитель географии был молодой и как-то сразу повелся на наши разводки. Ни о какой дисциплине на уроках речи вообще не шло, его постоянно уводили от темы. Под конец мы его уламывали подарить нам нефть из шкафа с экспонатами, который в классе стоял. Думали, она круто горит и можно будет что-то с этим сотворить. А потом он не пришел на урок и сказали, что он в больнице. На самом деле мы были очень жестоки и не только с ним. За многое сейчас очень неудобно, но назад уже не откатить. Как-то раз мы, уходя, оставили в классе окно с открытыми шпингалетами, потом залезли с улицы и очень тихо перевернули все парты и навели полный хаос в классе. Утром, когда учительница открыла класс, урок был, естественно, сорван.

Кристина, Москва:  У нас в седьмом классе была невероятно обезумевшая учительница математики, которая придумала «нулевые уроки». То есть, мы должны были приходить в школу не к 8.30, как обычно, а в 7.30 - на нулевой урок по математике. Это три раза в неделю. Пятерок мы не видели, четверки редко, в основном тройки и двойки за любую мелочь. Учительница заставляла нас ходить вечерами друг к другу и сверять домашнее задание, если кто-то не сходил и она узнавала, то ставила двойку. Хотя и сверенные задания с правильным решением тоже оценивались ниже четвёрки, если, например, четыре клетки не отступили. Мы порядком устали и всячески оказывали тихий бунт и явное сопротивление. Из самого безобидного: клали кнопки ей на стул вверх острием, воровали и прятали журнал. Сыпали под стол пару пачек какао и заливали водой, превращая в кашу. Одна девочка принесла как-то на годовой экзамен целый пакет кухонных ножей из набора, гремела ими и потом разложила на парте, для устрашения учительницы. Штук пятнадцать, абсолютно разных: для мяса, хлеба, масла, рыбы и так далее. Вот такая история.

 

Автор:  pixabay.com

«Олег Гандоныч, вот вам 3 рубля»

Некоторые истории были рассказаны участниками анонимно.

Мы классом буллили географичку. Это была женщина непонятного возраста, наверное, лет около 43-45, но нам казалось, что она крайне несовременна. Она была матерью-одиночкой, её дочку (она училась в старшем потоке) точно буллили, обзывали «чуз» (что это, я не знаю, к травле девочки я относилась враждебно, хоть с ней самой у меня и не было контакта совсем), к ней «нельзя» было прикасаться. Но вернусь к её маме. Вся наша претензия к ней была в том, что уроки были неимоверно скучными. Она нам читала параграфы из учебника, на дом задавала выучить их же, на уроках спрашивала пересказ прочитанного. В общем — ад, как он есть. Плюс проверка контурных карт. И вот однажды нам поставили сдвоенные уроки географии. После большой перемены. И я предложила вместо первого из них пойти и погулять в ближайшем лесу, а на второй вернуться и делать вид, что ничего экстраординарного не случилось. Мы так и сделали. Но в лесу обнаружили, что с нами нет одной одноклассницы, та тихо решила не поддержать класс и пошла на урок. Урока не было, потому что географичка пошла в учительскую разбирать этот случай с завучами. На второй её урок мы все пришли. Имели небольшую воспитательную беседу с завучем (учительницей физики, которая ко мне очень хорошо относилась) и имели традиционно скучный урок после. Через пару недель мы решили протестовать иначе. Мы договорились уже в её классе, что когда она войдёт, мы будем гудеть звук «М». И еще наделали самолётиков. И когда она вошла, мы сначала гудели, потом стали что-то типа рэпчика читать и пускать самолёты. Это мы назвали рэп-тусовкой на аэродроме. После этого географичка поставила всем «единицы» в столбик. А завуч собрала родительское собрание. На него пришёл мой папа (бывший директор соседней школы), с ним завуч была в приятельских отношениях, они долго говорили отдельно от всех. Папа у меня спросил, что это было. Я сказала, что это были акции протеста. Пояснила, что география в принципе может быть интересным предметом, но географичка своим непрофессионализмом убивает интерес к этой науке. Папа сказал, чтобы я постаралась сделать так, чтобы ему больше не пришлось краснеть. Позже мы у кого-то на квартире обсудили уже в своём кругу эти наши демарши и решили, что географичка просто ужасно замученная жизнью женщина. Бороться с ней мы перестали.

Я училась в 26-й гимназии и там шутки над учителем представить сложно. Но был случай, когда один раз урок ОБЖ у нас вел молодой парень, возможно только что закончивший вуз. В моем классе, это было уже в старших классах, было мало мальчиков, в основном девочки. И вот ряд девочек не восприняли его всерьез и стали баловаться. Не давали ему проводить урок, вставали, подходили к нему, чуть целоваться не лезли. Чем дальше шел урок, тем наглее девицы себя вели. Под конец подходили к нему сзади, украшали его волосы своими заколками. И он не мог их приструнить. Парень молодой, скромный, незлой. Но когда они перешли в откровенное хамство по отношению к нему, то он поставил им двойки в журнал, а тем, кто вел себя как подобает ученику на уроке - пятерки. Эти девочки стали возмущаться двойкам, они все были отличницами. Парадокс, но отличницы в моем классе, это не классические скромные и воспитанные дети, а такие вот, развязные девицы, что на первый урок, а он начинался в 8:00, они приходили с бутылкой Coca Cola, смешанной с водкой и пили на задних партах. В общем, ничего этим девочкам не было в итоге, никакого замечания. Потому что - отличницы. Если бы кто другой так сделал, то к ним применили бы уже какие-то санкции. Больше этого молодого учителя в нашем классе мы не видели. А тот самый день просто так не закончился. ОБЖ был последним уроком, после которого все пошли домой. Злость за двойки этим отличницам нужно было на кого-то скинуть. И объектом для оскорблений стала моя подружка и я, одни из немногих учеников, кто в силу природной скромности и воспитания вел себя сдержанно, не баловался и выполнял задания учителя, и демонстративно получил 5. Была зима, было очень скользко, у меня были жутко скользкие ботинки, и я, как назло, падала каждый третий шаг. Моя подружка мне помогала вставать, пока сзади нас словесно унижали и оскорбляли группа одноклассниц человек из шести. Еще четверо человек шли рядом, но они как бы были в стороне, наблюдали. Доставалось больше моей подружке, в ее сторону было больше агрессии и все из-за этой пятерки. Они довели ее до слез. Я уже точно не вспомню, что именно они говорили. Но буллинг у них удался. В мою сторону мало было сказано, у меня с ними уже ранее были конфликты, которые всегда заканчивались разбирательством с участием родителей. С моей подружкой это было впервые. Но и ей пришлось также рассказывать про этот инцидент учителю и замдиректора. Ее родители обзвонили и провели разговор с родителями учениц-буллерш. Конфликт был улажен. В целом, в гимназии было строго. Даже этот случай с учителем ОБЖ считался крайне возмутительным.

— Издевались. У нас в школе ученик девятого класса в ответ на замечание учителя НВП (начальная военная подготовка — прим.ред.) Олега Антоновича о том, что ученик опоздал с перемены и жуёт, подошёл к столу учителя, положил ему на стол три рубля и произнёс такую речь: «Олег Гандоныч, вот вам 3 рубля, езжайте в магазин, купите килограмм селёдки, отрежьте ей голову и еб...те ей мозги, а нам не надо». Наш класс в начале урока раздвигал парты, ставил магнитофон и отплясывал. Учитель приходил, сделать ничего не мог и шёл за директором. Пока шёл, мы сдвигали парты и примерно сидели, ждали учителя. Потом мы несколько раз играли в фантики, кто проиграл, выполнял желание — на уроке доставал учителя. Одни танцевали посреди урока танец маленьких лебедей, другие поднимали руку, вставали и рассказывали стихи с матами. Делали около столов домино из «дипломатов» и поднимали их по цепочке. Однажды один класс своей химичке ночью заложил кирпичами дверь квартиры в подъезде, а в форточку запустил ракету. Она, бедная, подумала, что война началась.

Про буллинг ни в коем случае нельзя молчать

Автор:  из личного архива Ольги Плешивцевой

Психолог Ольга Плешивцева считает, что механизм противодействия травле учителей должен быть такой же, как при травле ученика. И важно понимать, что это: неудачная шутка, после которой можно просто извиниться или систематические издевательства, которые можно считать травлей.

 

Важно понимать, что травля — это не какое-то единичное событие. Которое случилось из-за плохого настроения или из-за того, что все притираются друг к другу. Это регулярный процесс. Это регулярное издевательство над любым человеком. Над взрослым или ребенком. Издевательства над учителем случаются реже. Просто потому, что это взрослый. И с ребенком должно было что-то случиться, чтобы он начал травить взрослого. Он либо уже был свидетелем травли или его как-то уже травили. И он подражает. За рубежом история травли учителей случается чаще, так как у учителя там очень мало способов защитить себя. Он не может оставить класс, он не может выгнать ученика в коридор. Ученик очень легко понимает, что у него появляется власть, и над учителем в том числе.  Учитель обладает такими же правами, как и ученик. И механизм помощи примерно такой же. И алгоритм действия такой же. Нужно сначала признать, что в данном классе есть буллинг или травля. Дать этому понятию объяснение. Признать, что так у нас делать нельзя. И давайте с этим что-то делать. И составляется программа: что нужно делать, если. Учитель также имеет право обратиться к службе медиаторов, если таковая есть в школе. К завучу, к директору. Про буллинг ни в коем случае нельзя молчать. О нем имеет право говорить любой. Ученик, который подвергается травле, ученик, который видит травлю, учитель, если он подвергается травле. Другие учителя или родители, если они становятся свидетелями травли. Самое главное — не молчать.  С буллингом можно справиться, если все участники этого процесса заинтересованы в безопасном пространстве. В безопасной группе или среде. Если становится понятно, что руководство школы отрицает травлю, или родители говорят, что такого не может быть. И учитель попробовал все, и ничего не получилось, то история со сменой класса или школы имеет право быть.

Агрессия — это обычное человеческое качество, обычное человеческое состояние. Ни плохое, ни хорошее, оно для каждого характерно. И здесь вопрос о том, как ребенок может с этим справляться. И часто за таким поведением стоят ранние травмы. Или какие-то ситуации, в которые ребенок попал. Это всегда симптом того, что буллеру тоже нужна помощь. Понятно, что нужно помогать и поддерживать учителя, но нужно и помогать ребенку, который совершает такой поступок. И здесь очень важно, чтобы были разные специалисты, работали с учителем и с ребенком. Потому что зачастую в школах один психолог. Тогда проще идти в другое, независимое пространство, где над психологом не будет довлеть история.

Граница между травлей и неудачной шуткой очень важна. Мы все можем неудачно задеть, это часть человеческой жизни, детской в том числе. Можно извиниться, человек, которого обидели, может сказать, что это было очень больно и так делать не надо. И зачастую за детскими неудачными шутками стоит недетская злость или агрессия. В моей жизни тоже была история, когда мы с классом немного издевались над учителем. Это не гордый поступок. За нашим поведением стояла потеря любимой учительницы, которая эмигрировала в Германию. Принять нового человека было больно и ужасно. Тогда в моде были китайские брелоки, которые свистели. И мы весь урок свистели. Понятно, что учительница ушла из нашего класса. Нам поставили другого. Но ей удалось сохранить отношения. Мы извинились. Мы потом здоровались с ней. И это не про травлю. Это так мы смогли выразить свое горе.  И в таких историях нужно смотреть, чтобы в школе было безопасное место, где можно было организовать наблюдение школьного психолога, встречу с родителями, учителями. И объяснить детям, что давайте вот так и так.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.