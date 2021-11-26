Жанна Вайвод:
«В центре внимания нашей компании – обычный человек»
«В центре внимания нашей компании – обычный человек»
Директор филиала ПАО СК«Росгосстрах» в Томской области о том, почему страховка должна работать на опережение.
В октябре этого года компания «Росгосстрах» отметила 100-летний юбилей. Ни возрастом, ни опытом ни одна страховая компания в нашей стране с ней сравниться не может. Как и агентской сетью – в одном только Томском филиале работает 285 агентов.
— Это означает клиентоориентированность в первую очередь. В центре внимания нашей компании – обычный человек с его насущными нуждами. Когда у нас в стране люди начинают задумываться о страховании? Зачастую тогда, когда страховой случай уже произошел, только вот страховка не была оформлена, и теперь свой или чужой печальный опыт подталкивает человека к решению застраховать наконец имущество или здоровье. Над тем, чтобы предотвратить последствия таких «опозданий», и работают наши агенты – их у нас в области 285 и за каждым закреплен определенный участок. Многие работают у нас по 20, 30, 40 лет, поэтому знают своих клиентов давно, страхуют их десятилетиями.
— Как быстро можно получить страховку сегодня? Наверно, это главный вопрос, который волнует любого желающего застраховаться.
– Мы выплачиваем оперативно. В конце ноября прошлого года в одной из деревень Зырянского района из-за короткого замыкания у нашего клиента полностью сгорели и дом, и баня. В течение месяца, прямо к новогодним праздникам, клиент получил полное страховое возмещение в размере 800 тысяч рублей. Или пример страхового случая по каско: в результате ДТП на перекрестке по вине нашего клиента его автомобиль KIA Sorentо был признан не подлежащим восстановлению – в течение месяца страхователь получил выплату в 915 000 рублей.
Есть у нас и ускоренное оформление для небольшого ущерба по программе «Зеленый коридор». Также сокращает сроки выплат урегулирование с использованием электронных каналов связи, когда при наступлении страхового случая документы подаются онлайн. Человеку не до того, чтобы ехать куда-то, если его дом, допустим, подтопило, ему надо позаботиться о своем имуществе на месте. Поэтому он просто звонит на горячую линию, регистрирует страховой случай, направляет по электронной почте сканы нужных документов, фотографии ущерба. В таких случаях процесс расчета и принятия решения о выплате возмещения занимает всего от 3-5 календарных дней после получения компанией пакета документов.
– Мы выплачиваем оперативно. В конце ноября прошлого года в одной из деревень Зырянского района из-за короткого замыкания у нашего клиента полностью сгорели и дом, и баня. В течение месяца, прямо к новогодним праздникам, клиент получил полное страховое возмещение в размере 800 тысяч рублей. Или пример страхового случая по каско: в результате ДТП на перекрестке по вине нашего клиента его автомобиль KIA Sorentо был признан не подлежащим восстановлению – в течение месяца страхователь получил выплату в 915 000 рублей.
Есть у нас и ускоренное оформление для небольшого ущерба по программе «Зеленый коридор». Также сокращает сроки выплат урегулирование с использованием электронных каналов связи, когда при наступлении страхового случая документы подаются онлайн. Человеку не до того, чтобы ехать куда-то, если его дом, допустим, подтопило, ему надо позаботиться о своем имуществе на месте. Поэтому он просто звонит на горячую линию, регистрирует страховой случай, направляет по электронной почте сканы нужных документов, фотографии ущерба. В таких случаях процесс расчета и принятия решения о выплате возмещения занимает всего от 3-5 календарных дней после получения компанией пакета документов.
— А если дело касается, скажем, здоровья? Тут фотографиями не обойдешься. Особенно интересно, есть ли у вас страховки от ковида?
– Не только от ковида, но и от его последствий. И даже от нежелательных последствий вакцинирования. Сегодня очень востребованы три вида страховки: «Финансовый иммунитет» (производим выплату при первичном диагностировании ковида), «Восстанови здоровье» (организовываем реабилитацию после ковида с осложнениями, причем и при повторном заболевании тоже – недавно как раз одного из наших клиентов мы отправили в санаторий, полностью оплатив ему путевку, дорогу и транзит: от момента заболевания до его приезда в Сочи на восстановление прошло полтора месяца) и «Иммунитет без риска» (эту страховку можно приобрести прямо в день вакцинации, защитив себя, таким образом, на случай осложнений после прививки).
– Не только от ковида, но и от его последствий. И даже от нежелательных последствий вакцинирования. Сегодня очень востребованы три вида страховки: «Финансовый иммунитет» (производим выплату при первичном диагностировании ковида), «Восстанови здоровье» (организовываем реабилитацию после ковида с осложнениями, причем и при повторном заболевании тоже – недавно как раз одного из наших клиентов мы отправили в санаторий, полностью оплатив ему путевку, дорогу и транзит: от момента заболевания до его приезда в Сочи на восстановление прошло полтора месяца) и «Иммунитет без риска» (эту страховку можно приобрести прямо в день вакцинации, защитив себя, таким образом, на случай осложнений после прививки).
— Страхование здоровья, да еще в таких переменчивых обстоятельствах, которые принесла нам пандемия, нужно всем. Но особенно, полагаю, тем, у кого есть обязательства по ипотеке. Многим просто страшно брать ее сегодня…
— Вот чтобы не было боязни в условиях неопределенности, клиент и страхует ипотечные риски. Причем, многие выбирают комплексное страхование, обеспечив финансовой защитой не только покупаемую по ипотеке квартиру, но и свою жизнь. Это выгодно и банку, и самому клиенту: если с ним или с квартирой что-то случится, то ущерб будет полностью компенсирован страховой компаний. Вопрос только в ее выборе. «Росгосстрах», например, тесно сотрудничает и с риелторами, и с кредитными организациями, особенно с "материнским" банком «Открытие», и это позволяет предложить нашим общим клиентам очень хорошие условия при оформлении ипотеки.
— Недавно вы запустили совершенно новый формат работы – систему сервисных вертикалей, «Мой_Сервис.Мед». В условиях дефицита врачебных «рук», вызванных пандемией, эта рабочая платформа оправдала свое назначение?
— Оправдала, особенно во вторую волну ковида. Туда люди обращаются для записи к врачам всех специальностей, для получения медицинских консультаций. Мы подыскиваем клиентам лучших специалистов и лучшие клиники по всей стране, ориентируясь на рейтинг, разработанный в Высшем медицинском экспертном совете, куда входят известные и авторитетные специалисты-медики, доктора наук, академики. Сервис доступен по цене и понятен в использовании: он показывает людям, где лучше лечиться от тех или иных заболеваний, в том числе и от самых сложных и критических. Телемедицина набирает популярность, и это логично: нет смысла каждый раз дергать "скорую" в далекую деревню или сразу ехать в райцентр самому – проще сначала проконсультироваться с врачом дистанционно. А если госпитализация все-таки необходима, медицинские консультанты нашей платформы помогут подобрать оптимальную клинику, где лечение конкретного заболевания будет наиболее эффективным.
Подобный сервис есть в «Росгосстрахе» и для автовладельцев – это своеобразная «скорая помощь» для всего, что связано с автомобилем. Кончился ли у вас бензин посреди дороги, попали вы в ДТП или срочно нужно вызвать автомеханика, в том числе, и телеавтомеханика – все это можно также быстро осуществить с помощью «Мой_Сервис.Авто». В 2022 году мы планируем запустить подобную платформу для имущества физических лиц в сфере недвижимости, а затем, возможно, появится сервис и по ветеринарии.
— При таком раскладе страховая компания из отдаленной и неочевидной перспективы превращается в постоянного помощника человека, входит в его ежедневный быт?
— Вот чтобы не было боязни в условиях неопределенности, клиент и страхует ипотечные риски. Причем, многие выбирают комплексное страхование, обеспечив финансовой защитой не только покупаемую по ипотеке квартиру, но и свою жизнь. Это выгодно и банку, и самому клиенту: если с ним или с квартирой что-то случится, то ущерб будет полностью компенсирован страховой компаний. Вопрос только в ее выборе. «Росгосстрах», например, тесно сотрудничает и с риелторами, и с кредитными организациями, особенно с "материнским" банком «Открытие», и это позволяет предложить нашим общим клиентам очень хорошие условия при оформлении ипотеки.
— Недавно вы запустили совершенно новый формат работы – систему сервисных вертикалей, «Мой_Сервис.Мед». В условиях дефицита врачебных «рук», вызванных пандемией, эта рабочая платформа оправдала свое назначение?
— Оправдала, особенно во вторую волну ковида. Туда люди обращаются для записи к врачам всех специальностей, для получения медицинских консультаций. Мы подыскиваем клиентам лучших специалистов и лучшие клиники по всей стране, ориентируясь на рейтинг, разработанный в Высшем медицинском экспертном совете, куда входят известные и авторитетные специалисты-медики, доктора наук, академики. Сервис доступен по цене и понятен в использовании: он показывает людям, где лучше лечиться от тех или иных заболеваний, в том числе и от самых сложных и критических. Телемедицина набирает популярность, и это логично: нет смысла каждый раз дергать "скорую" в далекую деревню или сразу ехать в райцентр самому – проще сначала проконсультироваться с врачом дистанционно. А если госпитализация все-таки необходима, медицинские консультанты нашей платформы помогут подобрать оптимальную клинику, где лечение конкретного заболевания будет наиболее эффективным.
Подобный сервис есть в «Росгосстрахе» и для автовладельцев – это своеобразная «скорая помощь» для всего, что связано с автомобилем. Кончился ли у вас бензин посреди дороги, попали вы в ДТП или срочно нужно вызвать автомеханика, в том числе, и телеавтомеханика – все это можно также быстро осуществить с помощью «Мой_Сервис.Авто». В 2022 году мы планируем запустить подобную платформу для имущества физических лиц в сфере недвижимости, а затем, возможно, появится сервис и по ветеринарии.
— При таком раскладе страховая компания из отдаленной и неочевидной перспективы превращается в постоянного помощника человека, входит в его ежедневный быт?
Да, потому что цифровизация позволяет, с одной стороны, учитывать все индивидуальные особенности клиента, с а другой – повышает культуру страхования, повышает рост осознанного отношения к своему здоровью, к своим близким, к своему имуществу. «Росгосстрах» работает со всеми категориями населения: для тех, у кого есть средства современной связи, процесс страхования уже не представляет проблем, а к жителям маленьких или отдаленных деревень мы обязательно придем сами.
Партнерский материал
Ноябрь, 2021 год
Ноябрь, 2021 год