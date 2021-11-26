— Как быстро можно получить страховку сегодня? Наверно, это главный вопрос, который волнует любого желающего застраховаться.



– Мы выплачиваем оперативно. В конце ноября прошлого года в одной из деревень Зырянского района из-за короткого замыкания у нашего клиента полностью сгорели и дом, и баня. В течение месяца, прямо к новогодним праздникам, клиент получил полное страховое возмещение в размере 800 тысяч рублей. Или пример страхового случая по каско: в результате ДТП на перекрестке по вине нашего клиента его автомобиль KIA Sorentо был признан не подлежащим восстановлению – в течение месяца страхователь получил выплату в 915 000 рублей.



Есть у нас и ускоренное оформление для небольшого ущерба по программе «Зеленый коридор». Также сокращает сроки выплат урегулирование с использованием электронных каналов связи, когда при наступлении страхового случая документы подаются онлайн. Человеку не до того, чтобы ехать куда-то, если его дом, допустим, подтопило, ему надо позаботиться о своем имуществе на месте. Поэтому он просто звонит на горячую линию, регистрирует страховой случай, направляет по электронной почте сканы нужных документов, фотографии ущерба. В таких случаях процесс расчета и принятия решения о выплате возмещения занимает всего от 3-5 календарных дней после получения компанией пакета документов.

