Заложники ситуации. Есть ли вспышка ковида в детском доме «Росток»?

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На этой неделе в соцсетях появилась информация, что в томском центре помощи детям «Росток», оставшимся без попечения родителей, вспышка коронавируса. Областные власти всех успокоили: вспышки нет, а заражения носят единичный характер. Сотрудники центра говорят, что судить о том, есть ли вспышка или нет — сложно. По их словам, большинству воспитанников центра не делают тесты.

Семейные контакты

Сообщение со словами «SOS, SOS, SOS», в котором рассказывалось о ситуации в «Ростке» появилось в крупнейших пабликах Томска. Оперативный штаб поспешил выступить с опровержением, приведенной выше информации. По словам замначальника областного департамента по вопросам семьи и детей Ирины Клушиной, из 80 сотрудников болеют пять человек, а заболевших среди детей нет.

«Инфицирование произошло вне учреждения, через семейные контакты. Информация, опубликованная в соцсетях о вспышке коронавирусной инфекции в центре «Росток», не соответствует действительности», — сказала Клушина.

По ее словам, из заболевших у двоих первый контрольный тест уже показал отрицательный результат, после второго отрицательного ПЦР-теста они смогут выйти на работу. У троих заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно.

«Есть несколько детей, ранее определенных как контактные с заболевшими. Они находятся на 14-дневном карантине, ПЦР-тесты у них отрицательные. Карантин для них заканчивается уже на этой неделе», — уточнила замначальника облдепартамента.

С марта в центре действуют строгие карантинные мероприятия, детей ежедневно осматривает соцработник на предмет выявления заболеваний.

«Логика такая: заболел – виноват сам»

Сотрудники центра, с которыми общалась редакция ТВ2, назвали сообщение оперштаба «наглой ложью». В ходе беседы они несколько раз подчеркнули, что на них давят, угрожают увольнением.

«Дети начали болеть еще в сентябре. Тогда же случился первый подтвержденный случай коронавируса у сотрудника. Однако детей не тестировали, хотя болели они поголовно. Сейчас есть целая группа, в которой болеют три воспитателя с подтвержденным коронавирусом, а дети там лежат пластом. Не понятно, кто от кого заразился. Еще в одной группы также болеют дети. Когда началась огласка в СМИ, то у одной девочки взяли тест на коронавирус и все. У других детей не стали брать, хотя они с признаками ОРЗ и все являются контактными. У нас неконтактных уже нет, понимаете», – рассказала ТВ2 одна из сотрудниц центра.

Другая уточнила, что за весь период тесты были сделаны трем-четырем воспитанникам, так как они обучаются в школе и заражение произошло именно там.

«Тогда приезжал Роспотребнадзор, брал тесты. А детей, которые не являются школьниками и проживают в центре, которые болеют сейчас, на ковид не проверяют. Сейчас же на больничном 20 сотрудников. По-моему, с подтвержденным ковидом человек восемь. Еще у двух есть все признаки – потеря обоняния, температура, но у них тест отрицательный. Остальные ждут результаты».

В целом, в центре находятся около 50 детей. По словам сотрудников, «кажется, что болеют все».

«Вы отвечаете за человеческую жизнь, как можно халатно к этому относиться. Мало ли, какие осложнения из-за болезни могут быть. Я понимаю, что чем меньше заболевших, тем лучше, но когда ситуация вышла из-под контроля нужно что-то делать. Если бы приняли меры в сентябре, если бы заболевшие уходили, как положено, на карантин, то они бы не заболевали и не заражали семьи. Сейчас же болеют семьями и заразились они в детском доме. Оперштаб говорит про «легкое течение». Но у пятерых пневмония, а у остальных больше недели температура 39. Это легкое? Получается, что мы никому не нужны, а дети государственные, за них некому заступиться».

Сотрудники, особенно пенсионного возраста, из центра начали увольняться. Из-за того, что часть коллектива болеет, а часть – уволилась, воспитателям приходится выполнять обязанности нянечек. То есть, нагрузка выросла, а зарплата – нет, а у некоторых и вовсе уменьшилась, говорят в центре.

«Да, официально у нас карантин, но к нам приходят люди – смотрят детей, общаются. Какой это карантин, когда к нам может любой человек зайти? Я понимаю, что дети должны быть в семьях, но спорный вопрос то, как сейчас устроена процедура. Можно ли отложить ее. Еще на базе учреждения реализуется проект для дошколят. Не знаю, сообщили родителям или нет, но занятия все это время продолжались. Я считаю, что это какая-то безответственность. А у департамента логика такая, есть заболевшие – значит сами плохо соблюдали меры».

Возлагают сотрудники надежду на проверку учреждения.