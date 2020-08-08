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— У нас на ферме савка живет в небольших бассейнах. Обычно, поодиночке или парами. Если двух самцов рядом поселить, они будут токовать (прим. ред.: особым способом подзывать самку) и драться, могут даже убить друг друга. Поэтому мы селим их парами, когда самка готова к размножению. Первый признак — она очень активно набирает вес и становится тяжелее почти в два раза. Мы соединяем уток, они спариваются. Этот процесс тоже проходит на воде. Возможно, поэтому у самцов органы размножения очень длинные — около 70 см. Так ловко все устроено по физиологии, чтобы род продолжался. Затем самка начинает откладывать яйца, самца отсаживаем. Он сидит и токует. В это время его клюв голубеет.

