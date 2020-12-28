Заболел короной?

В горбольнице №3 Владимира сначала отказывались осматривать, с высокой температурой он все же добился приема врача.



Потом он не мог найти в аптеках Томска нужные ему антибиотики. «Да и цена у них была высокая». Позже медики в защитных костюмах приехали к Владимиру домой и взяли тест на коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвердился. По словам Пшеничного, ему один раз за две недели позвонил врач и спросил о самочувствии.



«Родные предложили пройти компьютерную томографию, потому что врач не приезжал. Признаться, я сам не хотел в больницу, потому что у меня нет доверия к системе здравоохранения. Тем более после того, как папа скончался в госпитале для коронавирусных пациентов. Я не хотел умирать в больнице. Мы отправили папу в госпиталь, потому что там были аппараты ИВЛ и возможность интубирования. Это все равно не помогло».



Компьютерную томографию Владимир прошел платно. Узнал, что уже началась пневмония и четверть легких поражено.



«После ковида становишься слабым, очень трудно восстановиться. Я до сих пор кашляю. Сердце слабеет, иногда оно из груди выскакивает, будто ты мешки разгружал. Ковид — марафон, болезненное изнеможение. Вирус тебя пилит каждый день, затрагивает самые уязвимые места в организме. Тебя покидают силы, пот с тебя стекает ручьями, аппетит пропадает».

