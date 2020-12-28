Заболел короной?

В начале декабря жители Томской области, лечащиеся на дому, начали получать
бесплатные лекарства от коронавируса. 7854 набора бесплатных лекарств выдали
с начала декабря пациентам Томской области, лечащимся от коронавируса дома. На бесплатные лекарства региону из федерального бюджета выделили более 40 миллионов рублей.
В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в новогодние праздники выдача препаратов не будет прекращаться.
Но муж Елены в список тех, кому положены лекарства, не попал. У него не было результатов ПЦР-тестов.
— Почему нам не предложили бесплатные лекарства, — негодует Елена, — когда у мужа двусторонняя пневмония и тест на антитела с положительным COVID-19? Я потратила три тысячи рублей на лекарства мужу, а второй препарат я просто не смогла выкупить. Муж индивидуальный предприниматель, водитель. На больничном ему никто не заплатит, я работаю бухгалтером за 35 тысяч. Я не могу за один раз потратить более 7 тысяч рублей на препараты только для одного члена семьи.
В департаменте здравоохранения Томской области Елене тоже ничем не смогли помочь. По словам Елены, бесплатные лекарства при коронавирусе выдаются только при наличии теста и бесплатного КТ.
Спустя три недели болезни из 10-й поликлиники Елене позвонили и сказали, что придут делать тесты.
— Я не понимаю эту систему. Им нужно приехать спустя три недели, сделать тесты, когда уже точно не будет никакого результата. Для чего это — списать деньги, поставить галочку? Увеличить показатели своей работы? Очень обидно за отношение, которое власть проявляет к нам.
В редакцию ТВ2 также обратилась Юлия, ее мужу тоже отказали в тестировании на коронавирус в поликлинике №10.
«Хочешь себе помочь, помоги себе сам, — пишет Юлия. — Мужу сказали, что показаний для анализа нет. На неделю его посадили на больничный. Мы всей семьей ограничили контакты и сидели дома, так как понимали, что, возможно, это коронавирус. У двухлетнего ребенка спустя пару дней появилась температура 38, кашель. Врач из поликлиники назначил лечение, но на мой вопрос, можно ли сдать анализ, так как дома неизвестно, чем болен папа, мне ответили, что всем подряд не берут. На фоне лечения ребенку лучше не становилось, мы сделали анализ платно, в итоге узнаем, что тест положительный».
Ребенку Юлии назначили лечение в детской поликлинике только после результатов, которые они получили в частной клинике.
«Больные, которые не знают, что у них ковид, заражают других. Выбор только один — сдавать платно, — отметила Юлия. — На секундочку, ПЦР-тест в среднем стоит 2000 рублей. Если в семье три человека, надо потратить шесть тысяч рублей из семейного бюджета.
Томская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, считают областные власти. Регион, по официальным данным, преодолел отметку в 23 тысячи заболевших. Если считать и жителей Северска, то ковидом в регионе переболели больше 28 тысяч жителей. По официальным данным, умерли от коронавируса 215 человек. Заразились коронавирусом 1350 врачей, из них 8 врачей скончались.
Сергей Жвачкин заявил
, что Томская область готовится к третьей волне коронавируса. Пандемия к весне 2021 года не закончится. ПОДДЕРЖИ ТВ2