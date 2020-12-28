Добрые новости
28 декабря,
2020
Заболел короной?
С какими трудностями сталкиваются больные COVID-19 в Томске
Отец умер в медсанчасти №2, его паспорт потеряли
У 43-летнего поэта Владимира Пшеничного 10 ноября в медсанчасти №2 города Томска умер от коронавируса отец.

«Отец заболел, врач из поликлиники не пришел, мы самостоятельно поехали платно сдавать тесты на коронавирус, — говорит Пшеничный. — И он подтвердился. Врач из поликлиники все не шел, и скорая не приезжала. Мы были в отчаянии. В России либо блат, либо деньги. В моем случае у меня были знакомые врачи, они посоветовали, какие отцу нужно принимать препараты. Наступило улучшение, но ненадолго. Потом приехала скорая и увезла его в медсанчасть №2.

Сначала 79-летний Анатолий Пшеничный перестал отвечать на звонки родных. Спустя два дня родственники узнали о его смерти.

«Отец умер в госпитале, но с нами никто не связался. Сами узнавали через своих знакомых. Мы даже не знали фамилию лечащего врача отца, чтобы узнать о его состоянии. По их словам, причина смерти — сердце».
Владимир Пшеничный
Паспорт Анатолия Пшеничного в медсанчасти №2 потеряли. Это не первый случай в томском госпитале, когда у пациентов пропадают ценные вещи или документы. Об этом мы писали в материале «Ковидная изнанка». Тогда детям Тамары Хромых, которая умерла 11 ноября в медсанчасти №2, пришлось вызвать полицию. В госпитале, когда они приехали забрать вещи мамы и ее паспорт, чтобы получить справку о смерти и потом маму похоронить, им ответили, что все «потерялось». Полиция нашла паспорт, а золотое кольцо — нет.

Спустя пару дней после смерти отца Владимир Пшеничный почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Он был прикреплен к горбольнице №3. Владимир не мог дозвониться до больницы и вызвать врача на дом, ему отвечал автоответчик: обещали перезвонить в течение часа. В первый день Владимиру из больницы никто не перезвонил.

«Я не видел смысла звонить в скорую в первые дни болезни, — продолжает Владимир. — Ночью температура поднималась до 40, но мы ее сбивали. Накатывала слабость. В горбольнице №3 проблемы с телефонами, они изолировались от мира. На следующий день я сел в машину и самостоятельно приехал к врачам, чтобы оформить больничный. Рядом с регистратурой никого. Пусто. Нет никаких очередей. Непонятно, почему мне не перезванивали все это время».
В горбольнице №3 Владимира сначала отказывались осматривать, с высокой температурой он все же добился приема врача.

Потом он не мог найти в аптеках Томска нужные ему антибиотики. «Да и цена у них была высокая». Позже медики в защитных костюмах приехали к Владимиру домой и взяли тест на коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвердился. По словам Пшеничного, ему один раз за две недели позвонил врач и спросил о самочувствии.

«Родные предложили пройти компьютерную томографию, потому что врач не приезжал. Признаться, я сам не хотел в больницу, потому что у меня нет доверия к системе здравоохранения. Тем более после того, как папа скончался в госпитале для коронавирусных пациентов. Я не хотел умирать в больнице. Мы отправили папу в госпиталь, потому что там были аппараты ИВЛ и возможность интубирования. Это все равно не помогло».

Компьютерную томографию Владимир прошел платно. Узнал, что уже началась пневмония и четверть легких поражено.

«После ковида становишься слабым, очень трудно восстановиться. Я до сих пор кашляю. Сердце слабеет, иногда оно из груди выскакивает, будто ты мешки разгружал. Ковид — марафон, болезненное изнеможение. Вирус тебя пилит каждый день, затрагивает самые уязвимые места в организме. Тебя покидают силы, пот с тебя стекает ручьями, аппетит пропадает».
МСЧ №2
Две недели, пока Владимир был на пике болезни, тело его отца лежало в морге. "Меня угнетало, что я не могу похоронить отца, — говорит Владимир. — У мамы началась пневмония, она переболела ей в легкой форме. Когда ей стало легче, мы занялись организацией похорон. Хоронили в режиме карантина. Тело отца лежало в пакете и закрытом гробу. Чтобы удостовериться, что это наш отец, мы гроб все же открыли. Потому что в Томске уже были случаи, когда тела ковидных пациентов перепутали. Там лежал отец. Из-за потерянного паспорта чуть не похоронили его как безродного. Бардак у нас в России. Но так как это Россия и все понимают, что творится бардак, а людям нужно как-то выживать. Начальство в низах по-человечески подошло к нашей проблеме. Мы получили свидетельство о смерти».

В итоге вся семья Пшеничного переболела COVID-19. Владимир проболел месяц и вышел на работу на завод. Он до сих пор кашляет. Результатов вскрытия тела его отца из морга до сих пор нет. Паспорт в госпитале так и не нашли, родные написали заявление в полицию о пропаже паспорта.
Тесты не положены, бесплатные лекарства тоже
Елена Николаева
47-летняя бухгалтер Елена Николаева переболела коронавирусом. Три недели женщина была на больничном. Врачи так и не смогли поставить ей диагноз.

Узнала, что переболела коронавирусом, после анализа на антитела, который она сделала бесплатно в поликлинике. Бесплатно протестироваться методом ПЦР у Елены не получилось. По словам Елены, им отказались делать тесты на корону из-за их недостаточного количества в поликлинике.

Как она заразилась, точно не знает. Впервые с коронавирусом Елене пришлось столкнуться в сентябре. Муж Елены Дмитрий на работе оказался «контактным». Тогда они вместе сдали платно тесты, но результат пришел отрицательный. Спустя 14 дней Елене позвонили сотрудники Роспотребнадзора и заявили, что их карантин подходит к концу.

— Никто не предупреждал, что мы должны сидеть на карантине. Все это время мы ходили на работу, а сын в школу, — говорит Елена.

Потом на работе у Елены один за одним уходили коллеги на больничный — тоже «по контакту.

11 ноября мы собрались небольшим корпоративчиком, отметили юбилей фирмы, вспоминает женщина. По словам Елены, собралось около 15 человек. После корпоратива коллеги Елены по одному переставали выходить на работу: заболевали.

— Сначала у меня ничего не болело, но сил не было. Усталость связала с отчетным периодом на работе. На следующий день муж почувствовал себя плохо. У него резко поднялась температура.
Ночью у мужа Дмитрия поднялась температура до 39, но скорую помощь они не вызвали. Хотели подождать до завтра. Утром Елене стало хуже. Она почувствовала слабость, болело все тело. Потом, вспоминает Елена, стало очень жарко, начало трясти. Женщина перестала чувствовать запахи и вкус еды. В выходной день Елена позвонила в 10-ю поликлинику.

— Пришла дежурный доктор, видит, что я еле стою на ногах, предложила мне взять направление на скорую, чтобы сделать рентген и взять мазки. Я отказалась от направления из-за ребенка. С кем бы я его оставила, если бы нас вдвоем с мужем госпитализировали? Тесты у меня так и не взяли.

Утром Елена уже не могла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача. Они с мужем продолжали лечиться по схеме дежурного врача. Сидели на витаминах, пили антибиотик и противовирусное.
Схема лечения
Елена звонила в томский Роспотребнадзор. Не знала, что делать, когда в поликлинике родителям с симптомами COVID-19 не делают тесты — отпускать ребенка в школу или нет. В Роспотребнадзоре ответили, что если у одного из родителей COVID-19, то ребенок школу не посещает.

— В Роспотребнадзоре мне сказали, чтобы я сама договаривалась насчет тестов с поликлиникой. Посоветовали звонить на горячую линию. Роспотребнадзор «кивает» на поликлинику, а поликлиника на Роспотребнадзор.

Доктор из поликлиники сама вызвала скорую помощь, выписала направление и ушла. К вечеру температура у мужа поднялась до 40.

— Приехал доктор из какой-то частной медицинской службы, послушал легкие, осмотрел и уехал. «Неправильно сделанные тесты по времени будут давать отрицательный результат», — сказал нам врач. Потом можете сдать тест на антитела.

Пять дней у мужа Елены температура держалась больше 38, его трясло и лихорадило. Дмитрий чувствовал слабость.

Скорая так и не приезжала. Врач из поликлиники назначила ему флюорографию в поликлинике №10. Результат был неоднозначный, и они решили пересдать флюорографию платно на Кузнецова, 26 за 900 рублей. В диагнозе — двусторонняя пневмония.

— К нам приходит еще один врач из поликлиники и назначает мужу арбидол, дыхательную гимнастику и прогулки на свежем воздухе. Когда у мужа держится высокая температура. Нас снова не тестируют. Я потребовала, чтобы дали направление на антитела. Отправила описание легких мужа своему лечащему врачу в поликлинику, и та выписала направление на антибиотики.
В начале декабря жители Томской области, лечащиеся на дому, начали получать бесплатные лекарства от коронавируса. 7854 набора бесплатных лекарств выдали с начала декабря пациентам Томской области, лечащимся от коронавируса дома. На бесплатные лекарства региону из федерального бюджета выделили более 40 миллионов рублей.

В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в новогодние праздники выдача препаратов не будет прекращаться.

Но муж Елены в список тех, кому положены лекарства, не попал. У него не было результатов ПЦР-тестов.

— Почему нам не предложили бесплатные лекарства, — негодует Елена, — когда у мужа двусторонняя пневмония и тест на антитела с положительным COVID-19? Я потратила три тысячи рублей на лекарства мужу, а второй препарат я просто не смогла выкупить. Муж индивидуальный предприниматель, водитель. На больничном ему никто не заплатит, я работаю бухгалтером за 35 тысяч. Я не могу за один раз потратить более 7 тысяч рублей на препараты только для одного члена семьи.

В департаменте здравоохранения Томской области Елене тоже ничем не смогли помочь. По словам Елены, бесплатные лекарства при коронавирусе выдаются только при наличии теста и бесплатного КТ.

Спустя три недели болезни из 10-й поликлиники Елене позвонили и сказали, что придут делать тесты.

— Я не понимаю эту систему. Им нужно приехать спустя три недели, сделать тесты, когда уже точно не будет никакого результата. Для чего это — списать деньги, поставить галочку? Увеличить показатели своей работы? Очень обидно за отношение, которое власть проявляет к нам.

В редакцию ТВ2 также обратилась Юлия, ее мужу тоже отказали в тестировании на коронавирус в поликлинике №10.

«Хочешь себе помочь, помоги себе сам, — пишет Юлия. — Мужу сказали, что показаний для анализа нет. На неделю его посадили на больничный. Мы всей семьей ограничили контакты и сидели дома, так как понимали, что, возможно, это коронавирус. У двухлетнего ребенка спустя пару дней появилась температура 38, кашель. Врач из поликлиники назначил лечение, но на мой вопрос, можно ли сдать анализ, так как дома неизвестно, чем болен папа, мне ответили, что всем подряд не берут. На фоне лечения ребенку лучше не становилось, мы сделали анализ платно, в итоге узнаем, что тест положительный».

Ребенку Юлии назначили лечение в детской поликлинике только после результатов, которые они получили в частной клинике.

«Больные, которые не знают, что у них ковид, заражают других. Выбор только один — сдавать платно, — отметила Юлия. — На секундочку, ПЦР-тест в среднем стоит 2000 рублей. Если в семье три человека, надо потратить шесть тысяч рублей из семейного бюджета.


Томская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, считают областные власти. Регион, по официальным данным, преодолел отметку в 23 тысячи заболевших. Если считать и жителей Северска, то ковидом в регионе переболели больше 28 тысяч жителей. По официальным данным, умерли от коронавируса 215 человек. Заразились коронавирусом 1350 врачей, из них 8 врачей скончались.

Сергей Жвачкин заявил, что Томская область готовится к третьей волне коронавируса. Пандемия к весне 2021 года не закончится.

ПОДДЕРЖИ ТВ2
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.