Елена Гуткевич (Лаврова), Томск
Галина Немцева, Томск
Алексей Диденко, Москва
Владимир Самокиш, Томск
София Иванова, Рязань
Евгений Макаренко, Москва
Андрей Серегин, Рязань
Владислав Беляев
Михаил Шестаков, Рязань
Елена Деева, Рязань
Алексей Фролов, Рязань
Евгения Андрюкова
Анастасия Дунаева, Санкт-Петербург
Наташа Гончарова, Томск
Андрей Михеев, Парабель
Юлия Середа, Рязань
Валентин Русинов
Анатолий Василовский, Красноярск
Александр Шерин, Рязань
Дмитрий Володин, Рязань
Наталья Лукашина, Рязань
Валентина Романова (Панкина), Томск/Рязань
Ирина Власова, Рязань
Глеб Сусло, Рязань
Сергей Гаврилов, Рязань
Валерий Кривоносов, Рязань
Василий Салов, Томск 200
Тимур Крылов, Томск
Анна Керносова, Рязань
Дина Козлова, Томск
Константин Чернышов, Томск
Валерий Агеев, Каргасок
Мария Бебешко (Серова), Белгородская обл.
Александр Суфранович, Рязань
Любовь Гула, Томск
Надежда Буланова, Шацк, Рязанская область
Егор Кривоносов, Рязань
Александр Голещихин, Кемерово
Яна Бельская, Москва
Константин Кутузов, Санкт-Петербург
Василий Лучинин, Томск
Евгений Топольницкий, Томск
Георгий Истигечев, Москва
Людмила Пономарева, Томск
Нина Нертик, Томск/Москва
Дмитрий Мячин, Северск, Томская область
Артур Афонин, Северск, Томская область
Сергей Алексеев, с. Октябрьское, Томская область
Константин Минеев, Нижнекамск
Алексей Лебедев, Курск
Михаил Хохрин, Ивантеевка
Виктор Лаврентьев, Томск
Екатерина Лугачева
Андрей Хахлин, с. Комсомольск, Томская область
Евгений Шилько
Галина Шапошникова, Томск
Сергей Ефимов, Томск
Олег Анисимов, Томск
Галина Лямина, Северск
Марина Земцова, Парабель
Алексей Добрыгин, Томск
Александр Березовский, с. Первомайское, Томская область
Андрей Мишанькин
Наталья Митина, Северск, Томская область
Ольга Митина, Рязань
Владимир Козлов, Томск
Екатерина Валуевич
Паша ЧерриПаха, Новосибирск
Елена Королева, Томск
Сергей Шилов, Саратов
Ирина Ефремова, Рязань
Данила Фролов, Томск
Виталий Протасов, Новый Урегой
Ольга Бердецкая, Краснотурьинск
Юлия Ростовская, Томск
Николай Погодаев, Томск
Юрий Ткаченко, Новочеркасск
Вера Швалева, Томск
Галина Трофимова, Томск
Виталий Чернышев, Томск
Светлана Кулябина
Марьяна Литке, Томск
Иван Пшатов, Томск
Андрей Лосенков
Елена Архипова, Томск
Андрей Медведев
Александр Моисеев, Новосибирск
Евгений Бурков, Томск
Артем Городецкий, Томск
Владимир Лукьянов, Владивосток
Анатолий Медведев, Томск
Любовь Соколова, Томск
Наталия Светенкова, Томск
Екатерина Побережнюк, Томск
Максим Готовский, Томск
Наталия Васильева, Томск
Любовь Тереньтева, с. Каргасок, Томская область
Екатерина Лисицина
Сергей Карпов, Норильск
Марк Борисов