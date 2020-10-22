С нами в музее Юрий Лавров — внук раскулаченного Ивана Лаврова. Живет он в Томске и добился разрешения посмотреть в архиве ФСБ дело, заведенное на деда.



— Лет пять тому назад я с трудом туда попал. И пока изучал этот архив, два полковника сидели рядом и смотрели, что я записывал. Отксерокопировать ничего не дали. Потом у меня все эти записи забрали и начали вымарывать все фамилии, которые я выписывал. Я говорю, какой смысл в этом, у меня же пока еще есть память и я запомнил эти фамилии. Председателя сельского совета, коменданта... всех, благодаря кому были сосланы мои предки.



Приговор перефотографировать тоже не дали. В нем виной крестьянину Ивану Лаврову ставилось использование сельскохозяйственной техники. И это единственное, что хоть как-то соответствует действительности. Не спасло ни то, что в семье было 13 детей, ни тот факт, что на покупку техники был взят государственный кредит. А вот участие в Ишимском восстании, за которое крестьянина Ивана Лаврова должны были расстрелять, и спекуляция, за которую он отсидел два года — это из разряда: был бы человек, а дело найдется. Во Львовку Иван Лавров шел через болото налегке, все вещи, что он нес семье, были экспроприированы.

