«Яма». Можно ли выбраться?

Истории

Увидев в географическом масштабе эти сотни спецпоселений, я понял, что находился внутри громадной трагедии. И осмыслить ее можно в категориях, сопоставимых с войной. Я бы сказал, что это была война власти против собственного народа (Сергей Красильников, фрагмент из документального фильма «Яма»).

В конце марта Агентство новостей ТВ2 выпустило второй фильм из цикла «Антропология террора» — «Яма». Фильм посвящен трагедии советских спецпереселенцев 1930-1940-х годов. Истории раскулаченных крестьян, сосланных с родных мест на необжитые земли, и народов Балтии, депортированных вглубь СССР, развиваются параллельно, но сходятся в одной географической точке — Нарымском крае. Повествование ведется от первого лица — голосами очевидцев, потомков, документов.

6 300 000 человек были высланы в период с 1930 по 1952 год. Сколько из них остались в безымянных могилах в местах ссылки — доподлинно не известно. Ученые называют цифры от 600 000 до 1 500 000 человек.

О том, какие механизмы запустили в действие репрессивный маховик великого переселения народа и чем это обернулось для советского государства, в фильме размышляет историк и сын спецпереселенцев Сергей Красильников. Автор книги «Серп и Молох» о крестьянской ссылке в 1930-х годах и профессор кафедры отечественной истории в Новосибирском госуниверситете решил включить обсуждение «Ямы» в программу спецсеминара для студентов разных курсов. Отзывы молодых историков из поколения, которому люди 30-40-х приходятся уже даже не дедами, а прадедами — о фильме, о травматичном прошлом, о связанном с ним настоящем — предлагаем вашему вниманию.

«Нужно иметь дело с этим туманом…»

Михаил Шматов (магистрант-историк, НГУ):

— Будучи исследователем советской эпохи, я воспринимаю художественные и документальные фильмы о ХХ веке с точки зрения «исторично или нет». По этой причине мне сложно наблюдать фильм в качестве отстраненного «обычного» зрителя. Просмотр фильма «Яма: дорога спецпереселенцев» стал неожиданным исключением!..

Поскольку фильм этот — документальный, начиная его просмотр, я в буквальном смысле вооружился листком бумаги и ручкой, дабы фиксировать сильные и слабые стороны, фактические неточности или спорные моменты. Но через пару минут я совершенно забыл о том, что я историк, критик или некто в этом роде… Я стал зрителем.

Надо сказать, у каждого фильма есть, на мой взгляд, несколько «пластов воздействия» — фактологический пласт, символический и эмоциональный. С эмоциональной точки зрения, фильм захватил меня, заставив позабыть на час с небольшим обо всем, кроме происходящего на экране. А происходило там многое: от демонстрации уникальных исторических документов, о которых я многое слышал, но ранее воспринимал их исторический смысл несколько иначе, до развертывания одной из важнейших проблем прошлого, настоящего и будущего — проблемы нашей памяти.

Фильм посвящен вроде бы достаточно широко известной и хорошо изученной проблеме крестьянской и национальной ссылки в Сибирь в 1930-1940-е годы. Однако этот фильм не исторический. Вернее, не только исторический. Он предоставляет трибуну нашим современникам — совершенно разным людям с порой диаметрально противоположными, но все-таки устоявшимися и в общем-то аргументированными взглядами. Фильм показывает, насколько сложно устроено общество. Даже сейчас — в относительно благополучное время. Даже по отношению к хорошо изученному историками прошлому...

И через простые (нет, далеко не простые, ибо в них и есть память!) монологи участников фильма раскрывается страшная трагедия тех времен, когда вся страна находилась в экстремальном состоянии или, как сказал в фильме профессор Сергей Красильников, «внутри громадной трагедии». Трагедии, к которой, увы, все еще разное отношение соотечественников — от «Не надо ворошить прошлое» до «Тут же наши люди!». И фильм этот проливает свет на «туман прошлого», о котором говорил один из респондентов в его начале.

Эмоциональный эффект фильма достигается во многом благодаря сочетанию того самого фактологического пласта (представлены самые разные источники: от сухих и страшных директив и сводок до современного фольклора «под гармонику» о спецпереселенцах) с невероятной операторской работой (тот самый случай, когда пейзаж рассказывает о прошлом!) и, конечно, с качественным сценарием, что соединяет прошлое с настоящим, ушедшие поколения — с нынешними. Простая (как и быт простых советских людей, попавших в «жернова истории») графика из быстро меняющихся, «стирающихся» (как вещи и судьбы людей) картинок-миниатюр о судьбе спецпереселенцев на фоне текста сводок и воспоминаний пронзает сердце, заставляя и разум по-другому осмысливать масштаб происходивших с людьми событий.

Возвращаясь ненадолго к позиции историка-включённого наблюдателя: фильм высоко профессионален с позиции подбора и анализа исторических источников. Более того, он сам – кладезь этих источников, коими являются и документальные съёмки, и мнения участников фильма, и их воспоминания. При этом фильм, конечно же, создан для самой широкой аудитории, включая и тех, кто, возможно, никогда и не слышал слов «Нарым» и «спецпереселенец». Для них этот фильм – своего рода учебник. Для тех же, кто «в теме» — свидетельство… Свидетельство того, что тема актуальна, что память жива и что правда о нашем прошлом, подобно старому кладбищу, будет приведена в порядок и станет достоянием для потомков… Спасибо за фильм!

«Как выбраться из «ямы» и идти дальше?»

Евгения Игнатьева (магистрант-историк, НГУ):

— Тяжелое, жуткое ощущение остается после это фильма. И ряд вопросов к самому себе. Почему «Яма»? Только ли это безымянные могилы вымышленных «врагов» советской власти? Только ли это ссылки спецпоселенцев, произошедшие почти век назад и оставившие смутное понимание (а чаще и его отсутствие) у человека, что «что-то было…».

Осталась ли «Яма» в прошлом? Не делит ли она нас до сих пор на тех, кто попадает в нее и тех, кто этому способствует? Не приобрела ли она сегодня иные формы? Как выбраться из нее и идти дальше, если эта пропасть до сих пор разделяет нас? Здесь нет и невозможен своего рода «моральный хэппиэнд» («понять и простить»).

Мы видим иной сценарий — «понять, принять, помнить и идти дальше». Единственная возможность выбраться из той самой «Ямы» сегодня. Это мои мысли в качестве рядового зрителя.

Как для будущего профессионального историка для меня важна эмоциональная канва. Ежедневно работая с архивными документами, фиксирующими описываемые в фильме события, мы сами, того не замечая, погружаемся в эту «Яму», со временем переставая чувствовать весь драматизм этого периода.

Сухость делопроизводства, безэмоциональность статистики, рутинность человеческой трагедии превращает нас в хирургов, препарирующих на своем исследовательском столе очередной феномен сталинской эпохи. Фильм дает возможность вернуться профессионалам с высот научной работы к обыденной эмпатии, к более близкому восприятию трагедии нашего недавнего прошлого.

«Чем чаще говорится, тем легче осознавать»

Дарья Мамонтова (бакалавр-историк, НГУ):

— В истории есть направление – микроистория, в рамках которой изучаются малые территории и группы людей. Преимущество данного направления заключается в возможности изучить повседневность, культурный контекст эпохи, взглянуть на события не сверху, а изнутри. Тема спецпереселенчества широко освещена в научной литературе, в доступе имеются и воспоминания самих спецпереселенцев, и документальные фильмы. Свой вклад внес и фильм «Яма. Дорога спецпереселенцев».

Он не раскроет зрителю подробно причины и последствия спецпереселенчества, но расскажет истории реальных людей, которых коснулась эта трагедия, через которые можно прочувствовать повседневную жизнь и мысли людей, оказавшихся в данной ситуации.

И несмотря на то, что такой жанр не является новым, этим важно заниматься, и об этом нужно говорить снова и снова, так как не все воспринимают эти события адекватно. Даже в самом фильме были показаны люди, искренне считавшие, что это прошлое «не надо ворошить», что спецпереселенцами были люди, которые действительно в чем-то виноваты и т.д. Сложно, конечно, представить, что кто-то из «скептиков», посмотрев данный или любой другой фильм, резко поменяет свое мнение, но чем чаще об этом будет говориться, тем легче будет осознавать это как часть нашей истории.

«Слова в документах перестают быть просто словами»

Анна Чублова (бакалавр-историк НГУ):

— Тема судьбы спецпереселенцев — это тема не только для исследования, это то, что тесно связано с жизнью людей. И этот фильм во время просмотра держал в эмоциональном напряжении. Лично я всегда с большим интересом читаю или слушаю истории о жизненном пути каких-либо людей, каков бы ни был этот путь. И фильм был полон таких историй, что делает его более «живым» и не превращает в пересказ фактов. После себя оставляет некоторую пищу для размышлений...

В этих историях видны печальные последствия директивных решений партии, с которыми мне приходится сталкиваться при работе с курсовой. И буквы, и слова в этих документах перестают быть простыми буквами и словами, они начинают приобретать еще более трагический смысл.

«Это коллективная память, об этом нужно говорить»

Ирина Полежаева (бакалавр–историк, НГУ):

— В годы сталинского режима многие подверглись необоснованным политическим репрессиям. В этом плане, как мне кажется, фильм необычайно важен. Рассказы непосредственных участников событий, их потомков о тяжелых годах, о судьбах людей, которых направили в места, где их никто не ждал — все это имеет определенный вес. Я считаю нужным и важным говорить об этом, это страницы нашей же истории, которые не следует замалчивать. Это коллективная память, и об этом нужно говорить.

«Приятно удивлен, что ожидания не оправдались»

Алексей Деев (бакалавр-историк НГУ):

— Признаться честно, перед просмотром данного фильма, меня сильно отпугнуло такое название как «Яма». В первую очередь связано это с псевдоисторическими «документальными» фильмами, стремящиеся заманить зрителей «кричащими» названиями (один только «Демон революции» чего стоит). Однако я был приятно удивлен тем, что мои ожидания не оправдались.

Несомненным плюсом данной картины является ее желание привлечь внимание жителей России к этой черной странице нашей истории. Интересным для меня решением стал подход к освещению проблемы спецпереселения непосредственно через истории потомков спецпереселенцев и их самих.

Сосредоточение внимания на ситуациях отдельно взятых людей, попавших в тяжелое положение только потому, что их образ жизни и мировоззрение были неугодны государству, а также на том, как к этой проблеме относятся в современной России — это интересная задумка, но, на мой взгляд, было бы неплохо побольше заострить внимание на самом феномене спецпереселения, на общих моментах. Безусловно, в фильме об этом рассказывает Сергей Красильников, но этой информации не хватает, чтобы в полной мере раскрыть причины, ход и последствия этого бесчеловечного акта.

Хотелось бы сказать спасибо авторам фильма и всем причастным к его созданию, так как для меня, как потомка спецпереселенцев, очень важно привлечение внимание к этим страшным событиям.



«Кризис исторической памяти»

Альбина Кожаева (студентка 3 курса НГУ):

— Лейтмотивом через весь фильм проходит, пожалуй, главная идея и проблема – сохранение исторической памяти. В фильме видно три группы героев, каждая из которых объединена общим мнением о происходивших событиях.

Первая группа — люди, являвшиеся непосредственными свидетелями эпохи. Это сейчас, прежде всего, дети спецспоселенцев, которые хоть и понимают, с какой целью данная кампания проводилась, но простить уже никогда не смогут. Весь тот ужас, с которым они столкнулись, не дает им права забыть. И в связи с этим очень хорошо, что эти свидетели эпохи не дают нам, людям далеким от данного времени, потерять связь с той эпохой: они организуют общественные организации, публикуют историю своей семьи, профессионально занимаются историей спецссылки.

Вторая группа — неравнодушные люди, которые всячески стараются сохранить этот период истории в том виде, в котором он в действительности существовал. Это и те женщины, которых обвиняют в наживе, хотя они искренне считают, что происходящее в стране в 30-е годы XX века нельзя оправдать никакими нуждами индустриализации. Это и те молодые волонтеры, которые удивляются тому, что в один и тот же период в стране существовали такие разные явления. Для них историческая память — это не только сохранение тех моментов истории, которые отражают только положительные моменты, но и отрицательных.

Третья группа — люди, которые считают, что в исторической памяти людей должны остаться только положительные моменты истории — победа, рост экономики и прочее.

Яркая фраза, которую обронила одна из героинь фильма, учительница истории: «Послушайте, люди, которые воевали, которых находят в лесах, их нужно захоронить». В то же самое время она же говорит о том, что репрессированных перезахоранивать не нужно, объясняя это тем, что «время было очень сложное». Каким образом тогда мы должны выбирать важные и неважные моменты истории?

Также мы видим представителей власти, которые разделяют ее мнения, говоря, что «все что тогда делалось было вызвано крайней необходимостью». Для этих людей будто и не существовало данной страницы в истории их родного края. Страшнее всего здесь, конечно, то, что эти люди даже не хотят узнавать о другом взгляде на сталинизм, они его категорически не принимают.

Более того, опасной становится ситуация, что эти люди могут нести эту мысль новому поколению людей, тогда мы просто входим в такую стадию, которую можно назвать кризисом исторической памяти.

«Не все в жизни является предметом для гордости»

Яна Корникова (бакалавр-историк, НГУ):

«Кто прячет прошлое ревниво, Тот вряд ли с будущим в ладу…» (А. Твардовский)

— В Конституции Российской Федерации отдельная статья посвящена необходимости сохранять историческое наследие страны, беречь памятники истории и культуры. С федеральных каналов звучат речи в защиту истории от неверной интерпретации и попыток исказить факты. В нашей стране, например, с размахом отмечается победа в Великой Отечественной Войне, но почему-то многие отказываются помнить не столь величественные страницы истории.

Репрессивная политика советской власти в 30-е — 40-е годы XX века до сих пор остается предметом жарких споров. Настоящая информационная война разворачивается на территории России уже долгие годы. Многие считают, что масштабы преступления, совершенного против советского народа, преувеличены и говорят о необходимости мероприятий, проводимых государством. Сторонники такой позиции напоминают о том, что с момента распада Советского Союза число жертв политических репрессий, подсчитанное специалистами, постоянно уменьшалось. Сначала говорили о 70 миллионах, на данный момент — около 12 миллионов репрессированных.

12 миллионов по сравнению с 70-ю кажутся сущей малостью, а цена, заплаченная за экономический и политический престиж СССР кажется уже не такой большой, правда?

12 миллионов человеческих судеб! Может быть, если эта сухая статистика превратится в историю жизней настоящих людей, смотреть на эту цифру будут иначе...

Около 6,2 миллионов человек были без суда выселены с мест проживания в отдаленные районы СССР. Именовались такие люди «спецпоселенцами». Главные герои документального фильма «Яма» — спецпоселенцы и их родственники.

Для этих людей «раскулачивание» и депортация — не просто термины со страниц учебника истории, а часть жизни. Некоторые из героев знают об этих временах лишь по рассказам ближайших родственников, другие — сами стали жертвами преступной политики государства.

Лаура Зейме — спецпоселенка, депортированная вместе с семьей из прибалтийской республики СССР в 1941 году. Даже спустя много лет она не может без дрожи в голосе вспоминать пережитое.

Илья Бедарев был совсем маленьким, когда его сослали в Нарымский край. Вспоминая эпизоды из детства, он не мог не упоминать смерти во время долгого пути к месту назначения, страшного голода и случаев каннибализма.

Это лишь несколько человек из упомянутых в фильме, совсем не миллионы. Знакомясь с человеком, хоть и не лично, ты уже иначе смотришь на эти события, иначе сопереживаешь. В фильме «Яма» события, произошедшие в первой половине XX века в Советском Союзе, обретают человеческое лицо.

Авторы документального фильма «Яма» поднимают важную проблему — проблему сохранения памяти. В село Палочка Томской области в 1930-е годы было депортировано 7800 «раскулаченных», через два года в живых осталось 700 человек. Гульнара Корягина и Ирина Янченко — жительницы села — хотят создать мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий.

Освещая ситуацию, сложившуюся в селе Палочка, авторы фильма показали две непримиримые позиции. Некоторые жители села и представители администрации не считают нужным «ворошить прошлое», к тому же, массовые репрессии — не та страница истории России, которой можно гордиться. Далеко не все согласятся с этим мнением. «Не всё в жизни является предметом для гордости. О горе нужно говорить точно так же, как о победе», — считает американец с русскими корнями, еще один герой фильма, Ной Шнайдер.

Тема политики советского правительства в 30-е – 40-е годы XX века еще долго будет оставаться дискуссионной. Говорить об этих событиях сложно, потому что рана слишком свежа.

Несмотря на это, стоит помнить, что будущее слишком туманно и неопределенно до тех пор, пока в полной мере не будут усвоены уроки прошлого. До тех пор, пока каждый человек, каждый гражданин не будет достаточно знать о событиях 1930-х – 1940-х годов. До тех пор, пока представители власти не будут открыто говорить и о сложных периодах в истории страны.

В такой непростой ситуации действительно тяжело взять на себя ответственность донести эту тему до широкой публики. Стоит выразить уважение и искреннюю благодарность людям, которые все же решились. Авторы документального фильма «Яма» сумели показать разные точки зрения и при этом донести свою. Благодаря подобным работам делается очередной шаг на пути к тому, чтобы безликие сотни и тысячи превратилась в истории жизней людей, а «ямы» — в могилы.

Фильм заставляет задуматься о роли каждого человека и гражданина в сохранении памяти о тяжелых исторических этапах. После просмотра каждый сам решает, где ему поставить запятую — «помнить нельзя забыть».