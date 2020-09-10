Истории

Томичка Дарья Большанова обвинила бывшего учителя физики лицея № 1 Анатолия Волкова в угрозах. После публикации ее поста в Интернете был запущен хэштег #сталкеравтюрьму, а девушке стали приходить сообщения и от других людей с рассказами о том, как им угрожал или домогался Анатолий Волков.

Сам Анатолий уверяет, что напугать никого не хотел и извиняется перед Дарьей.

«Предложил купить колготки»

Томичке Дарье Большановой нравится шить большие сумки для покупок (шоперы), изучать языки и путешествовать. На своей странице в Инстаграме она рассказывает про свою жизнь и увлечения.

Как-то девушка выставила в сториз фотографию с дырявыми колготками и подписью «ох уж эта мода». Ей написал один из подписчиков страницы и предложил эти колготки у нее купить.

«Я в шутку написала: «Да, конечно, уже в пакетик завернула». Он ответил, что будет ждать меня на Вершинина, 48 в шесть часов вечера. Я на это никак не отреагировала. Думала, что стеб, угар, пацан поржал. Все. Но в субботу в шесть часов он мне начал писать, ты где, я тебя жду, как ты выглядишь», — рассказала Дарья.

Дарья извинилась и объяснила, что это была шутка. Однако собеседник сказал, что писал серьезно.

«Затем он написал, что у меня комплексы. После чего последовало: «Я знаю, где ты живешь, у меня есть оружие...». Я написала, что могу обратиться в полицию и везде заблокировала его».

Она стала выяснять, кто ей писал. Оказалось, что собеседника зовут Анатолий Волков, ему 25 лет и он преподает в лицее № 1 физику. Дарья опубликовала пост в Инстаграме, которым меньше, чем за сутки поделилось 12 тысяч человек. А еще девушка обратилась с заявлением в полицию. Создательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова в комментариях отметила, что Даша сделала все правильно.

Дарья отмечает, что беспокоится за свою безопасность.

После публикации поста с Дарьей связалась еще одна томичка Анна Костина. С Анатолием Волковым она училась в одном университете, проживала в одном общежитии. Как-то на паре задали сложные уравнения, и девушка выложила фото с подписью «заберите меня замуж, буду борщи готовить, чем это решать».

«Мне ответил Волков, что поехали в ЗАГС. Я написала в шутку, что давай».

При очной встрече Анатолий показался Анне адекватным человеком. Потом дарил ей подарки и цветы. Но от знакомых Анна узнала, что Анатолий агрессивен, что его несколько раз задерживала полиция, и разорвала отношения.

После отказа Анатолий начал преследовать ее и угрожать. «Ловил на улице, заламывал руки. Это длилось около месяца. Вымогал деньги, говорил, «Хочешь жить спокойно — плати!».

Анна подчеркивает, что у них не было романтических чувств друг к другу, и парой они не являлись. Когда девушка встретилась с ним, чтобы прояснить отношения, Анатолий достал нож и поднес к ее горлу со словами: «Ты ведь понимаешь, что не уйдешь от сюда».

В итоге Анна обратилась в полицию. Было возбуждено головное дело по статье «Угроза убийством». Дело дошло до суда, но в итоге было прекращено в связи «с примирением сторон».

«Я устала от всего этого. Мне было проще примириться и не видеть его больше, — говорит Анна. — Сейчас я с одной стороны жалею о своем решении, а с другой стороны нет. Я оставила его биографию чистой. Но так как он продолжает вести себя подобным образом, то похоже мне не следовало идти на примирение».

«Гнал брагу, проносил гранаты»

Анатолий Волков приехал в Томск из Якутии, учился в Инженерной школе Энергетики ТПУ. По воспоминаниям одногруппников, первый семестр ему дался тяжело, были задолженности по дисциплинам, однако второй курс он закрыл уже без долгов. Однокурсники, с которыми поговорила редакция, вспоминают о нем, как о вспыльчивом, раздражительном и неопрятном человеке.

«Он учился на электроприводе, я на электротехнике, были общие пары, лекции и лабораторные работы, — рассказывает ТВ2 Николай (имя изменено по просьбе героя). — Человек вспыльчивый, палец в рот не клади, обматерит. Было время, когда все обсуждали ситуацию, мол, Волков на одной из пар достал из кармана отвертку, и на преподавателя пошел, если зачет не поставит... Не знаю раздули ли из мухи слона, но многие говорили, что видели это своими глазами».

Про конфликт с преподавателем, в ходе которого Волков угрожал педагогу, редакции рассказали еще несколько человек.

«Первое впечатление о Анатолии было очень расплывчатым, — вспоминает одна из активисток студсовета Алена (имя изменено, так Анатолий девушке тоже угрожал). — Когда он начал нарушать правила проживания в общежитии, мы не однократно вызывали его на студенческий совет. Рассказывали, что хорошо, что плохо. Он делал вид, что действительно все осознает, просил прощения, но, с каждым разом выкидывал что-то новенькое: то брагу в общежитии ставил, то гранаты проносил, то оружие. Как нам сказали, все это было учебным, и никакого вреда не несет, но все же страх за свои жизни у студентов был, поэтому мы вынесли вопрос о выселении на уровень администрации университета. Но его не выселили».

Совет дважды собирался и обсуждал вопрос о выселении Анатолия. Просил о переезде в другую комнату, не называя причину, и его сосед.

«На заседании он вел себя так, будто бы он вообще никакого отношения к содеянному не имеет. Складывалось впечатление, что у человека биполярное расстройство личности», — говорит Алена.

Одногруппник Анатолия Антон Чирков знает его шесть лет. Вместе окончили бакалавриат и магистратуру, они дружат.

«Мнение большинства мне безразлично. Опираясь на свое, скажу следующее. Во-первых, знаю человека не первый год. Во-вторых, он надежен — редкое качество в наше время. В-третьих, помощь и поддержка при необходимости 24/7. В-четвертых, мозги и интеллект дадут фору большинству. За шесть лет ссор я не помню, делайте вывод. Подробности ситуации мне не знакомы, судить о том, кто все это заварил, я не стану. Хотите разобраться в ситуации, верьте фактам, а не словам в интернете».

В администрации университета после публикации постов и обвинения Анны в том, что вуз ее не поддержал, ответили, что проведут свою проверку. По информации вуза, после случившегося с девушкой, Волков находился в поле зрения социальных служб Политеха и участкового.

«Угрожать кому-то и начинать войну, тем более из-за такого — бред»

Анатолий Волков уверяет, что напугать Дарью не хотел, а сообщение про адрес и ружье отправил после оскорблений со стороны девушки.

Переписку с Дарьей Анатолий начал после того, как увидел у нее в Instagram предложение купить колготки.

«Это не значит, что я бесконечно смотрю чужие странички в Instagram и пишу каждому. Просто бывает так — увидел и быстро забираешь. Мне как раз требовалось большое количество колготок для того, чтобы спроектировать кое-что для собственных нужд. Я написал и все, для меня в этом ничего не было, — объясняет Анатолий. — Если Дарье показалось это подозрительным, она могла бы меня заблокировать и все. Но она попыталась что-то прояснить, обозвала меня фетишистом. Я ей в ответ посоветовал читать Зигмунда Фрейда и понять: то, что кажется одним, может на деле оказаться совсем другим. После это чего начались непонятные оскорбления».

Слова Дарьи задели Анатолия, и в ответ он решил написать про ружье, про свои навыки в стрельбе и что знает адрес девушки. То самое сообщение, которое Дарья выложила в свой Instagram с подписью «Мне угрожают».



Сейчас парень говорит, что «про оружие написал глупо», но и в момент отправки сообщения не думал вкладывать в эти слова угрозу. Смысл сообщения был в том, что он может подойти к Дарье и попросить «сказать в лицо» отправленные в переписке оскорбления. Слова про ружье, по словам Анатолия, были доказательством того, что он не «клоун и слабак», а тоже кое-что умеет.

«Угрожать кому-то и начинать войну, тем более из-за такого — это бред. То, что Дарья восприняла это сообщение как угрозу и пошла писать заявление в полицию — ее личное дело», — оправдывается Анатолий.

Оружие, о котором писал Анатолий, у парня действительно есть. Это ружье ИЖ-58 для охоты на уток. Находится оно не в Томске, для перевозки нужны специальный сейф и разрешение, оформлением которых Анатолий заниматься не хочет. Поэтому охотится только в отпуске и на каникулах, когда приезжает в родной город.

Рассказал Анатолий и о том, почему приставил нож к горлу Анны Костиной. По его словам, тогда история тоже началась в Instagram: парень увидел у Анны на страничке предложение «забрать ее уже замуж». Они с Анатолием жили в одном общежитии, поэтому он решил написать в ответ: «Актуально?». Анна ответила утвердительно, и уже через несколько дней, по словам Анатолия, они пошли в ЗАГС. Расписаться тогда не удалось, потому что парень забыл часть документов, но отношения они продолжили. Сама девушка утверждает, что такого не было.

«В тот момент у меня было 12 тяжелых тренировок в неделю, это нагружает центральную нервную систему. Поэтому я не совсем хорошо, скажем так, мир воспринимал. Мы с Анной гуляли, я пытался исправить ошибки, каждый ведь имеет на это право. А девушка нагло смеялась мне в ответ и говорила, что ей все равно и она пойдет с первым попавшимся переспит. Меня это выбесило и я просто хотел ее проучить, ни в коем случае не убивать».

Тогда Анатолий и Анна примирились в суде и дело закрыли. В лицее парень больше не работает: ушел по собственному желанию.

«Не ушел бы сам, попросили бы после шумихи. Родители ведь побоятся, чтобы у их детей такой преподаватель уроки вел, — рассуждает Анатолий. — Спорить с людьми в соцсетях я ни в коем случае не собираюсь. Они ведь что хотят, то и услышат. Единственное, что хочу сказать — это извиниться перед Дарьей. Сказать, что я неправильно поступил и заверить, что никогда больше так поступать не буду. Где теперь работать, пока еще не задумывался, но точно надо жить дальше. Жизнь на этом не заканчивается, даже после такого общественного резонанса. И, конечно, завязывать с такими переписками, быть осторожнее в словах и выражениях. Люди не так могут понять».

Жалобы от учеников: были или нет?

Директор лицея №1 Надежда Селиванова говорит, что при устройстве на работу Анатолий Волков предоставил справку об отсутствии судимостей. Суд над ним прошел позже. При этом педагог подчеркивает, что жалоб на Волкова от учащихся не поступало.

Учащиеся, у которых он вел физику, отзываются о нем неоднозначно. Кто-то рассказывает, что в качестве преподавателя он был корректным. Другие вспоминают, что Анатолий интересовался личной жизнью учениц, звал некоторых школьников выпить с ним пиво.

«Я не встречала людей, которые были на стороне учителя», — отметила одна из учениц лицея в беседе с ТВ2.

Бывшие коллеги Волкова отмечают, что неадекватным человеком он не казался. О каких-то публичных конфликтах, связанных с поведением Анатолия в школе, они также не знают.

«Есть 14 ст. УПК, презумпция невиновности. Все начали травить его, хотя вина не доказана. И есть достаточно случаев, когда человека могли просто оболгать», — говорит один из педагогов, с которым пообщалась редакция.