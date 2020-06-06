Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов.
6 июня 2020 г.
Запись интервью с Евдокией Пахомовой будет храниться в Государственном архиве Томской области.
Интервью снято в рамках подготовки к съемкам фильма про детские дома в Нарымском крае времен войны и первых послевоенных лет.
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