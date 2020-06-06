— Нас сослали из Омской области: Крутинский район, деревня Сладкая. В 1931 году. Родители имели хозяйство, пытались сделать так, чтобы мы досыта ели и государству было что отдать. Но в то время раскулачивали, пришла комиссия, и нас выгнали из дому. Детей было пятеро. Первый год мы прожили у соседей. Потом в избушке одного бедняка, который как раз и раскулачивал. Так что об этом раскулачивании доброго мне рассказать нечего. Остались мы в том, в чем спали. В рубашках. Обуви у нас не было.



Когда в 31-м году нас привезли в сельский совет, всех переписали. И мне записали на год меньше. Я родилась в 1923 году, а записали 1924 год. Соседская девочка была с 20-го года, но ее тоже написали с 1924 года. Одним словом, писари тогда были еще те.



Помню, как во время этой переписи пожилые люди стояли и плакали, потому что это был геноцид. Страшное! И вдруг ни с того ни с сего в солнечный день разразилась гроза. Как из пушки ударило! У этого здания стояла вековая береза, и молния ударила в березу и расколола ее. Старушки плакали, крестились, что даже природа реагирует на то, что делают с совершенно невиновными людьми.

