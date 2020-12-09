Я выбираю прощать, я выбираю любить
— Я взяла бы ребенка из детдома, но у меня нет ни мужа, ни собственной квартиры, поэтому мне его не дадут!
Так думают многие женщины о приемном материнстве. Знакомство с Дарьей Ли снимает эти стереотипы. На днях опека официально разрешила Дарье взять уже второго сына.
Волонтер Даша
Как люди решают стать приемными родителями? Сначала в окружении Дарьи оказалось несколько приемных семей. От них она узнала, что сирот в обычном нашем понимании в детских домах практически нет. Если папа и мама погибли, то обычно приходят на помощь родственники. В приюты попадает несовершеннолетнее поколение асоциальных семей.
Когда Дарья стала волонтером, то перед ней открылся целый мир социального сиротства при живых родителях.
— Я увидела детское горе, которому надо помочь! – делится она.
Уезжая на летнюю лагерную смену в Красноярский край, девушка не представляла, что вернется в Томск только через пять лет и уже с приемным сыном.
Она устроилась работать в Молодежный центр при администрации города Шарыпово, где возглавила волонтерский отдел. Видела, что детям, оставшимся без родителей, нужны не конфетки и праздники. Им необходимы рядом значимые взрослые люди, которые могут стать опорой.
— Я могу помочь хотя бы одному ребенку, — решила Даша.
Конечно, ее одолевали страхи: не замужем, квартиры нет, вдруг не справится? Даша решила действовать постепенно: прошла обязательную для всех кандидатов Школу приемных родителей, собрала документы и… положила их на полку. А спустя какое-то время раздался звонок. Начальник опеки сказала, что в приюте уже полгода живет семилетний мальчишка. Если его никто не заберет, ему прямая дорога в детский дом! Даша решила познакомиться.
Слезы горькие
...Алексея прямо перед новогодним утренником, куда он готовился пойти в костюме зайчика, завернули в грязное одеялко и увезли от мамы. Эту историю вспоминает мальчик, которому сейчас десять лет. Можно гневно сотрясать словами в адрес «жестокой» опеки. Только Леша – восьмой ребенок был в той семье, а все старшие дети тоже попали в систему детдомов. Да и был ли костюм зайчика, если мама, у которой забирали дитя, в это время лежала, как говорится, «в зюзю». Протрезвев, она пришла в приют, пообещала сыну, что сделает последний документ и сразу же заберет домой. Дело было, напомним, в декабре.
Он очень ждал ее, очень… В мае ему говорят: пришли гости! Леша рванул изо всех сил к двери! Но за ней оказалась не мама, а совсем чужая тетя.
— Леша так горько плакал, – вспоминает Дарья. – Он повторял, что ни к кому не хочет идти, что будет ждать маму, что она придет, она обещала!
Конечно, Дарье было очень жаль мальчика. То, что он плакал и ждал свою маму, было естественным для нормального ребенка.
— У меня не было ёкания в груди, и ангелы не запели, и в окошке не засиял особенный свет, как рассказывают иногда приемные родители, – признается Дарья Ли. – Ты просто видишь нужду. И есть ты. Я не знала тогда слов о ресурсе, просто понимала, что могу помочь этому ребенку.
Даша, жившая в общежитии, сняла красивую благоустроенную квартиру. Но в приюте мальчику сказали, что он идет в семью временно, мол, мама тебя заберет. И мальчик жил с этим ожиданием. Он называл ее тетей Дашей. Рефреном звучало, что он здесь не навсегда. «А это кроватка моя? Я ее заберу, когда мама придет? А это велосипед мне? Я его заберу потом?»
Как-то Леша проснулся в слезах.
— Мне приснился страшный сон: мама пришла в приют, а меня там нет. Я ее не дождался, я предатель…
Даша успокаивала, гладила по спинке и тихо приговаривала: мы не знаем, что с ней, мы ее не ругаем, продолжай ее любить, но заботиться о тебе, как мама, буду я.
К тому времени кровная мать уже была лишена родительских прав и ни разу не поинтересовалась судьбой Леши. Но буквально наутро после страшного сна, в котором ее сын корил себя за предательство, она вынырнула из кустов около офиса, где работала Даша и куда мальчик шел после занятий в школе. А Даша несла ему из магазина булочку.
— Тетя Даша! Я маму нашел! – закричал Леша. – У меня эта булочка выпала. И сердце тоже упало. Стоит наша неблагополучная мама и тоже кричит: я без тебя в петлю! Якобы она не пьет, работает в винном магазине и живет с новым сожителем.
Дарья скомандовала сыну, чтобы он шел в офис. На удивление, тот послушался, сообщив адрес и позвав свою биологическую мать в гости.
Но больше эта женщина не появлялась.
— В январе прошлого года мы получили сообщение, что она умерла. Замерзла на улице. Леша горевал, плакал, винил себя, но мы пережили и это…
Безусловная любовь
Когда Дарья брала ребенка, ее внутренний настрой был на безусловную любовь. Ребенок ей ничего не должен. Однако оказалось, что одно условие все же было: она хотела быть любимой в ответ.
— Тяжело, когда ты любишь, а тебе и словом, и делом говорят: а я тебя нет! И даже – я тебя ненавижу! Просто за то, что ты не его кровная мама.
Перед Новым годом они гостили в Москве у родителей Даши. Наряжали елочку. И вдруг…
— Мама, смотри, как я собрал лего!
— Это был такой новогодний подарок, просто невозможно описать те чувства, которые были у меня в тот момент. Оказывается, для меня было очень важно услышать это слово «мама».
Дашины родители приняли Лешу. Они всегда поддерживали своих дочерей. Дарья благодарно считает, что именно маме и папе обязана своим эмоциональным здоровьем. Леша сразу стал звать их бабулей и дедулей. Особенно он проникся к деду.
— Все мужчины в его недолгой жизни играли исключительно деструктивную роль, а мой папа – добрейшей души человек.
Она была готова к худшему: к истерикам, ножам, угрозам побега или суицида и прочим реалиям совместной жизни с ребенком, который проверяет приемного родителя на прочность.
У Даши, по ее словам, оказался легкий вариант, но не без проблем. Сейчас Леша признается: «Я доводил тебя специально».
Даша считает, что дети в отношениях со взрослыми привыкли ходить, как по тонкому льду, и эту поверхность проверяют на прочность, попадая к очередному родителю или воспитателю. Одни прыгают на льду, а другие бьют кувалдой и, убедившись, что лед не сломается, начинают чувствовать себя в безопасности.
– Я много-много плакала и специально шла на работу пешком пять километров, постоянно повторяя молитву: я выбираю прощать, я выбираю любить…
Фонд в помощь
В ноябре прошлого года Даша с Лешей вернулись в Томск настоящей семьей. Мама перестала постоянно внутренне контролировать себя. Сын учится в Академическом лицее, занимается плаванием в «Звездном», увлекается лего, компьютерами, моделированием.
Они живут интересной жизнью. Дарья – маркетолог в Центре психологического образования и директор благотворительного фонда «Томск без сирот». Этот фонд был создан приемными родителями, чтобы помогать друг другу. С приездом Даши в нем развернулась активная работа. Они начали сотрудничать с Фондом президентских грантов и московским фондом «Арифметика добра».
— В Томске хорошо развито устройство детей в семьи и работает программа наставничества, — говорит Дарья. — Наш фонд видит свою задачу в поддержке замещающих семей, в предупреждении эмоционального выгорания, повышении родительских компетенций. Фонд – это и моя работа, и огромнейший ресурс для меня как для приемной матери. У нас есть детский и взрослый психологи, группа выходного дня для детей, группа равной поддержки для родителей, обучающие семинары.
Четыре часа по субботам для младших детей работают игровое и развивающее пространство, а подростки занимаются в медиашколе. Приемные родители могут пообщаться между собой, получить помощь психолога или пойти в кафе, покататься на велосипеде. Такие передышки спасают от эмоционального выгорания.
Леша, конечно, часто «тусит» на работе у мамы, общается с ребятами, помогает сделать заготовки для занятий. Фонд еще больше сблизил их. Мать и сын стали подумывать о новом члене семьи.
Все дело в шляпе
Решение взять еще одного ребенка родилось быстрее, чем его поиски. Дарья знает, маленьких и здоровых в приемные семьи берут охотнее, чем подростков и большие семьи. Она даже оформила документы на возможность принять троих детей и купила всем кровати. Однажды, помогая в кризисной ситуации одной приемной семье, взяла домой сразу четверых ребят. Опыт показал, что много детей полностью забирают ее время от работы в фонде, где она также чувствует свою полезность. Но один ребенок, причем младше Леши, так и не находился.
Автор этих строк ведет в интернете большой проект по устройству детей в приемные семьи «Дети из Сети». Неожиданно на одном из форумов появилось сообщение, что в банке данных детей-сирот появился мальчик Саша. Выяснилось, что Александр «возвратный» ребенок. С этого момента Саша попал в поле внимания Дарьи Ли.
Дарья пришла на встречу с Сашей с тремя предметами. Для рассказа о себе она принесла фотографию Леши, их любимую настольную игру и свою радужную шляпу, в которой Дарья провела немало мероприятий как волонтер.
— Я буду у вас жить! – сразу решил Саша.
Даша и Леша уже на следующий день приехали за ним и взяли в гости. Мальчик ушел из детского центра прямо в этой шляпе. А Дарья снова почувствовала то самое понимание, что должна и может помочь этому артистичному яркому парню. Вскоре опека дала разрешение на оформление документов.
Дарью Ли не пугают перспективы, что все начинается заново. Конечно, возврат Саши из предыдущей семьи будет новой проверкой на прочность льда. Понятно, что может случиться откат у Алексея. Впереди непростое время адаптации. Но сильная молодая женщина с добрым сердцем знает, что сама она обладает необходимым ресурсом. А еще ей поможет фонд «Томск без сирот» и ее молитва: я выбираю прощать, я выбираю любить…
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