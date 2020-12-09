Я выбираю прощать, я выбираю любить

Истории

— Я взяла бы ребенка из детдома, но у меня нет ни мужа, ни собственной квартиры, поэтому мне его не дадут!

Так думают многие женщины о приемном материнстве. Знакомство с Дарьей Ли снимает эти стереотипы. На днях опека официально разрешила Дарье взять уже второго сына.

Фото: из личного архива

Волонтер Даша

Как люди решают стать приемными родителями? Сначала в окружении Дарьи оказалось несколько приемных семей. От них она узнала, что сирот в обычном нашем понимании в детских домах практически нет. Если папа и мама погибли, то обычно приходят на помощь родственники. В приюты попадает несовершеннолетнее поколение асоциальных семей.

Когда Дарья стала волонтером, то перед ней открылся целый мир социального сиротства при живых родителях. — Я увидела детское горе, которому надо помочь! – делится она.

Уезжая на летнюю лагерную смену в Красноярский край, девушка не представляла, что вернется в Томск только через пять лет и уже с приемным сыном.

Она устроилась работать в Молодежный центр при администрации города Шарыпово, где возглавила волонтерский отдел. Видела, что детям, оставшимся без родителей, нужны не конфетки и праздники. Им необходимы рядом значимые взрослые люди, которые могут стать опорой. — Я могу помочь хотя бы одному ребенку, — решила Даша.

Конечно, ее одолевали страхи: не замужем, квартиры нет, вдруг не справится? Даша решила действовать постепенно: прошла обязательную для всех кандидатов Школу приемных родителей, собрала документы и… положила их на полку. А спустя какое-то время раздался звонок. Начальник опеки сказала, что в приюте уже полгода живет семилетний мальчишка. Если его никто не заберет, ему прямая дорога в детский дом! Даша решила познакомиться.

Фото: из личного архива

Слезы горькие

...Алексея прямо перед новогодним утренником, куда он готовился пойти в костюме зайчика, завернули в грязное одеялко и увезли от мамы. Эту историю вспоминает мальчик, которому сейчас десять лет. Можно гневно сотрясать словами в адрес «жестокой» опеки. Только Леша – восьмой ребенок был в той семье, а все старшие дети тоже попали в систему детдомов. Да и был ли костюм зайчика, если мама, у которой забирали дитя, в это время лежала, как говорится, «в зюзю». Протрезвев, она пришла в приют, пообещала сыну, что сделает последний документ и сразу же заберет домой. Дело было, напомним, в декабре.

Он очень ждал ее, очень… В мае ему говорят: пришли гости! Леша рванул изо всех сил к двери! Но за ней оказалась не мама, а совсем чужая тетя. — Леша так горько плакал, – вспоминает Дарья. – Он повторял, что ни к кому не хочет идти, что будет ждать маму, что она придет, она обещала!

Конечно, Дарье было очень жаль мальчика. То, что он плакал и ждал свою маму, было естественным для нормального ребенка. — У меня не было ёкания в груди, и ангелы не запели, и в окошке не засиял особенный свет, как рассказывают иногда приемные родители, – признается Дарья Ли. – Ты просто видишь нужду. И есть ты. Я не знала тогда слов о ресурсе, просто понимала, что могу помочь этому ребенку.

Даша, жившая в общежитии, сняла красивую благоустроенную квартиру. Но в приюте мальчику сказали, что он идет в семью временно, мол, мама тебя заберет. И мальчик жил с этим ожиданием. Он называл ее тетей Дашей. Рефреном звучало, что он здесь не навсегда. «А это кроватка моя? Я ее заберу, когда мама придет? А это велосипед мне? Я его заберу потом?»

Как-то Леша проснулся в слезах. — Мне приснился страшный сон: мама пришла в приют, а меня там нет. Я ее не дождался, я предатель… Даша успокаивала, гладила по спинке и тихо приговаривала: мы не знаем, что с ней, мы ее не ругаем, продолжай ее любить, но заботиться о тебе, как мама, буду я.

К тому времени кровная мать уже была лишена родительских прав и ни разу не поинтересовалась судьбой Леши. Но буквально наутро после страшного сна, в котором ее сын корил себя за предательство, она вынырнула из кустов около офиса, где работала Даша и куда мальчик шел после занятий в школе. А Даша несла ему из магазина булочку.

— Тетя Даша! Я маму нашел! – закричал Леша. – У меня эта булочка выпала. И сердце тоже упало. Стоит наша неблагополучная мама и тоже кричит: я без тебя в петлю! Якобы она не пьет, работает в винном магазине и живет с новым сожителем.

Дарья скомандовала сыну, чтобы он шел в офис. На удивление, тот послушался, сообщив адрес и позвав свою биологическую мать в гости.

Но больше эта женщина не появлялась. — В январе прошлого года мы получили сообщение, что она умерла. Замерзла на улице. Леша горевал, плакал, винил себя, но мы пережили и это…

Фото: Антон Дирин

Безусловная любовь

Когда Дарья брала ребенка, ее внутренний настрой был на безусловную любовь. Ребенок ей ничего не должен. Однако оказалось, что одно условие все же было: она хотела быть любимой в ответ.

— Тяжело, когда ты любишь, а тебе и словом, и делом говорят: а я тебя нет! И даже – я тебя ненавижу! Просто за то, что ты не его кровная мама.

Перед Новым годом они гостили в Москве у родителей Даши. Наряжали елочку. И вдруг… — Мама, смотри, как я собрал лего! — Это был такой новогодний подарок, просто невозможно описать те чувства, которые были у меня в тот момент. Оказывается, для меня было очень важно услышать это слово «мама».

Дашины родители приняли Лешу. Они всегда поддерживали своих дочерей. Дарья благодарно считает, что именно маме и папе обязана своим эмоциональным здоровьем. Леша сразу стал звать их бабулей и дедулей. Особенно он проникся к деду. — Все мужчины в его недолгой жизни играли исключительно деструктивную роль, а мой папа – добрейшей души человек. Она была готова к худшему: к истерикам, ножам, угрозам побега или суицида и прочим реалиям совместной жизни с ребенком, который проверяет приемного родителя на прочность.

У Даши, по ее словам, оказался легкий вариант, но не без проблем. Сейчас Леша признается: «Я доводил тебя специально». Даша считает, что дети в отношениях со взрослыми привыкли ходить, как по тонкому льду, и эту поверхность проверяют на прочность, попадая к очередному родителю или воспитателю. Одни прыгают на льду, а другие бьют кувалдой и, убедившись, что лед не сломается, начинают чувствовать себя в безопасности. – Я много-много плакала и специально шла на работу пешком пять километров, постоянно повторяя молитву: я выбираю прощать, я выбираю любить…

Фото: из личного архива

Фонд в помощь

В ноябре прошлого года Даша с Лешей вернулись в Томск настоящей семьей. Мама перестала постоянно внутренне контролировать себя. Сын учится в Академическом лицее, занимается плаванием в «Звездном», увлекается лего, компьютерами, моделированием. Они живут интересной жизнью. Дарья – маркетолог в Центре психологического образования и директор благотворительного фонда «Томск без сирот». Этот фонд был создан приемными родителями, чтобы помогать друг другу. С приездом Даши в нем развернулась активная работа. Они начали сотрудничать с Фондом президентских грантов и московским фондом «Арифметика добра».



— В Томске хорошо развито устройство детей в семьи и работает программа наставничества, — говорит Дарья. — Наш фонд видит свою задачу в поддержке замещающих семей, в предупреждении эмоционального выгорания, повышении родительских компетенций. Фонд – это и моя работа, и огромнейший ресурс для меня как для приемной матери. У нас есть детский и взрослый психологи, группа выходного дня для детей, группа равной поддержки для родителей, обучающие семинары.

Четыре часа по субботам для младших детей работают игровое и развивающее пространство, а подростки занимаются в медиашколе. Приемные родители могут пообщаться между собой, получить помощь психолога или пойти в кафе, покататься на велосипеде. Такие передышки спасают от эмоционального выгорания.

Леша, конечно, часто «тусит» на работе у мамы, общается с ребятами, помогает сделать заготовки для занятий. Фонд еще больше сблизил их. Мать и сын стали подумывать о новом члене семьи.

Все дело в шляпе

Решение взять еще одного ребенка родилось быстрее, чем его поиски. Дарья знает, маленьких и здоровых в приемные семьи берут охотнее, чем подростков и большие семьи. Она даже оформила документы на возможность принять троих детей и купила всем кровати. Однажды, помогая в кризисной ситуации одной приемной семье, взяла домой сразу четверых ребят. Опыт показал, что много детей полностью забирают ее время от работы в фонде, где она также чувствует свою полезность. Но один ребенок, причем младше Леши, так и не находился.

Автор этих строк ведет в интернете большой проект по устройству детей в приемные семьи «Дети из Сети». Неожиданно на одном из форумов появилось сообщение, что в банке данных детей-сирот появился мальчик Саша. Выяснилось, что Александр «возвратный» ребенок. С этого момента Саша попал в поле внимания Дарьи Ли.

Дарья пришла на встречу с Сашей с тремя предметами. Для рассказа о себе она принесла фотографию Леши, их любимую настольную игру и свою радужную шляпу, в которой Дарья провела немало мероприятий как волонтер. — Я буду у вас жить! – сразу решил Саша.

Фото: из личного архива