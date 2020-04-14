«Я в эти сказки не верю». Как работают томичи в период самоизоляции

Истории

В регионе, как минимум до конца апреля, действует режим полной самоизоляции. Но многие люди продолжают работать, несмотря на пандемию. Узнали как последние события повлияли на их будни и не бояться ли они заразиться коронавирусом.

Екатерина, парикмахер

До режима изоляции я работала с 10 часов утра до 20 часов вечера, два через два или три через три. Абсолютно обычная работа. За рабочий день приходило человек десять. А вообще у нас парикмахерская недавно открылась, недели две успела просуществовать до этой катавасии. Сейчас я стригу примерно то же количество людей, но за большую стомость и по записи. Сижу те же 10 часов, записываю людей на удобное для себя время, состыковываю, и все отлично. Никакой особенно рекламы не делаю, кроме объявления одного. Люди с ума посходили, будто уже три месяца режим изоляции и стричься приспичило. Я втихушечку приходила на работу стричь. Отключала камеру нашего отдела, но там общая камера помещения работала. В итоге работодателю позвонил арендодатель, меня попросили так больше не делать, чтобы парикмахерскую не закрыли. Теперь стригу только на дому, но не у себя – квартиру потом замучаешься от волос убирать. И заразиться мне абсолютно не страшно.

Анна, продавец на рынке

Я не верю в эти сказки. Это все Путин, правительство, конечно, первый раз что ли? Не знаю, зачем ему это надо, но это он все. Тем более Томск, нас это не затронет сильно. Мы работаем с пожилыми людьми, их просто вообще нет сейчас. У меня товар лежит, я помаленьку торгую. Для молодежи, видите, масками торгуем. Шьет ателье, заказываем, потом продаем. Потому что ни в одной аптеке их нет. Люди идут: «Закажи, пожалуйста, на завтра столько-то». Маски по 30, по 50, 80, 100 - 150 рублей, смотря какой материал. Полиция требует от нас только, чтобы мы стояли в масках и дистанция была. Разгонят - пойдем домой. Пока можно работать, нужно работать. У меня это основной доход. Четверо детей, я мать-одиночка. Даже если бы боялась заразиться, была бы вынуждена выходить.

Антон, таксист

Как только этот режим изоляции ввели, у меня выручка резко упала. Транспорт общественный пока не запретили, но я на это надеюсь. Плохо на это надеяться, но пускай. Достаточно я настрадался от этого коронавируса. Все-таки люди, которых дома заперли и работать запретили, они же денег не заработают. Парикмахеры там всякие. А нам-то разрешили работать, хоть как-то можно выжить. Если раньше я выбирал, куда поехать, то теперь заказ выбирает таксиста. У кого рейтинг выше, кто ближе. Агрегаторы никакой поддержки не оказывают, только говорят «Молодцы, на вас вся надежда». Да что говорить, даже в Москве вызываемость такси упала на 65 процентов.

Я не верил до последнего, пока в Томске зараженный не появился. В Кемерово, в Красноярске – это пофиг, это же там. Почти здесь, но все еще там. Уже четверо заболевших в Томске, но думаю больше. Кто-то просто не признается у нас такие люди. Думаю, что температура сейчас спадет и нормально все будет. А я как узнал, что не только старики болеют, сразу задумался. Не то что все болеют, все умирают. Страшно работать иногда, но у меня другого выбора нет. Я без образования, никому такой не нужен. Сейчас закончится эта эпидемия, пойду учиться.

Нина, кондуктор

Не боюсь работать, но в респираторе хожу и руки антисептиком протираю. Хотя работается нормально, народу нет и бояться некого. Вон, пустой трамвай, карантин же, все дома сидят. А у нас зарплата зависит от выручки. Не знаю, как будут платить нам сейчас, я вот только с больничного вышла. Сегодня вот у меня пустая сумка, пассажиров нет и денег нет. Из коллег я еще ни с кем не общалась. Надеюсь, долго эта изоляция не продлится. Болеть до конца мая будем, но люди через неделю на работу выйдут.

Алексей и Леонид Михайловичи, пенсионеры, торгуют на рынке продуктами из своего хозяйства

Мы уже всем переболели и всего перепугались, нам чего бояться? Ну, как, нет человека, который абсолютно ничего не боится, все чего-то бояться. Но если мы не выйдем работать, за вас, за молодежь кто будет платить кредиты, ипотеки? Мы же платим, — родители. Вот и приходится. Живу в деревне, далеко. Ночую здесь. Народу сейчас намного меньше, проходимости вообще не стало. Берут только первой необходимости вещи. Картошку, яйца берут. Деликатесы, там, клубничное варенье дорогое, не покупают уже. Раньше брали, сравнения даже нет никакого. Рабочий день у нас свободный, когда хотим, так и приходим. Я вот пять дней не ходил — коронавирус, а шесть дней дома сидел — так кости заболели! Да просто невыносимо дома сидеть, если я всю жизнь работаю. Я уже все холодильники перемыл, все стенки. Вот и пришел работать.

Денис, полицейский

Помимо своей основной работы мы начали выходить на патрули. Проводим беседу с гражданами о том, что нужно соблюдать режим самоизоляции, когда можно выходить из дома и так далее. Не буду сейчас перечислять то, что перечислил людям на улице миллиарды раз. Проверяем супермаркеты и кафе, чтобы они работали на вынос. Каждый день нам выдают новые маски, перчатки, антисептики. У меня страха заболеть нет, возможно, потому что я недооцениваю пандемию. Это моя проблема личная, или как это назвать. Пользуюсь респираторной маской, каждые три часа ее меняю, антисептиком обрабатываю руки, дистанцию стараюсь соблюдать. Но риск заразиться в моей работе повышенный, мне кажется. Не знаю, сколько этот режим продлится. 30 апреля посмотрим, что губернатор наш скажет и что решит правительство. А пандемия, думаю, примерно до середины лета продлится.

Ирина Васильевна, продавец в цветочном ларьке

Что значит вынуждены работать? Мы не вынуждены, а нам посчастливилось работать. Сейчас повеселилась: приходили сотрудники полиции и придрались. Объяснили свой визит тем, что люди жалуются, почему это мы дома сидим, а цветочные павильоны работают, ведь цветы - это не предметы первой необходимости. А я им - у нас есть список предметов первой необходимости. “Садово-огородные предметы, инвентарь” - пожалуйста - земля, семена. Дальше “Похоронные принадлежности” - лента, цветы, не придерешься! Они сказали: “Где печать?”. А я ответила, что у нас закончилась штемпельная краска, потому что приходится нашему секретарю штамповать всякие дурацкие справки.